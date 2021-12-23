Люди, получившие отрицательные результаты анализов на коронавирус, взятых с разницей в 24 часа на шестой и седьмой дни самоизоляции, больше не должны продолжать изоляцию до полных 10 дней, как было предписано действовавшими до этого правилами.



Новый порядок, действующий с 22 декабря, касается как привитых, так и непривитых от коронавируса людей. Однако для последних действует ограничение: если не прошедший полную вакцинацию находился в близком контакте с человеком с положительным тестом на коронавирус, он будет обязан продолжить самоизоляцию до 10 дней — даже если у него самого анализ на COVID-19 отрицательный.