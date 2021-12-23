Как думаете, какой "единственный выход" из этой ситуации видит Фауччи?
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США 61,7% населения страны полностью вакцинировано против COVID-19, но это не помогает остановить новый штамп коронавируса. Случаи заражения «Омикрон»-штаммом в США участились и число случаев заболевания COVID-19, скорее всего, продолжит расти, сообщил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
«Каждый день количество заболевших становится больше. Последний еженедельный показатель составлял около 150 000, и он, вероятно, будет намного выше <…> Если у вас намного, намного больше заболевших, это может свести на нет положительный эффект от снижения тяжести болезни», – сказал он.
Штамм «Омикрон» стал доминирующим в США и уже привел к всплеску заболеваемости. По данным Фаучи, среднее число случаев на прошлой неделе достигало 150 тысяч в сутки и «вырастет, скорее всего, намного больше».
А Вы считаете нормальной мамашу, которая с 4-летним ребёнком в коляске рвётся через оцепление? И даже вообще идет на демонстрацию (не путайте с 1-майскими демонстрациями в Союзе)? Если да, то могу Вам только посочувствовать.
Вкладчик1234 написав:Как думаете, какой "единственный выход" из этой ситуации видит Фауччи?
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США 61,7% населения страны полностью вакцинировано против COVID-19, но это не помогает остановить новый штамп коронавируса. Случаи заражения «Омикрон»-штаммом в США участились и число случаев заболевания COVID-19, скорее всего, продолжит расти, сообщил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
«Каждый день количество заболевших становится больше. Последний еженедельный показатель составлял около 150 000, и он, вероятно, будет намного выше <…> Если у вас намного, намного больше заболевших, это может свести на нет положительный эффект от снижения тяжести болезни», – сказал он.
Штамм «Омикрон» стал доминирующим в США и уже привел к всплеску заболеваемости. По данным Фаучи, среднее число случаев на прошлой неделе достигало 150 тысяч в сутки и «вырастет, скорее всего, намного больше».