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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4742474347444745 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 142 Мені вже зробили щеплення 55% 78 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 14 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 29 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 142 Додано: Вів 28 гру, 2021 08:57 IgA для днища:

гугл схооду:

19 и 23 ноября.

https://www.interfax.ru/world/805783 "В RIVM обнаружили штамм "омикрон" в двух тестах, которые были сделаны в Нидерландах ранее в ноябре", - говорится в заявлении на сайте RIVM. "Омикрон" выл выявлен в образцах, взятых

на пару месяцев раньше, чем был найден омикрон, названный ВА.1. Между ВА.1 и ВА.2 более 20 различий в геномах. Зная, с какой скоростью обычно мутируют вирусы, можно полагать, что уж никак не меньше двух месяцев прошло с тех пор, как эти две ветви вирусов разделились.

— Я правильно поняла, что ВА.1 моложе, чем ВА.2, найденный позже? И ВА.1 сильнее и заразнее?

— Именно так, и с точки зрения биологии это понятно. Мы видим, что варианта ВА.1 очень много, это весь «стандартный» омикрон, число инфицированных растет на десятки процентов каждый день. Всего в международной базе GISAID сейчас 6 миллионов вирусов, из них омикронов — 4672. А случаев ВА.2 — всего семь. И уже несколько дней — ни одного нового. Получается, что у ВА.2 была фора, он вышел из своего изначального резервуара раньше, чем ВА.1, но так и не смог сильно размножиться. А значит, изначально у омикрона ВА.2 не было потенциала так угрожающе размножаться, он появился у ВА.1, «главного» омикрона. Произошло это, скорее всего, не позднее октября.

— Вы сказали, что в международной базе GISAID сейчас около пяти тысяч геномов омикрона. Получается, образцы взяты у сравнительно небольшого числа пациентов?

https://novayagazeta.ru/articles/2021/1 ... o-spriatan Резервуар, в котором развивался омикрон и из которого он вышел, нам по-прежнему неизвестен. Но теперь мы знаем, что из этого резервуара была утечка вирусного материала дважды. Первый раз это, как мы теперь понимаем, произошло, чем был найден омикрон, названный ВА.1. Между ВА.1 и ВА.2 более 20 различий в геномах. Зная, с какой скоростью обычно мутируют вирусы, можно полагать, что уж никак не меньше двух месяцев прошло с тех пор, как эти две ветви вирусов разделились.— Я правильно поняла, что ВА.1 моложе, чем ВА.2, найденный позже? И ВА.1 сильнее и заразнее?— Именно так, и с точки зрения биологии это понятно. Мы видим, что варианта ВА.1 очень много, это весь «стандартный» омикрон, число инфицированных растет на десятки процентов каждый день. Всего в международной базе GISAID сейчас 6 миллионов вирусов,. А случаев ВА.2 — всего семь. И уже несколько дней — ни одного нового. Получается, что у ВА.2 была фора, он вышел из своего изначального резервуара раньше, чем ВА.1, но так и не смог сильно размножиться. А значит, изначально у омикрона ВА.2 не было потенциала так угрожающе размножаться, он появился у ВА.1, «главного» омикрона. Произошло это, скорее всего,— Вы сказали, что в международной базе GISAID сейчас около пяти тысяч геномов омикрона.

в октябре 2021 года у прибывших в Нигерию путешественников.

https://tass.ru/obschestvo/13082499 В свою очередь медицинские власти Нигерии сообщили в среду, что омикрон-штамм уже распространялся по Африке в октябре. Проведенные Нигерийским центром по контролю за заболеваниями ретроспективные проверки показали, что этот вариант коронавируса находится в образцах, взятыху прибывших в Нигерию путешественников.

11 ноября штамм SARS-CoV-2 B.1.1.529 впервые был внесён в базы данных.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0 ... SARS-CoV-2 Впервые омикрон-штамм идентифицирован 9 ноября 2021 года в Ботсване и, несколькими днями позже, в ЮАР[11]. для днища:гугл схооду: Востаннє редагувалось Ромасик в Вів 28 гру, 2021 11:04, всього редагувалось 1 раз. Ромасик

Повідомлень: 3785 З нами з: 30.03.15 Подякував: 920 раз. Подякували: 523 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 гру, 2021 09:06 Hotab написав: uaprofi написав: признать признать

Кто должен признать?

uaprofi написав: ошибкой ошибкой

Кроме вас с Флер и прочих ромасиков, кто из вменяемых считает это "ошибкой"? Кто должен признать?Кроме вас с Флер и прочих ромасиков, кто из вменяемых считает это "ошибкой"?



