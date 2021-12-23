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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 гру, 2021 18:44
vitaliian написав:
в пике кашель был такой все органы внутри болели. Ага грипп.
Это Вы гриппом не болели. Когда-то в школе подхватил грипп, но не соблюдал постельный режим, бегал по улице, в итоге пневмония - вот это была жесть. Температура выше 40 градусов, жар был такой что сознание терял, кашель с кровью и дышать было тяжело. Почти два месяца лечился. Вот тебе и грипп...
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Додано: Вів 28 гру, 2021 18:47
vitaliian написав: IgA написав: safonovstanislav написав:
то львицам, для выживания, придётся охотиться на добычу, которая раньше их даже не интересовала.
Так устроена природа. Все хотят выжить, даже "не живые" вирусы.
Так устроена не природа а Ваши представления о ней. Вирусу чтобы размножаться не обязательно убивать жертву, достаточно найти новую жертву пока иммунная система старой его не изгнала, и в этом его коренное отличие от льва. Летальность это скорее следствие неспособности иммунитета принять правильные меры. Завязывайте уже думать вместо вируса, у него нет мозгов.
думать вместо вируса не буду но скорость его распространения внутри организма крайне высокая, если за 2-3 дня иммунитет не найдет правильное решение, тяжёлое течение обеспечено. Когда болел перечитал десятки форумов и групп в телеге где народ описывал течение, была даже фраза что добравшись до лёгких вирус уничтожает по 7% лёгких в день, не знаю как посчитано может не 7 а 5 или 10, но ход мысли верный, ковид развивается стремительно, иммунитет не успевает.
Это так, но safonovstanislav
писал не об этом.
Он говорил о борьбе иммунитета с вирусом и о том, что "цель" иммунитета "уничтожение инфекции любой ценой, вплоть до смерти организма".
Тут ошибка на ошибке. Причём, скорее, философского характера. И разговор о "цели", и борьба "вплоть до смерти (уничтожения) организма".
Постоянные попытки объяснить явления природы с точки зрения человеческого разума. Ьак можно дойти до "цели" грозы сжечь конкретный лес/дом. Что, впрочем, характерно для человека. Пару-тройку тысяч лет назад люди так и делали. Но, вроде, от очеловечивания природы уже отказались.
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Додано: Вів 28 гру, 2021 18:50
IgA написав: Ромасик написав:
Судя, но нет. обнаружать омикрон и обнаружать вирус - вы разницу уловили
Это как раз Вы не понимаете разницу. Обнаружить единичные случаи омикрона среди тысяч случаев дельты в Европе можно только зная что искать (имея сиквенс нового варианта) и где искать (среди приехавших из африки). А вот чтобы обнаружить новый вариант без этого нужно рандомно брать пробу и секвенировать ее, для этого нужно чтобы новый вариант попал в пробы, что возможно только при изрядном везении или если это вариант составляет большинство как в ЮАР.
теория об изрядном везении работала бы, если не 100К прибывших за месяц, где якобы во всех образцах уже омикрон.
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Додано: Вів 28 гру, 2021 18:50
Цитрин написав: vitaliian написав:
в пике кашель был такой все органы внутри болели. Ага грипп.
Это Вы гриппом не болели. Когда-то в школе подхватил грипп, но не соблюдал постельный режим, бегал по улице, в итоге пневмония
- вот это была жесть. Температура выше 40 градусов, жар был такой что сознание терял, кашель с кровью и дышать было тяжело. Почти два месяца лечился. Вот тебе и грипп
...
У vitaliian
пневмонии, как я понял, не было.
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Додано: Вів 28 гру, 2021 18:51
lapay написав: Ромасик написав:
еще одно открытие
Для антиваксів визнати існування віруса вже важка психологична травма, а усвідомлення того, що цей вірус трохи відрізняється від інших, часто виходить за межі свідомості.
какая травма для ваксов признать бездействие вакцины?
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Додано: Вів 28 гру, 2021 18:52
Цитрин написав: vitaliian написав:
в пике кашель был такой все органы внутри болели. Ага грипп.
Это Вы гриппом не болели. Когда-то в школе подхватил грипп, но не соблюдал постельный режим, бегал по улице, в итоге пневмония - вот это была жесть. Температура выше 40 градусов, кашель с кровью был и дышать было тяжело. Почти два месяца лечился. Вот тебе и грипп...
Я зимой 2019 болел свинячим гриппом. Тогда думал, что это худшая болезнь в жизни. Но, ковид, переплюнул. Не так, что сильно большая разница, но всё-таки, по субъективным ощущениям, ковид похуже был. Хуже всего, что еда теряет вкус, и её приходится заталкивать в себя, через силу. -8 кг за 14 дней болезни ковидом.
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Додано: Вів 28 гру, 2021 18:54
safonovstanislav написав:
...........
Семейный врач сказала, что кашель после ковида проходит до 6 месяцев. Динамика положительная. Сейчас кашляю только когда смеюсь. А, вот, в первые дни после выздоровления, 100 метров проходил и задыхался, как будто марафон пробежал.
Лёгкая форма, чего уж там. Двое родственников, в разное время в больницах в стационаре, уже после выздоровления, долго лечили последствия. Так что, просто покашлять пол годика - не так уж и плохо
Так, может, вакцинация всё же нужна/полезна?
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Додано: Вів 28 гру, 2021 18:56
IgA написав: safonovstanislav написав:
Хотя бы тут, упоротые вакцинаторы, надеюсь, не будут спорить, что вакцинируя взрослых, и НЕ вакцинируя детей, вирус будет пытаться атаковать как раз невакцинированных детей. И, если у текущих вариантов вируса, с убийством детей возникают сложности, путём тотальной вакцинации взрослых, мы сами же выведем варианты, нацеленные на убийтво детей.
Это Вам к флер с Ромасиком, они как раз против вакцинации детей, потому что миокардит. Кроме того не понимаю с чего вдруг вирус решил убивать детей, типа в отместку за вакцинацию? Какой в этом смысл? С чего вирусу на их становиться летальнее? Может уже хватит думать как вирус?
вакцинируя кого либо, мы выращиваем вакцино-устойчивый вариант. Что и показал омикрон.
А детки болеют чем попадется, получая естественный имунитет.
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Додано: Вів 28 гру, 2021 18:57
ЛАД написав:
У vitaliian
пневмонии, как я понял, не было.
Он пишет кашель был сильный, так что пневмония с большой вероятностью была.
Когда ковидом болел, температура выше 39.5 не поднималась, держалась на уровне 38.5-39. Неприятно, но вполне терпимо. При гриппе было хуже.
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Додано: Вів 28 гру, 2021 18:58
Ромасик написав:
теория об изрядном везении работала бы, если не 100К прибывших за месяц, где якобы во всех образцах уже омикрон.
Вы хотите сказать что все 100к прибывших из ЮАР были больны коронавирусом и поголовно омикроном? Потому как никто это никогда не утверждал.
Ромасик написав:
вакцинируя кого либо, мы выращиваем вакцино-устойчивый вариант. Что и показал омикрон.
только почему то он вырастился в невакцинированной африке
Востаннє редагувалось IgA
в Вів 28 гру, 2021 19:00, всього редагувалось 1 раз.
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