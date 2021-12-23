В Израиле начали в рамках исследования вводить четвертую дозу вакцины от коронавируса. Пока четвертую прививку получили только 150 медработников, которые в августе были вакцинированы бустерной дозой.



Об этом сообщает Associated Press.



Исследование проходит в медицинском центре Шиба, недалеко от Тель-Авива. В нем участвует 150 медицинских работников, получивших бустерную дозу в августе. Им сделали четвертую прививку препаратом Pfizer/BioNTech. Персонал, получавший дополнительную дозу, был проверен, и у них был обнаружен низкий уровень антител.



Таким образом в Израиле хотят определить, есть ли смысл проводить вакцинацию от коронавируса четвертой дозой.



В Израиле в медицинском центре недалеко от Тель-Авива начали прививать четвертой дозой вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает в понедельник Associated Press.



Профессор Джейкоб Лави, бывший директор отделения трансплантации сердца в , сказал: "Надеюсь, мы сможем показать здесь… что этот четвертый бустер действительно обеспечивает защиту от омикрона, которая так необходима".



В начале этого года Израиль развернул ведущую в мире кампанию вакцинации. Более 4,2 миллиона из 9,3 миллиона жителей Израиля получили третью дозу вакцины Pfizer / BioNTech.