Спасибо Hotab, что сберёг мой пост, хотябы частично, а то злые духи его изничтожили



что там в Великобритании, что во Франции? процедура подействовала?

или 100К в день это ещё мало? или это успех?

на таких новостях не то что нужно признавать это всё ошибкой и срочно - но и искать виновных.

Но кто их будет искать если все повязаны? Спасибо Hotab, что сберёг мой пост, хотябы частично, а то злые духи его изничтожиличто там в Великобритании, что во Франции? процедура подействовала?или 100К в день это ещё мало? или это успех?на таких новостях не то что нужно признавать это всё ошибкой и срочно - но и искать виновных.Но кто их будет искать если все повязаны? uaprofi

Повідомлень: 5205 З нами з: 21.04.11 Подякував: 771 раз. Подякували: 589 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 гру, 2021 09:20 Re: Эпидемия коронавируса в мире uaprofi написав: или 100К в день это ещё мало? или 100К в день это ещё мало? Смотря чего.

Если денег , то неплохо. Если больных соплями, то плохо, но не критично.

А вот смертей - критично. Что там с этим незнакомым вам словом "летальность"?

Погуглите значение, найдите величину и приходите докладывать.

Разрешаю сначала в личку, я исправлю орфографию, потом сюда напишете. Смотря чего.Если денег , то неплохо. Если больных соплями, то плохо, но не критично.А вот смертей - критично. Что там с этим незнакомым вам словом "летальность"?Погуглите значение, найдите величину и приходите докладывать.Разрешаю сначала в личку, я исправлю орфографию, потом сюда напишете. Hotab

Повідомлень: 6230 З нами з: 15.02.09 Подякував: 375 раз. Подякували: 1571 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 гру, 2021 10:31 Ромасик написав: IgA для днища:

гугл схооду: IgA для днища:гугл схооду:



Полнейшее днище Ромасик, Вы уже по кругу ходите, я уже про это писал.



IgA написав: Свою конспирологию Вы строите на том что омикрон был задним числом найден в европейских пробах 19-23 ноября, но совершенно игнорируете тот факт что тем же задним числом в ЮАР он найден еще 9 ноября. Оно и понятно, в теорию это не вписывается. Свою конспирологию Вы строите на том что омикрон был задним числом найден в европейских пробах 19-23 ноября, но совершенно игнорируете тот факт что тем же задним числом в ЮАР он найден еще 9 ноября. Оно и понятно, в теорию это не вписывается.



Где бы омикрон не распостранялся до 24 ноября, первая вспышка возникла в ЮАР в провинции Гаутенг и это указывает на место откуда он распостранился. Но даже если допустим возник он в африканской стране по сравнению с которой ЮАР это верх цивилизации, где же там Европа кроме первой ссылки? Как это подтверждает Вашу теорию о возникновении в Европе? Ничего ранее 19 ноября в Европе не нашли, а вот в Африке - нашли еще 9 ноября и даже в октябре, если верить нигерийцам. Плохо искали в Европе или Вам уже пора признать очевидное?



Берите вон пример с флер, она если понимает что кругом не права просто замолкает. Полнейшее днище Ромасик, Вы уже по кругу ходите, я уже про это писал.Где бы омикрон не распостранялся до 24 ноября, первая вспышка возникла в ЮАР в провинции Гаутенг и это указывает на место откуда он распостранился. Но даже если допустим возник он в африканской стране по сравнению с которой ЮАР это верх цивилизации, где же там Европа кроме первой ссылки? Как это подтверждает Вашу теорию о возникновении в Европе? Ничего ранее 19 ноября в Европе не нашли, а вот в Африке - нашли еще 9 ноября и даже в октябре, если верить нигерийцам. Плохо искали в Европе или Вам уже пора признать очевидное?Берите вон пример с флер, она если понимает что кругом не права просто замолкает. IgA Повідомлень: 1147 З нами з: 02.07.15 Подякував: 37 раз. Подякували: 180 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 гру, 2021 11:20 IgA написав: Ромасик написав: IgA для днища:

гугл схооду: IgA для днища:гугл схооду:



Полнейшее днище Ромасик, Вы уже по кругу ходите, я уже про это писал.



