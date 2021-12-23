safonovstanislav написав:то львицам, для выживания, придётся охотиться на добычу, которая раньше их даже не интересовала.
Так устроена природа. Все хотят выжить, даже "не живые" вирусы.
Так устроена не природа а Ваши представления о ней. Вирусу чтобы размножаться не обязательно убивать жертву, достаточно найти новую жертву пока иммунная система старой его не изгнала, и в этом его коренное отличие от льва. Летальность это скорее следствие неспособности иммунитета принять правильные меры. Завязывайте уже думать вместо вируса, у него нет мозгов.
думать вместо вируса не буду но скорость его распространения внутри организма крайне высокая, если за 2-3 дня иммунитет не найдет правильное решение, тяжёлое течение обеспечено. Когда болел перечитал десятки форумов и групп в телеге где народ описывал течение, была даже фраза что добравшись до лёгких вирус уничтожает по 7% лёгких в день, не знаю как посчитано может не 7 а 5 или 10, но ход мысли верный, ковид развивается стремительно, иммунитет не успевает.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 28 гру, 2021 18:13, всього редагувалось 2 разів.
IgA написав:А Вы собираетесь нам рассказать что чем больше пенсионеров погибнет, тем лучше для пенсионного фонда?
К сожалению именно такой интерес у большниства правительств, однако рассказывают при этом о заботе и помощи пенсионерам. Особенно цинично звучала на государственном радио навязчивая реклама договоров пожизненного содержания для пенсионеров в обмен на квартиру или дом. И подносилось это как забота и помощь...
Согласно новому исследованию, опубликованному в США, антитела, которые возникают при инфицировании штаммом «омикрон», эффективно противостоят другим вариантам коронавируса, в том числе «дельте». Исследование показало, что большое число инфицированных может привести к повышению уровня иммунной защиты населения и положить конец эпидемии COVID-19. https://detaly.co.il/vazhnoe-issledovan ... onavirusa/
Востаннє редагувалось roberto dark в Вів 28 гру, 2021 18:19, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Когда болел перечитал десятки форумов и групп в телеге где народ описывал течение, была даже фраза что добравшись до лёгких вирус уничтожает по 7% лёгких в день, не знаю как посчитано может не 7 а 5 или 10, но ход мысли верный, ковид развивается стремительно, иммунитет не успевает.
Да, а сам прикол, что если без госпитализации - это считается лёгким течением заболевания. Вот, я, "легко" переболел, уже 4й месяц до конца кашель не проходит. Представляю, как госпитализированным "весело" живётся после выписки.
vitaliian написав:Когда болел перечитал десятки форумов и групп в телеге где народ описывал течение, была даже фраза что добравшись до лёгких вирус уничтожает по 7% лёгких в день, не знаю как посчитано может не 7 а 5 или 10, но ход мысли верный, ковид развивается стремительно, иммунитет не успевает.
Да, а сам прикол, что если без госпитализации - это считается лёгким течением заболевания. Вот, я, "легко" переболел, уже 4й месяц до конца кашель не проходит. Представляю, как госпитализированным "весело" живётся после выписки.
я уже не хотел углубляться но после ковида (заболел в конце ноября) кашель и упадок сил полностью не прошли в связи с чем пришлось отменить некоторые поездки, а в пике кашель был такой все органы внутри болели. Ага грипп.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 28 гру, 2021 18:25, всього редагувалось 1 раз.
safonovstanislav написав:Вот, я, "легко" переболел, уже 4й месяц до конца кашель не проходит.
Это не нормально, скорей всего во время ковида из-за ослабленного иммунитета присоединилась бактериальная инфекция. Обратитесь к врачу, если пропишет курс антибиотиков не забивайте - пейте вовремя. Не запускайте, это опасно.
vitaliian написав:в пике кашель был такой все органы внутри болели. Ага грипп.
Ромасики и прочие вкладчики такое не понимают. Смертей не видят. Просто суицидников записывают в Ковид же!! И от голода.. От голода пачками мрут. Ведь этот вирус есть даже в пыли, его придумали, его нет.
safonovstanislav написав:Вот, я, "легко" переболел, уже 4й месяц до конца кашель не проходит.
Это не нормально, скорей всего во время ковида из-за ослабленного иммунитета присоединилась бактериальная инфекция. Обратитесь к врачу, если пропишет курс антибиотиков не забивайте - пейте вовремя. Не запускайте, это опасно.
Семейный врач сказала, что кашель после ковида проходит до 6 месяцев. Динамика положительная. Сейчас кашляю только когда смеюсь. А, вот, в первые дни после выздоровления, 100 метров проходил и задыхался, как будто марафон пробежал.
Лёгкая форма, чего уж там. Двое родственников, в разное время в больницах в стационаре, уже после выздоровления, долго лечили последствия. Так что, просто покашлять пол годика - не так уж и плохо