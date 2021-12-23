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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 142
Мені вже зробили щеплення
55%
78
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 19:13

  lapay написав:
  Ромасик написав:какая травма для ваксов признать бездействие вакцины?

Визнавати чи не визнавати ефективність повинні вчені, а не аматори без профільної освіти. Вони визнають по всім параметрам, де більше, де менше.

Голубовская подходит?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 19:14

  Ромасик написав:Или 7-8

У вас какая-то боязнь цифр после 6? -- да даже если 11 будет -- что с того? :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 19:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  safonovstanislav написав:Это неговоря уже о пшенице, которая, не имея мозга, приручила людей. И теперь люди, каждый год подготавливают и удобряют землю, садят её, охраняют от вредителей

Це цитата з докторської психіатра?
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 19:16

  ЛАД написав:
  Цитрин написав:
  vitaliian написав:в пике кашель был такой все органы внутри болели. Ага грипп.


Это Вы гриппом не болели. Когда-то в школе подхватил грипп, но не соблюдал постельный режим, бегал по улице, в итоге пневмония - вот это была жесть. Температура выше 40 градусов, жар был такой что сознание терял, кашель с кровью и дышать было тяжело. Почти два месяца лечился. Вот тебе и грипп...

У vitaliian пневмонии, как я понял, не было.

Значит вам повезло (или не повезло).

В школе я ничем серьезным не болел, мб поэтому кашель от ковида меня впечатлил. Мне ещё выписали лечебную грязь, лежишь на кушетке полчаса, загораешь, а кашлять хочется жуть, но во первых вокруг за занавесками люди, подумают заразный, начнут чувствовать дискомфорт. во вторых (соряньте) сплюнуть некуда. Представляю себя с таким кашлем в купе или в офисе. Такое... и не больной и не здоровый и скоро этому состоянию месяц.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 28 гру, 2021 19:19, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 19:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Голубовская подходит?

Та хоч Цитриново-Ромасянська, аби в неї була публікація в рецензованому медичному журналі, на цю тему.
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 19:17

  ЛАД написав:
  safonovstanislav написав:...........
Семейный врач сказала, что кашель после ковида проходит до 6 месяцев. Динамика положительная. Сейчас кашляю только когда смеюсь. А, вот, в первые дни после выздоровления, 100 метров проходил и задыхался, как будто марафон пробежал.

Лёгкая форма, чего уж там. Двое родственников, в разное время в больницах в стационаре, уже после выздоровления, долго лечили последствия. Так что, просто покашлять пол годика - не так уж и плохо

Так, может, вакцинация всё же нужна/полезна?

Статистика, насчёт пользы вакцинации, к сожалению, не утешительная. А, вот, 1000 гривен за вакцинацию точно будет полезна. Да, и, в принципе, заграничья закрываются для невакцинированных, так что, хорошо, что можно сделать укол в Украине настолько легко. Видимо, придётся ещё и бустер в первых рядах колоть. А, вот, эффективность вакцины против вируса, видно из открытой статистики. Не нужно быть гением, чтоб разобраться в ситуации. Работают драконовские меры. Полумеры - не работают.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 19:18

  safonovstanislav написав:
  ЛАД написав:...Постоянные попытки объяснить явления природы с точки зрения человеческого разума. Ьак можно дойти до "цели" грозы сжечь конкретный лес/дом...

Гроза - неуместный пример. Давайте возьмём траву. Она тоже не кажется слишком разумной. У неё цель - сжечь лес, чтоб самой вырасти на его месте. На воплощение цели ушли миллионы лет эволюции, чтоб стать легковоспламеняемой и сделать свои корни невосприимчивыми к огню. Мозга у травы, если что, тоже нет.
Это неговоря уже о пшенице, которая, не имея мозга, приручила людей. И теперь люди, каждый год подготавливают и удобряют землю, садят её, охраняют от вредителей
А давайте возьмём траву: на каком материке она все леса вытеснила?
А точно не наоборот было? -- как с теми же бананами? -- взяли почти непригодную к употреблению траву -- и селекцией вывели то, что имеем сейчас...
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 19:20

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:К сожалению, "уничтожить" ковид не удастся, у него есть природный резервуар - летучие мыши, возможно, кто-то ещё.
а если мышей уничтожить?

а я когда уходил на 2-недельный карантин 18.03.2020 верил.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 19:20

  _hunter написав:
  safonovstanislav написав:
  ЛАД написав:...Постоянные попытки объяснить явления природы с точки зрения человеческого разума. Ьак можно дойти до "цели" грозы сжечь конкретный лес/дом...

Гроза - неуместный пример. Давайте возьмём траву. Она тоже не кажется слишком разумной. У неё цель - сжечь лес, чтоб самой вырасти на его месте. На воплощение цели ушли миллионы лет эволюции, чтоб стать легковоспламеняемой и сделать свои корни невосприимчивыми к огню. Мозга у травы, если что, тоже нет.
Это неговоря уже о пшенице, которая, не имея мозга, приручила людей. И теперь люди, каждый год подготавливают и удобряют землю, садят её, охраняют от вредителей
А давайте возьмём траву: на каком материке она все леса вытеснила?
А точно не наоборот было? -- как с теми же бананами? -- взяли почти непригодную к употреблению траву -- и селекцией вывели то, что имеем сейчас...

Возьмите кроликов в Австралии, они вытесняют траву :)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 19:21

  Ромасик написав:
  vitaliian написав:
  ЛАД написав:К сожалению, "уничтожить" ковид не удастся, у него есть природный резервуар - летучие мыши, возможно, кто-то ещё.
а если мышей уничтожить?

а я когда уходил на 2-недельный карантин 18.03.2020 верил.

В мышей?
vitaliian
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