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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 47504751475247534754>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 142
Мені вже зробили щеплення
55%
78
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 18:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Температура выше 40 градусов, жар был такой что сознание терял, кашель с кровью и дышать было тяжело. Почти два месяца лечился. Вот тебе и грипп...

Настало время афигительных историй. Какую только не придумаешь, чтобы рассказать, что Ковид ваш как грипп. :lol:


  Цитрин написав:При гриппе было хуже.

Хотя нет. Грипп даже хуже. :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 28 гру, 2021 19:00, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 18:59

  ЛАД написав:Здесь уже много раз писали, что в результате вакцинации болеют меньше и сильно снизилась летальность.
Не видит этого только Ромасик, но, видимо, у него что-то со зрением. Вероятно, осложнения в результате перенесенного ковида.

еще один свидетель проснулся от спячки.
Давай по новому кругу гадить.
  ЛАД написав:Можно надеяться, что 3-4 дозы (или, возможно, 4-5-я).
:lol:
Или 7-8
Востаннє редагувалось Ромасик в Вів 28 гру, 2021 19:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 19:01

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:К сожалению, "уничтожить" ковид не удастся, у него есть природный резервуар - летучие мыши, возможно, кто-то ещё.
а если мышей уничтожить?

В принципе, возможно, хотя и сложно.
Только неизвестно, во что это обойдётся. Последствия могут быть хуже.
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 19:03

  ЛАД написав:...Постоянные попытки объяснить явления природы с точки зрения человеческого разума. Ьак можно дойти до "цели" грозы сжечь конкретный лес/дом...

Гроза - неуместный пример. Давайте возьмём траву. Она тоже не кажется слишком разумной. У неё цель - сжечь лес, чтоб самой вырасти на его месте. На воплощение цели ушли миллионы лет эволюции, чтоб стать легковоспламеняемой и сделать свои корни невосприимчивыми к огню. Мозга у травы, если что, тоже нет.
Это неговоря уже о пшенице, которая, не имея мозга, приручила людей. И теперь люди, каждый год подготавливают и удобряют землю, садят её, охраняют от вредителей
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 19:04

  Hotab написав:Настало время афигительных историй. Какую только не придумаешь


История реальная, ничего не придумал. Температура была выше 40 градусов. И было так хреново, что с тех пор боюсь когда температура сильно растет.

Ковид тоже очень неприятная болезнь. Слабость сильная была, потеря аппетита, но сознание было ясное, иногда жарко было, но такого жара с потерей сознания как при гриппе не было.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 19:07

  safonovstanislav написав:
  _hunter написав:
  safonovstanislav написав:Хищники всегда выбирают самую слабую жертву.
...
Так устроена природа. Все хотят выжить, даже "не живые" вирусы.

Тут упущенна (уж не знаю намеренно ли) важная деталь: для того, чтобы сделать выбор -- нужны "механизмы" для совершения этого выбора.
То, что написанно -- звучит как "если на стройке все взрослые будут носить каски -- падающие кирпичи начнут планировать к ближайшим школам/садикам"...

Почему вы считаете, что у ковида нет механизма совершения выбора? Точно такой же механизм, как и у всех других существ. Как муравьед вырастил себе длинный язык, для охоты на самую лёгкую добычу в регионе, так и ковид может отрастить себе какой-нибудь хитрый шип для охоты на самую незащищенную добычу (кого там не вакцинировали?). Эволюция

Я уже писал: почему кирпич до сих пор не отрастил себе крылья? -- Эволюция же!!!
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 19:09

  safonovstanislav написав:
  ЛАД написав:Оспа/корь не "исчезли" их именно уничтожили (корь пока не совсем, опять же именно из-за недостаточной вакцинации).
И когда их начали "хорошенько изничтожать", они не приспособились, а просто "исчезли".

Это не единственные существа, которые уничтожил человек. Есть много других существ, которые человек хотел бы уничтожить, но не в силах

Китайцы воробьев вполне себе уничтожили (на своей територии, естественно) -- хотя казалось бы :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 19:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:какая травма для ваксов признать бездействие вакцины?

Визнавати чи не визнавати ефективність повинні вчені, а не аматори без профільної освіти. Вони визнають по всім параметрам, де більше, де менше.
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 19:10

  Hotab написав:Хотя нет. Грипп даже хуже. :lol:


Вы зря смеетесь. Джордж Вашингтон погиб от простуды за пару дней.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 19:11

  _hunter написав:
  safonovstanislav написав:
  uaprofi написав:вариант 3
что то пошло не так
всех укололи - а они все равно болеют
дать третью и четвёртую дозу

Самый прикол, что даже после четвёртой и пятой дозы, умирание от ковида уменьшится в лучшем случае только на непродолжительное время. Но, из-за тотальной вакцинации, вирус очень быстро приспособится, и уже начнёт гасить жизни детей и подростков!
...

О всякие оспы/кори почему не приспособились? И почему в вакцинированное европе никакого штамма "дельта+" так и не обраружили? -- в обнаружили "омикрон" -- в невакцинированной Африке? -- может, всетаки, не в вакцинации дело? :roll:

1) потому что оспа/корь - не орви?
2) AY.4.2 не?
  Цитрин написав:
  ЛАД написав:Оспа/корь

Некорректно сравнивать по опасности оспу, корь и ковид.

и без опасности их некоректно сравнивать
Востаннє редагувалось Ромасик в Вів 28 гру, 2021 19:16, всього редагувалось 1 раз.
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