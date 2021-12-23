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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143
Мені вже зробили щеплення
55%
79
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
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20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 22:14

  Ромасик написав:а для неваксов 10 дней оставили


не для всех

Люди, получившие отрицательные результаты анализов на коронавирус, взятых с разницей в 24 часа на шестой и седьмой дни самоизоляции, больше не должны продолжать изоляцию до полных 10 дней, как было предписано действовавшими до этого правилами.

Новый порядок, действующий с 22 декабря, касается как привитых, так и непривитых от коронавируса людей. Однако для последних действует ограничение: если не прошедший полную вакцинацию находился в близком контакте с человеком с положительным тестом на коронавирус, он будет обязан продолжить самоизоляцию до 10 дней — даже если у него самого анализ на COVID-19 отрицательный.


  Ромасик написав:а пцр, который он забрасывает в почтовый ящик, человеку кто делает?


очевидно лаборатории куда эти тест почта отправляет
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 22:14

  Ukrainian написав:
  zРадио написав:США 543 тыс новых кейсов за вчера

Госпіталізації не ростуть як і смертність


Это хорошо. Я не вникал. Просто прозрел со скорости распространения
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 22:16

Faceless у мамы жены моего друга по всем симптомам ковид, вдобавок оначалось сложнение её основных болячек, но положили в обычную больницу, потому что ковид тест отрицательный.
  zРадио написав:Это хорошо. Я не вникал. Просто прозрел со скорости распространения
ну обещали что омикрон мегазаразен. Грипп ага.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 28 гру, 2021 22:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 22:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vitaliian написав:Faceless у мамы жены моего друга по всем симптомам ковид, вдобавок оначалось сложнение её основных болячек, но положили в обычную больницу, потому что ковид тест отрицательный.
Держите нас в курсе, не забудьте скрины анализов
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 22:19

  Faceless написав:
vitaliian написав:Faceless у мамы жены моего друга по всем симптомам ковид, вдобавок оначалось сложнение её основных болячек, но положили в обычную больницу, потому что ковид тест отрицательный.
Держите нас в курсе, не забудьте скрины анализов

Я объяснил зачем делают тесты, с положительным её положили бы в ковидную больницу. А суть лечения от результатов теста не меняется.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 22:21

  vitaliian написав:ну обещали что омикрон мегазаразен. Грипп ага.


По контагиозности (R) таки похоже на грипп. В доковидную безмасочную эру в мире бывало по 300-700 млн заболевших в год. Правда, грипп никакими ПЦР-ами массово не подтверждали, и, вероятно, имела место гипердиагностика. А по летальности (CFR) будет понятно позднее
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 22:35

  Faceless написав:
Ромасик написав:
  Faceless написав:Диагноз "грипп" - вещь довольно редкая, ибо для этого нужно делать специально анализ, а это дорого и непонятно зачем. Потому писали всегда ОРВИ, один хрен там стандартный набор мероприятий, а смертность была около нуля что так, что так, потому никто никуда и не бегал

дороже и понятнее, чем для короны?
Учитывая риск тяжёлого течения болезни в случае гриппа - ноль целых хрен десятых процента, и при этом совершенно одинаковый подход "лечения" (точнее, лечения то и нет) что для гриппа, что для рядового орви - смысла в тесте нет.
В случае короны разница по крайней мере в том, что смертность относительно "обычного" гриппа повышается в десятки раз, риск тяжёлого течения болезни - в сотни раз, то смысл появляется.

ахаха, десятки, сотни.
Тедрос, положа руку на сердце говорит:
ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа
По словам главы организации, около 3,4% от зарегистрированных случаев коронавируса привело к летальным исходам, в то время как сезонный грипп убивает меньше 1% заболевших

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e5e9fc19a79474e88d1a5db

Зображення
При том, что 3,4% для короны тоже многовато.
Это обсуждали 2 года назад, когда все началось. Возможно вы подзабыли?
Востаннє редагувалось Ромасик в Вів 28 гру, 2021 22:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 22:37

Удивляет радость флероромасиков по поводу большого числа инфицированных а англо-франко-канадах.
Если у них так, то что будет у нас?
Хорошо, если окажется, что омикрон действительно переносится на уровне соплей даже у невакцинированных. А если нет?
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 22:52

  IgA написав:
  Ромасик написав:а для неваксов 10 дней оставили


не для всех

Люди, получившие отрицательные результаты анализов на коронавирус, взятых с разницей в 24 часа на шестой и седьмой дни самоизоляции, больше не должны продолжать изоляцию до полных 10 дней, как было предписано действовавшими до этого правилами.

Новый порядок, действующий с 22 декабря, касается как привитых, так и непривитых от коронавируса людей. Однако для последних действует ограничение: если не прошедший полную вакцинацию находился в близком контакте с человеком с положительным тестом на коронавирус, он будет обязан продолжить самоизоляцию до 10 дней — даже если у него самого анализ на COVID-19 отрицательный.


  Ромасик написав:а пцр, который он забрасывает в почтовый ящик, человеку кто делает?


очевидно лаборатории куда эти тест почта отправляет

я имел в виду, кто мазок берет? Кто контролирует, что правильный человек сдал?

да, я об этом:
There is no change to the guidance for unvaccinated contacts of positive COVID-19 cases, who are still required to self-isolate for 10 full days after their date of exposure to the virus.

Зараженный вакс/невакс выходит на 7 день по результату теста, что практически анриал.
контактер вакс - на 7 день, невакс - на 10? С тестом или без?
Непонятно :roll:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 22:52

  fler написав:
При любом раскладе ладохотабы пойдут на бустер


Типа пристыдила? :mrgreen:
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