Додано: Вів 28 гру, 2021 19:03

ЛАД написав: ...Постоянные попытки объяснить явления природы с точки зрения человеческого разума. Ьак можно дойти до "цели" грозы сжечь конкретный лес/дом... ...Постоянные попытки объяснить явления природы с точки зрения человеческого разума. Ьак можно дойти до "цели" грозы сжечь конкретный лес/дом...

Гроза - неуместный пример. Давайте возьмём траву. Она тоже не кажется слишком разумной. У неё цель - сжечь лес, чтоб самой вырасти на его месте. На воплощение цели ушли миллионы лет эволюции, чтоб стать легковоспламеняемой и сделать свои корни невосприимчивыми к огню. Мозга у травы, если что, тоже нет.Это неговоря уже о пшенице, которая, не имея мозга, приручила людей. И теперь люди, каждый год подготавливают и удобряют землю, садят её, охраняют от вредителей