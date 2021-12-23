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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 гру, 2021 18:59
Цитрин написав:
Температура выше 40 градусов, жар был такой что сознание терял, кашель с кровью и дышать было тяжело. Почти два месяца лечился. Вот тебе и грипп...
Настало время афигительных историй. Какую только не придумаешь, чтобы рассказать, что Ковид ваш как грипп.
Цитрин написав:
При гриппе было хуже.
Хотя нет. Грипп даже хуже.
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 28 гру, 2021 19:00, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 28 гру, 2021 18:59
ЛАД написав:
Здесь уже много раз писали, что в результате вакцинации болеют меньше и сильно снизилась летальность.
Не видит этого только Ромасик
, но, видимо, у него что-то со зрением. Вероятно, осложнения в результате перенесенного ковида.
еще один свидетель проснулся от спячки.
Давай по новому кругу гадить.
ЛАД написав:
Можно надеяться, что 3-4 дозы (или, возможно, 4-5-я).
Или 7-8
Востаннє редагувалось Ромасик
в Вів 28 гру, 2021 19:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 гру, 2021 19:01
vitaliian написав: ЛАД написав:
К сожалению, "уничтожить" ковид не удастся, у него есть природный резервуар - летучие мыши, возможно, кто-то ещё.
а если мышей уничтожить?
В принципе, возможно, хотя и сложно.
Только неизвестно, во что это обойдётся. Последствия могут быть хуже.
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Додано: Вів 28 гру, 2021 19:03
ЛАД написав:
...Постоянные попытки объяснить явления природы с точки зрения человеческого разума. Ьак можно дойти до "цели" грозы сжечь конкретный лес/дом...
Гроза - неуместный пример. Давайте возьмём траву. Она тоже не кажется слишком разумной. У неё цель - сжечь лес, чтоб самой вырасти на его месте. На воплощение цели ушли миллионы лет эволюции, чтоб стать легковоспламеняемой и сделать свои корни невосприимчивыми к огню. Мозга у травы, если что, тоже нет.
Это неговоря уже о пшенице, которая, не имея мозга, приручила людей. И теперь люди, каждый год подготавливают и удобряют землю, садят её, охраняют от вредителей
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Додано: Вів 28 гру, 2021 19:04
Hotab написав:
Настало время афигительных историй. Какую только не придумаешь
История реальная, ничего не придумал. Температура была выше 40 градусов. И было так хреново, что с тех пор боюсь когда температура сильно растет.
Ковид тоже очень неприятная болезнь. Слабость сильная была, потеря аппетита, но сознание было ясное, иногда жарко было, но такого жара с потерей сознания как при гриппе не было.
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Додано: Вів 28 гру, 2021 19:07
safonovstanislav написав: _hunter написав: safonovstanislav написав:
Хищники всегда выбирают самую слабую жертву.
...
Так устроена природа. Все хотят выжить, даже "не живые" вирусы.
Тут упущенна (уж не знаю намеренно ли) важная деталь: для того, чтобы сделать выбор -- нужны "механизмы" для совершения этого выбора.
То, что написанно -- звучит как "если на стройке все взрослые будут носить каски -- падающие кирпичи начнут планировать к ближайшим школам/садикам"...
Почему вы считаете, что у ковида нет механизма совершения выбора? Точно такой же механизм, как и у всех других существ. Как муравьед вырастил себе длинный язык, для охоты на самую лёгкую добычу в регионе, так и ковид может отрастить себе какой-нибудь хитрый шип для охоты на самую незащищенную добычу (кого там не вакцинировали?). Эволюция
Я уже писал: почему кирпич до сих пор не отрастил себе крылья? -- Эволюция же!!!
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Додано: Вів 28 гру, 2021 19:09
safonovstanislav написав: ЛАД написав:
Оспа/корь не "исчезли
" их именно уничтожили
(корь пока не совсем, опять же именно из-за недостаточной вакцинации
).
И когда их начали "хорошенько изничтожать", они не приспособились, а просто "исчезли".
Это не единственные существа, которые уничтожил человек. Есть много других существ, которые человек хотел бы уничтожить, но не в силах
Китайцы воробьев вполне себе уничтожили (на своей територии, естественно) -- хотя казалось бы
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Додано: Вів 28 гру, 2021 19:09
Ромасик написав:
какая травма для ваксов признать бездействие вакцины?
Визнавати чи не визнавати ефективність повинні вчені, а не аматори без профільної освіти. Вони визнають по всім параметрам, де більше, де менше.
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Додано: Вів 28 гру, 2021 19:11
_hunter написав: safonovstanislav написав: uaprofi написав:вариант 3что то пошло не таквсех укололи - а они все равно болеют
дать третью и четвёртую дозу
Самый прикол, что даже после четвёртой и пятой дозы, умирание от ковида уменьшится в лучшем случае только на непродолжительное время. Но, из-за тотальной вакцинации, вирус очень быстро приспособится, и уже начнёт гасить жизни детей и подростков!
...
О всякие оспы/кори почему не приспособились? И почему в вакцинированное европе никакого штамма "дельта+" так и не обраружили? -- в обнаружили "омикрон" -- в невакцинированной Африке? -- может, всетаки, не в вакцинации дело?
1) потому что оспа/корь - не орви?
2) AY.4.2 не?
Цитрин написав: ЛАД написав:
Оспа/корь
Некорректно сравнивать по опасности оспу, корь и ковид.
и без опасности их некоректно сравнивать
Востаннє редагувалось Ромасик
в Вів 28 гру, 2021 19:16, всього редагувалось 1 раз.
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