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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4743474447454746

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 142
Мені вже зробили щеплення
55%
78
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 23:26

Как думаете, какой "единственный выход" из этой ситуации видит Фауччи? :)

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США 61,7% населения страны полностью вакцинировано против COVID-19, но это не помогает остановить новый штамп коронавируса.
Случаи заражения «Омикрон»-штаммом в США участились и число случаев заболевания COVID-19, скорее всего, продолжит расти, сообщил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

«Каждый день количество заболевших становится больше. Последний еженедельный показатель составлял около 150 000, и он, вероятно, будет намного выше <…> Если у вас намного, намного больше заболевших, это может свести на нет положительный эффект от снижения тяжести болезни», – сказал он.

Штамм «Омикрон» стал доминирующим в США и уже привел к всплеску заболеваемости. По данным Фаучи, среднее число случаев на прошлой неделе достигало 150 тысяч в сутки и «вырастет, скорее всего, намного больше».


https://abcnews.go.com/Health/fauci-warns-omicron-cases-higher/story?id=81919382
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 01:57

  Вкладчик1234 написав:
В немецкой Баварии, в ходе протесов против ужесточения карантина...

копы «задули» четырехлетнего ребенка из перцового баллончика, когда его мама пыталась прорваться с коляской через оцепление.

В полиции заявили, что применяли перцовый спрей правомерно, «только против самых агрессивных участников акции протеста».

Министр внутренних дел Баварии Иоахим Херрман осудил действия протестующих и назвал родителей безответственными. На мать уже подали жалобу в социальные службы.

Видео:
https://t.me/apnewsua/15624

А Вы считаете нормальной мамашу, которая с 4-летним ребёнком в коляске рвётся через оцепление?
И даже вообще идет на демонстрацию (не путайте с 1-майскими демонстрациями в Союзе)?
Если да, то могу Вам только посочувствовать.
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 02:01

  Вкладчик1234 написав:Как думаете, какой "единственный выход" из этой ситуации видит Фауччи? :)

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США 61,7% населения страны полностью вакцинировано против COVID-19, но это не помогает остановить новый штамп коронавируса.
Случаи заражения «Омикрон»-штаммом в США участились и число случаев заболевания COVID-19, скорее всего, продолжит расти, сообщил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

«Каждый день количество заболевших становится больше. Последний еженедельный показатель составлял около 150 000, и он, вероятно, будет намного выше <…> Если у вас намного, намного больше заболевших, это может свести на нет положительный эффект от снижения тяжести болезни», – сказал он.

Штамм «Омикрон» стал доминирующим в США и уже привел к всплеску заболеваемости. По данным Фаучи, среднее число случаев на прошлой неделе достигало 150 тысяч в сутки и «вырастет, скорее всего, намного больше».


https://abcnews.go.com/Health/fauci-warns-omicron-cases-higher/story?id=81919382

Не подскажете, где Вы здесь нашли "единственный выход" из этой ситуации"?
Или Вам просто захотелось привести эту цитату, но не знали под каким соусом?
ЛАД
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