IgA написав: Свою конспирологию Вы строите на том что омикрон был задним числом найден в европейских пробах 19-23 ноября, но совершенно игнорируете тот факт что тем же задним числом в ЮАР он найден еще 9 ноября. Оно и понятно, в теорию это не вписывается. Свою конспирологию Вы строите на том что омикрон был задним числом найден в европейских пробах 19-23 ноября, но совершенно игнорируете тот факт что тем же задним числом в ЮАР он найден еще 9 ноября. Оно и понятно, в теорию это не вписывается.



Где бы омикрон не распостранялся до 24 ноября, первая вспышка возникла в ЮАР в провинции Гаутенг и это указывает на место откуда он распостранился. Но даже если допустим возник он в африканской стране по сравнению с которой ЮАР это верх цивилизации, где же там Европа кроме первой ссылки? Как это подтверждает Вашу теорию о возникновении в Европе? Ничего ранее 19 ноября в Европе не нашли, а вот в Африке - нашли еще 9 ноября и даже в октябре, если верить нигерийцам. Плохо искали в Европе или Вам уже пора признать очевидное?



Берите вон пример с флер, она если понимает что кругом не права просто замолкает. Полнейшее днище Ромасик, Вы уже по кругу ходите, я уже про это писал.Где бы омикрон не распостранялся до 24 ноября, первая вспышка возникла в ЮАР в провинции Гаутенг и это указывает на место откуда он распостранился. Но даже если допустим возник он в африканской стране по сравнению с которой ЮАР это верх цивилизации, где же там Европа кроме первой ссылки? Как это подтверждает Вашу теорию о возникновении в Европе? Ничего ранее 19 ноября в Европе не нашли, а вот в Африке - нашли еще 9 ноября и даже в октябре, если верить нигерийцам. Плохо искали в Европе или Вам уже пора признать очевидное?Берите вон пример с флер, она если понимает что кругом не права просто замолкает.

днище - это у вас. Вы сначала опеределитесь - утверждать о Гуатенге или возможно Ботсвана или другая страна Африки.

А дальше определитесь, вспышка - это 10К в дикой Африке или сотни К в наколотой ЕС? И куда смотрели эпидслужбы европки с 11 по 25 ноября, пока ЮАР что-то там не заявила ВОЗ? днище - это у вас. Вы сначала опеределитесь - утверждать о Гуатенге или возможно Ботсвана или другая страна Африки.А дальше определитесь, вспышка - это 10К в дикой Африке или сотни К в наколотой ЕС? И куда смотрели эпидслужбы европки с 11 по 25 ноября, пока ЮАР что-то там не заявила ВОЗ? Ромасик

Повідомлень: 3785 З нами з: 30.03.15 Подякував: 920 раз. Подякували: 523 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 гру, 2021 11:25 Hotab написав: uaprofi написав: или 100К в день это ещё мало? или 100К в день это ещё мало? Смотря чего.

Если денег , то неплохо. Если больных соплями, то плохо, но не критично. Смотря чего.Если денег , то неплохо. Если больных соплями, то плохо, но не критично.

Если 100К в ЮАР - это критично, а если в европке - это так и предполагалось. Даешь 200К! Если 100К в ЮАР - это критично, а если в европке - это так и предполагалось. Даешь 200К! Ромасик

Повідомлень: 3785 З нами з: 30.03.15 Подякував: 920 раз. Подякували: 523 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 гру, 2021 11:26 "когда ты зашкварился с датами и странами, но признавать зашквар папка не научил" Hotab

Повідомлень: 6230 З нами з: 15.02.09 Подякував: 375 раз. Подякували: 1571 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 гру, 2021 11:30 Ромасик написав: Вы сначала опеределитесь - утверждать о Гуатенге или возможно Ботсвана или другая страна Африки. Вы сначала опеределитесь - утверждать о Гуатенге или возможно Ботсвана или другая страна Африки.

Давно уже все определились - это точно не Европа и за неимением других подходящих вариантов - ЮАР. Только Вы упорствуете со своей конспирологией крайне низкого качества.



