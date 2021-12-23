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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4743474447454746 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 142 Мені вже зробили щеплення 55% 78 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 14 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 29 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 142 Додано: Пон 27 гру, 2021 23:26



По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США 61,7% населения страны полностью вакцинировано против COVID-19, но это не помогает остановить новый штамп коронавируса.

Случаи заражения «Омикрон»-штаммом в США участились и число случаев заболевания COVID-19, скорее всего, продолжит расти, сообщил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.



«Каждый день количество заболевших становится больше. Последний еженедельный показатель составлял около 150 000, и он, вероятно, будет намного выше <…> Если у вас намного, намного больше заболевших, это может свести на нет положительный эффект от снижения тяжести болезни», – сказал он.



Штамм «Омикрон» стал доминирующим в США и уже привел к всплеску заболеваемости. По данным Фаучи, среднее число случаев на прошлой неделе достигало 150 тысяч в сутки и «вырастет, скорее всего, намного больше».



https://abcnews.go.com/Health/fauci-warns-omicron-cases-higher/story?id=81919382 Как думаете, какой "единственный выход" из этой ситуации видит Фауччи? Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15722 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8995 раз. Подякували: 4293 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 гру, 2021 01:57 Вкладчик1234 написав: В немецкой Баварии, в ходе протесов против ужесточения карантина...



копы «задули» четырехлетнего ребенка из перцового баллончика, когда его мама пыталась прорваться с коляской через оцепление.



В полиции заявили, что применяли перцовый спрей правомерно, «только против самых агрессивных участников акции протеста».



Министр внутренних дел Баварии Иоахим Херрман осудил действия протестующих и назвал родителей безответственными. На мать уже подали жалобу в социальные службы.



Видео:

https://t.me/apnewsua/15624 Видео:

А Вы считаете нормальной мамашу, которая с 4-летним ребёнком в коляске рвётся через оцепление?

И даже вообще идет на демонстрацию (не путайте с 1-майскими демонстрациями в Союзе)?

Если да, то могу Вам только посочувствовать. А Вы считаете нормальной мамашу, которая с 4-летним ребёнком в коляске рвётся через оцепление?И даже вообще идет на демонстрацию (не путайте с 1-майскими демонстрациями в Союзе)?Если да, то могу Вам только посочувствовать. ЛАД 2 Повідомлень: 21194 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5012 раз. Подякували: 4657 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 гру, 2021 02:01 Вкладчик1234 написав: Как думаете, какой "единственный выход" из этой ситуации видит Фауччи?



По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США 61,7% населения страны полностью вакцинировано против COVID-19, но это не помогает остановить новый штамп коронавируса.

Случаи заражения «Омикрон»-штаммом в США участились и число случаев заболевания COVID-19, скорее всего, продолжит расти, сообщил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.



«Каждый день количество заболевших становится больше. Последний еженедельный показатель составлял около 150 000, и он, вероятно, будет намного выше <…> Если у вас намного, намного больше заболевших, это может свести на нет положительный эффект от снижения тяжести болезни», – сказал он.



Штамм «Омикрон» стал доминирующим в США и уже привел к всплеску заболеваемости. По данным Фаучи, среднее число случаев на прошлой неделе достигало 150 тысяч в сутки и «вырастет, скорее всего, намного больше».



https://abcnews.go.com/Health/fauci-warns-omicron-cases-higher/story?id=81919382 Как думаете, какой "единственный выход" из этой ситуации видит Фауччи?

Не подскажете, где Вы здесь нашли "единственный выход" из этой ситуации"?

Или Вам просто захотелось привести эту цитату, но не знали под каким соусом? Не подскажете, где Вы здесь нашли "единственный выход" из этой ситуации"?Или Вам просто захотелось привести эту цитату, но не знали под каким соусом? ЛАД 2 Повідомлень: 21194 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5012 раз. Подякували: 4657 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4743474447454746 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 23 гру, 2021 20:46