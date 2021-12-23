"В RIVM обнаружили штамм "омикрон" в двух тестах, которые были сделаны в Нидерландах ранее в ноябре", - говорится в заявлении на сайте RIVM. "Омикрон" выл выявлен в образцах, взятых 19 и 23 ноября. https://www.interfax.ru/world/805783
Резервуар, в котором развивался омикрон и из которого он вышел, нам по-прежнему неизвестен. Но теперь мы знаем, что из этого резервуара была утечка вирусного материала дважды. Первый раз это, как мы теперь понимаем, произошло на пару месяцев раньше, чем был найден омикрон, названный ВА.1. Между ВА.1 и ВА.2 более 20 различий в геномах. Зная, с какой скоростью обычно мутируют вирусы, можно полагать, что уж никак не меньше двух месяцев прошло с тех пор, как эти две ветви вирусов разделились. — Я правильно поняла, что ВА.1 моложе, чем ВА.2, найденный позже? И ВА.1 сильнее и заразнее? — Именно так, и с точки зрения биологии это понятно. Мы видим, что варианта ВА.1 очень много, это весь «стандартный» омикрон, число инфицированных растет на десятки процентов каждый день. Всего в международной базе GISAID сейчас 6 миллионов вирусов, из них омикронов — 4672. А случаев ВА.2 — всего семь. И уже несколько дней — ни одного нового. Получается, что у ВА.2 была фора, он вышел из своего изначального резервуара раньше, чем ВА.1, но так и не смог сильно размножиться. А значит, изначально у омикрона ВА.2 не было потенциала так угрожающе размножаться, он появился у ВА.1, «главного» омикрона. Произошло это, скорее всего, не позднее октября. — Вы сказали, что в международной базе GISAID сейчас около пяти тысяч геномов омикрона. Получается, образцы взяты у сравнительно небольшого числа пациентов? https://novayagazeta.ru/articles/2021/1 ... o-spriatan
В свою очередь медицинские власти Нигерии сообщили в среду, что омикрон-штамм уже распространялся по Африке в октябре. Проведенные Нигерийским центром по контролю за заболеваниями ретроспективные проверки показали, что этот вариант коронавируса находится в образцах, взятых в октябре 2021 года у прибывших в Нигерию путешественников. https://tass.ru/obschestvo/13082499
Кроме вас с Флер и прочих ромасиков, кто из вменяемых считает это "ошибкой"?
Спасибо Hotab, что сберёг мой пост, хотябы частично, а то злые духи его изничтожили
что там в Великобритании, что во Франции? процедура подействовала? или 100К в день это ещё мало? или это успех? на таких новостях не то что нужно признавать это всё ошибкой и срочно - но и искать виновных. Но кто их будет искать если все повязаны?
Смотря чего. Если денег , то неплохо. Если больных соплями, то плохо, но не критично. А вот смертей - критично. Что там с этим незнакомым вам словом "летальность"? Погуглите значение, найдите величину и приходите докладывать. Разрешаю сначала в личку, я исправлю орфографию, потом сюда напишете.
Полнейшее днище Ромасик, Вы уже по кругу ходите, я уже про это писал.
IgA написав:Свою конспирологию Вы строите на том что омикрон был задним числом найден в европейских пробах 19-23 ноября, но совершенно игнорируете тот факт что тем же задним числом в ЮАР он найден еще 9 ноября. Оно и понятно, в теорию это не вписывается.
Где бы омикрон не распостранялся до 24 ноября, первая вспышка возникла в ЮАР в провинции Гаутенг и это указывает на место откуда он распостранился. Но даже если допустим возник он в африканской стране по сравнению с которой ЮАР это верх цивилизации, где же там Европа кроме первой ссылки? Как это подтверждает Вашу теорию о возникновении в Европе? Ничего ранее 19 ноября в Европе не нашли, а вот в Африке - нашли еще 9 ноября и даже в октябре, если верить нигерийцам. Плохо искали в Европе или Вам уже пора признать очевидное?
Берите вон пример с флер, она если понимает что кругом не права просто замолкает.
Полнейшее днище Ромасик, Вы уже по кругу ходите, я уже про это писал.
IgA написав:Свою конспирологию Вы строите на том что омикрон был задним числом найден в европейских пробах 19-23 ноября, но совершенно игнорируете тот факт что тем же задним числом в ЮАР он найден еще 9 ноября. Оно и понятно, в теорию это не вписывается.
Где бы омикрон не распостранялся до 24 ноября, первая вспышка возникла в ЮАР в провинции Гаутенг и это указывает на место откуда он распостранился. Но даже если допустим возник он в африканской стране по сравнению с которой ЮАР это верх цивилизации, где же там Европа кроме первой ссылки? Как это подтверждает Вашу теорию о возникновении в Европе? Ничего ранее 19 ноября в Европе не нашли, а вот в Африке - нашли еще 9 ноября и даже в октябре, если верить нигерийцам. Плохо искали в Европе или Вам уже пора признать очевидное?
Берите вон пример с флер, она если понимает что кругом не права просто замолкает.
днище - это у вас. Вы сначала опеределитесь - утверждать о Гуатенге или возможно Ботсвана или другая страна Африки. А дальше определитесь, вспышка - это 10К в дикой Африке или сотни К в наколотой ЕС? И куда смотрели эпидслужбы европки с 11 по 25 ноября, пока ЮАР что-то там не заявила ВОЗ?
Ромасик написав:Вы сначала опеределитесь - утверждать о Гуатенге или возможно Ботсвана или другая страна Африки.
Давно уже все определились - это точно не Европа и за неимением других подходящих вариантов - ЮАР. Только Вы упорствуете со своей конспирологией крайне низкого качества.
Ромасик написав:А дальше определитесь, вспышка - это 10К в дикой Африке или сотни К в наколотой ЕС?
Особенности африканской статистики где по антителам в ЮАР 70-80% переболевших, а по официальной статистике - 3 млн из 60 мы уже проходили с флер. Вы похоже были на заслуженном отдыхе в то время
Ромасик написав:И куда смотрели эпидслужбы европки с 11 по 25 ноября, пока ЮАР что-то там не заявила ВОЗ?
Вообще не понимаю при чем тут это.
то, что это точно не Европа, точно определилась только Европа. Нельзя же так ей шквариться. Особенности национальной статистики, где все переболели и плохо тестируют, проходили уже давно. Только никто потом не может обьяснить пересчет летальности в сторону снижения. ... При том, что за ноябрь с ЮАР в Европу прилетеоло 100 тыс пассажиров. Почему в Европе начали что-то обнаружать только после заявлений ЮАР 25 ноября? Как бы официальных, поскольку научные были 11 ноября.