Ромасик написав: А дальше определитесь, вспышка - это 10К в дикой Африке или сотни К в наколотой ЕС? А дальше определитесь, вспышка - это 10К в дикой Африке или сотни К в наколотой ЕС?

Особенности африканской статистики где по антителам в ЮАР 70-80% переболевших, а по официальной статистике - 3 млн из 60 мы уже проходили с флер. Вы похоже были на заслуженном отдыхе в то время



Ромасик написав: И куда смотрели эпидслужбы европки с 11 по 25 ноября, пока ЮАР что-то там не заявила ВОЗ? И куда смотрели эпидслужбы европки с 11 по 25 ноября, пока ЮАР что-то там не заявила ВОЗ?

Вообще не понимаю при чем тут это. Давно уже все определились - это точно не Европа и за неимением других подходящих вариантов - ЮАР. Только Вы упорствуете со своей конспирологией крайне низкого качества.Особенности африканской статистики где по антителам в ЮАР 70-80% переболевших, а по официальной статистике - 3 млн из 60 мы уже проходили с флер. Вы похоже были на заслуженном отдыхе в то времяВообще не понимаю при чем тут это. IgA Повідомлень: 1147 З нами з: 02.07.15 Подякував: 37 раз. Подякували: 180 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 гру, 2021 12:11 IgA написав: Ромасик написав: Вы сначала опеределитесь - утверждать о Гуатенге или возможно Ботсвана или другая страна Африки. Вы сначала опеределитесь - утверждать о Гуатенге или возможно Ботсвана или другая страна Африки.

Давно уже все определились - это точно не Европа и за неимением других подходящих вариантов - ЮАР. Только Вы упорствуете со своей конспирологией крайне низкого качества.



Ромасик написав: А дальше определитесь, вспышка - это 10К в дикой Африке или сотни К в наколотой ЕС? А дальше определитесь, вспышка - это 10К в дикой Африке или сотни К в наколотой ЕС?

Особенности африканской статистики где по антителам в ЮАР 70-80% переболевших, а по официальной статистике - 3 млн из 60 мы уже проходили с флер. Вы похоже были на заслуженном отдыхе в то время



Ромасик написав: И куда смотрели эпидслужбы европки с 11 по 25 ноября, пока ЮАР что-то там не заявила ВОЗ? И куда смотрели эпидслужбы европки с 11 по 25 ноября, пока ЮАР что-то там не заявила ВОЗ?

Вообще не понимаю при чем тут это. Давно уже все определились - это точно не Европа и за неимением других подходящих вариантов - ЮАР. Только Вы упорствуете со своей конспирологией крайне низкого качества.Особенности африканской статистики где по антителам в ЮАР 70-80% переболевших, а по официальной статистике - 3 млн из 60 мы уже проходили с флер. Вы похоже были на заслуженном отдыхе в то времяВообще не понимаю при чем тут это.

то, что это точно не Европа, точно определилась только Европа. Нельзя же так ей шквариться.

Особенности национальной статистики, где все переболели и плохо тестируют, проходили уже давно. Только никто потом не может обьяснить пересчет летальности в сторону снижения.

...

При том, что за ноябрь с ЮАР в Европу прилетеоло 100 тыс пассажиров. Почему в Европе начали что-то обнаружать только после заявлений ЮАР 25 ноября? Как бы официальных, поскольку научные были 11 ноября. то, что это точно не Европа, точно определилась только Европа. Нельзя же так ей шквариться.Особенности национальной статистики, где все переболели и плохо тестируют, проходили уже давно. Только никто потом не может обьяснить пересчет летальности в сторону снижения....При том, что за ноябрь с ЮАР в Европу прилетеоло 100 тыс пассажиров. Почему в Европе начали что-то обнаружать только после заявлений ЮАР 25 ноября? Как бы официальных, поскольку научные были 11 ноября. Ромасик

Повідомлень: 3785 З нами з: 30.03.15 Подякував: 920 раз. Подякували: 523 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 гру, 2021 12:13 Hotab написав: "когда ты зашкварился с датами и странами, но признавать зашквар папка не научил" "когда ты зашкварился с датами и странами, но признавать зашквар папка не научил"

когда нечего сказать, давай мемчики когда нечего сказать, давай мемчики Ромасик

Повідомлень: 3785 З нами з: 30.03.15 Подякував: 920 раз. Подякували: 523 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4742474347444745 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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