Люди, получившие отрицательные результаты анализов на коронавирус, взятых с разницей в 24 часа на шестой и седьмой дни самоизоляции, больше не должны продолжать изоляцию до полных 10 дней, как было предписано действовавшими до этого правилами.
Новый порядок, действующий с 22 декабря, касается как привитых, так и непривитых от коронавируса людей. Однако для последних действует ограничение: если не прошедший полную вакцинацию находился в близком контакте с человеком с положительным тестом на коронавирус, он будет обязан продолжить самоизоляцию до 10 дней — даже если у него самого анализ на COVID-19 отрицательный.
Ромасик написав:а пцр, который он забрасывает в почтовый ящик, человеку кто делает?
очевидно лаборатории куда эти тест почта отправляет
vitaliian написав:ну обещали что омикрон мегазаразен. Грипп ага.
По контагиозности (R) таки похоже на грипп. В доковидную безмасочную эру в мире бывало по 300-700 млн заболевших в год. Правда, грипп никакими ПЦР-ами массово не подтверждали, и, вероятно, имела место гипердиагностика. А по летальности (CFR) будет понятно позднее
Faceless написав:Диагноз "грипп" - вещь довольно редкая, ибо для этого нужно делать специально анализ, а это дорого и непонятно зачем. Потому писали всегда ОРВИ, один хрен там стандартный набор мероприятий, а смертность была около нуля что так, что так, потому никто никуда и не бегал
дороже и понятнее, чем для короны?
Учитывая риск тяжёлого течения болезни в случае гриппа - ноль целых хрен десятых процента, и при этом совершенно одинаковый подход "лечения" (точнее, лечения то и нет) что для гриппа, что для рядового орви - смысла в тесте нет. В случае короны разница по крайней мере в том, что смертность относительно "обычного" гриппа повышается в десятки раз, риск тяжёлого течения болезни - в сотни раз, то смысл появляется.
ахаха, десятки, сотни. Тедрос, положа руку на сердце говорит:
ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа По словам главы организации, около 3,4% от зарегистрированных случаев коронавируса привело к летальным исходам, в то время как сезонный грипп убивает меньше 1% заболевших
Удивляет радость флероромасиков по поводу большого числа инфицированных а англо-франко-канадах. Если у них так, то что будет у нас? Хорошо, если окажется, что омикрон действительно переносится на уровне соплей даже у невакцинированных. А если нет?
Люди, получившие отрицательные результаты анализов на коронавирус, взятых с разницей в 24 часа на шестой и седьмой дни самоизоляции, больше не должны продолжать изоляцию до полных 10 дней, как было предписано действовавшими до этого правилами.
Новый порядок, действующий с 22 декабря, касается как привитых, так и непривитых от коронавируса людей. Однако для последних действует ограничение: если не прошедший полную вакцинацию находился в близком контакте с человеком с положительным тестом на коронавирус, он будет обязан продолжить самоизоляцию до 10 дней — даже если у него самого анализ на COVID-19 отрицательный.
Ромасик написав:а пцр, который он забрасывает в почтовый ящик, человеку кто делает?
очевидно лаборатории куда эти тест почта отправляет
я имел в виду, кто мазок берет? Кто контролирует, что правильный человек сдал?
да, я об этом:
There is no change to the guidance for unvaccinated contacts of positive COVID-19 cases, who are still required to self-isolate for 10 full days after their date of exposure to the virus.
Зараженный вакс/невакс выходит на 7 день по результату теста, что практически анриал. контактер вакс - на 7 день, невакс - на 10? С тестом или без? Непонятно