RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 47484749475047514752 ... 4754>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 142
Мені вже зробили щеплення
55%
78
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 17:57

  safonovstanislav написав:Не нужно придумывать за других, что они хотят, а что не хотят.

  IgA написав:Завязывайте уже думать вместо вируса, у него нет мозгов.

Предлагаю Вам начать с себя и не придумывать за вирус что он хочет и будет делать.

  safonovstanislav написав:Я имел ввиду, что уничтожение инфекции любой ценой, вплоть до смерти организма

Я отлично понимаю что Вы имеете ввиду, но не рассматриваю ситуацию с такой точки зрения и о чем и написал Вам, а также показал к какой дичи приводит следование такой точке зрения
IgA
 
Повідомлень: 1157
З нами з: 02.07.15
Подякував: 37 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 18:04

  IgA написав:
  safonovstanislav написав:то львицам, для выживания, придётся охотиться на добычу, которая раньше их даже не интересовала.

Так устроена природа. Все хотят выжить, даже "не живые" вирусы.


Так устроена не природа а Ваши представления о ней. Вирусу чтобы размножаться не обязательно убивать жертву, достаточно найти новую жертву пока иммунная система старой его не изгнала, и в этом его коренное отличие от льва. Летальность это скорее следствие неспособности иммунитета принять правильные меры. Завязывайте уже думать вместо вируса, у него нет мозгов.
думать вместо вируса не буду но скорость его распространения внутри организма крайне высокая, если за 2-3 дня иммунитет не найдет правильное решение, тяжёлое течение обеспечено. Когда болел перечитал десятки форумов и групп в телеге где народ описывал течение, была даже фраза что добравшись до лёгких вирус уничтожает по 7% лёгких в день, не знаю как посчитано может не 7 а 5 или 10, но ход мысли верный, ковид развивается стремительно, иммунитет не успевает.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 28 гру, 2021 18:13, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9881
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1729 раз.
Подякували: 2500 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 18:08

  IgA написав:А Вы собираетесь нам рассказать что чем больше пенсионеров погибнет, тем лучше для пенсионного фонда?


К сожалению именно такой интерес у большниства правительств, однако рассказывают при этом о заботе и помощи пенсионерам. Особенно цинично звучала на государственном радио навязчивая реклама договоров пожизненного содержания для пенсионеров в обмен на квартиру или дом. И подносилось это как забота и помощь...
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1076
З нами з: 26.06.21
Подякував: 141 раз.
Подякували: 391 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 18:13

  vitaliian написав:вирус уничтожает по 7% лёгких в день, не знаю как посчитано может не 7 а 5 или 10, но ход мысли верный


Легкие уничтожает не вирус, а пневмония и собственный иммунитет человека.

  vitaliian написав:ковид развивается стремительно


Грипп тоже развивается стремительно.
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1076
З нами з: 26.06.21
Подякував: 141 раз.
Подякували: 391 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 18:18

Согласно новому исследованию, опубликованному в США, антитела, которые возникают при инфицировании штаммом «омикрон», эффективно противостоят другим вариантам коронавируса, в том числе «дельте». Исследование показало, что большое число инфицированных может привести к повышению уровня иммунной защиты населения и положить конец эпидемии COVID-19.
https://detaly.co.il/vazhnoe-issledovan ... onavirusa/
Востаннє редагувалось roberto dark в Вів 28 гру, 2021 18:19, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 752
З нами з: 04.06.19
Подякував: 183 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 18:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliian написав:Когда болел перечитал десятки форумов и групп в телеге где народ описывал течение, была даже фраза что добравшись до лёгких вирус уничтожает по 7% лёгких в день, не знаю как посчитано может не 7 а 5 или 10, но ход мысли верный, ковид развивается стремительно, иммунитет не успевает.

Да, а сам прикол, что если без госпитализации - это считается лёгким течением заболевания. Вот, я, "легко" переболел, уже 4й месяц до конца кашель не проходит. Представляю, как госпитализированным "весело" живётся после выписки.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 3439
З нами з: 10.05.14
Подякував: 364 раз.
Подякували: 629 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 18:22

  safonovstanislav написав:
  vitaliian написав:Когда болел перечитал десятки форумов и групп в телеге где народ описывал течение, была даже фраза что добравшись до лёгких вирус уничтожает по 7% лёгких в день, не знаю как посчитано может не 7 а 5 или 10, но ход мысли верный, ковид развивается стремительно, иммунитет не успевает.

Да, а сам прикол, что если без госпитализации - это считается лёгким течением заболевания. Вот, я, "легко" переболел, уже 4й месяц до конца кашель не проходит. Представляю, как госпитализированным "весело" живётся после выписки.
я уже не хотел углубляться но после ковида (заболел в конце ноября) кашель и упадок сил полностью не прошли в связи с чем пришлось отменить некоторые поездки, а в пике кашель был такой все органы внутри болели. Ага грипп.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 28 гру, 2021 18:25, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9881
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1729 раз.
Подякували: 2500 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 18:25

  safonovstanislav написав:Вот, я, "легко" переболел, уже 4й месяц до конца кашель не проходит.


Это не нормально, скорей всего во время ковида из-за ослабленного иммунитета присоединилась бактериальная инфекция. Обратитесь к врачу, если пропишет курс антибиотиков не забивайте - пейте вовремя. Не запускайте, это опасно.
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1076
З нами з: 26.06.21
Подякував: 141 раз.
Подякували: 391 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 18:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliian написав:в пике кашель был такой все органы внутри болели. Ага грипп.

Ромасики и прочие вкладчики такое не понимают. Смертей не видят. Просто суицидников записывают в Ковид же!! И от голода.. От голода пачками мрут. Ведь этот вирус есть даже в пыли, его придумали, его нет.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6233
З нами з: 15.02.09
Подякував: 377 раз.
Подякували: 1571 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 18:41

  Цитрин написав:
  safonovstanislav написав:Вот, я, "легко" переболел, уже 4й месяц до конца кашель не проходит.


Это не нормально, скорей всего во время ковида из-за ослабленного иммунитета присоединилась бактериальная инфекция. Обратитесь к врачу, если пропишет курс антибиотиков не забивайте - пейте вовремя. Не запускайте, это опасно.

Семейный врач сказала, что кашель после ковида проходит до 6 месяцев. Динамика положительная. Сейчас кашляю только когда смеюсь. А, вот, в первые дни после выздоровления, 100 метров проходил и задыхался, как будто марафон пробежал.

Лёгкая форма, чего уж там. Двое родственников, в разное время в больницах в стационаре, уже после выздоровления, долго лечили последствия. Так что, просто покашлять пол годика - не так уж и плохо
safonovstanislav
 
Повідомлень: 3439
З нами з: 10.05.14
Подякував: 364 раз.
Подякували: 629 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 47484749475047514752 ... 4754>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ромасик, vitaliian і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 789, 790, 791
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7907 16249964
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 гру, 2021 20:46
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.