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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143
Мені вже зробили щеплення
55%
79
Не можу за станом здоров'я
1%
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Не вірю в ефективність вакцин
10%
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Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
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Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 22:57

  edvardd написав:я в доковидном феврале прошлого года проболел какой то хренью, после которой начался кашель, при разговоре, сильных запахах и просто, не помогало ничего, даже кодеин, спасался ментоловыми конфетами, кашель прошёл сам по себе через 8 месяцев - переболел какой то хренью (не ковидом) - ребёнок из школы притащил...


я тоже в сентябре 2020 года чем-то похожим переболел, болезнь протекала легко, как легкая простуда с температурой, но после нее сухой кашель как при ковиде потом больше месяца был. Тогда тест не делал и в больницу не обращался, думаю тоже ковид был. Хотя может какой-то новый грипп. Этой заразой тогда тоже все переболели и тоже ребенок похоже притащил.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 23:07

  edvardd написав:я в доковидном феврале прошлого года проболел какой то хренью, после которой начался кашель, при разговоре, сильных запахах и просто, не помогало ничего, даже кодеин, спасался ментоловыми конфетами, кашель прошёл сам по себе через 8 месяцев - переболел какой то хренью (не ковидом) - ребёнок из школы притащил...

Почему вы решили что это был не ковид? Как раз сухой кашель который ничем не лечится - резидуальное явление, основной постковидный симптом. В своей жизни не припоминаю кашля дольше двух недель, а 8 месяцев это оверпрайс.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 23:12

  Цитрин написав:
  edvardd написав:я в доковидном феврале прошлого года проболел какой то хренью, после которой начался кашель, при разговоре, сильных запахах и просто, не помогало ничего, даже кодеин, спасался ментоловыми конфетами, кашель прошёл сам по себе через 8 месяцев - переболел какой то хренью (не ковидом) - ребёнок из школы притащил...


я тоже в сентябре 2020 года чем-то похожим переболел, болезнь протекала легко, как легкая простуда с температурой, но после нее сухой кашель как при ковиде потом больше месяца был. Тогда тест не делал и в больницу не обращался, думаю тоже ковид был. Хотя может какой-то новый грипп. Этой заразой тогда тоже все переболели и тоже ребенок похоже притащил.

а у меня сопли были в сентябре 2019 в заграничной командировке. И что делать было - хз. Страховка не покрывала, больничный - какой больничный? Работодатель включил дурочку. Так и промучался с ними на работе. Это сейчас он рассказывает, что сопли это опасно и без ПЦР на работу не выходить.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 23:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:если суть лечения не меняется, то какая разница, в какие 4 стены положили? Ей же лучше - меньше инфекционщиков рядом.
я вас удивлю но кислород по водопроводным трубам не подаётся, ковидные больницы им худо бедно обеспечены, остальным родные привозят концентраторы и молятся чтобы их хватило. В остальном да, обычная больница скорее плюс, чем минус. Из ковидной в магазин не отпускают.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 23:23

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:если суть лечения не меняется, то какая разница, в какие 4 стены положили? Ей же лучше - меньше инфекционщиков рядом.
я вас удивлю но кислород по водопроводным трубам не подаётся, ковидные больницы им худо бедно обеспечены, остальным родные привозят концентраторы и молятся чтобы их хватило. В остальном да, обычная больница скорее плюс, чем минус. Из ковидной в магазин не отпускают.

тогда суть лечения меняется. В больницу должны ложить только при необходимости кислорода. А по каким симтомам вы определили, что ковид...
Вроде есть четкий перечень показателей для госпитализации. И ПЦР там не главный. Похоже на то, что больница фигней страдает.
Но это все мои размышления. Не советы и не вопросы.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 23:24

И пошли новые рекорды

Франція повідомила про рекордну кількість нових підтверджених випадків коронавірусу в 179 807 за 24 години у вівторок, що є найбільшою щоденною кількістю з початку пандемії. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Попередній рекорд у 104 611 був встановлений у суботу після того, як наприкінці минулого тижня було побито показники 11 листопада 2020 року - 86 852

За даними урядової інформаційної панелі у вівторок, Велика Британія зареєструвала 129 471 новий випадок Covid-19. Це найвищий зареєстрований показник за всю історію, порівняно з 98 515, про які повідомлялося вчора. Попередній рекордний максимум щоденних заражень - 122 186 було зафіксовано 24 грудня,


У Данії нині зафіксовано найвищий у світі рівень зараження коронавірусом – 1612 випадків на 100 тисяч людей. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на дані статистичного бюро “Наш світ у даних” (Our World in Data).

За даними видання, у понеділок, 27 грудня, країна з населенням 5,8 мільйона людей повідомила про новий рекорд щоденних інфекцій і зараз має найвищий зареєстрований рівень захворюваності вірусом у світі.

Кількість нових випадків за добу вперше перевищила 15 тисяч, медики зареєстрували 16 164 випадки Covid-19 за 24 години. Для цього провели 130 686 ПЛР-тестів. Таким чином, зазначає The Guardian, йдеться про високий рівень позитивних результатів — 12,4%.

За даними видання, станом на минулий тиждень панівною формою коронавірусу вірусу в країні став варіант “Омікрон”.


Про штаты выше писали. Чё происходит..
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 28 гру, 2021 23:34, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 23:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:по каким симтомам вы определили, что ковид...
друзья сказали что похоже на ковид, 2 теста сдала, а подробности я не допрашивал. Её вообще в кардиологию положили с сильным кашлем. Осложнения на сосуды, давление под 200. Лечат и сосуды и кашель одновременно. Ну там одышка, упадок сил как обычно. Сказали если бы тест был положительный, тогда только ковидная больница.
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 23:32

  Ромасик написав:Кто контролирует, что правильный человек сдал?

в случае домашних тестов - никто. если нужно проконтролировать отправляют сдавать тест в лабораторию лично.

  Ромасик написав:контактер вакс - на 7 день, невакс - на 10? С тестом или без?

на 10 день в любом случае, на 7 - с 2 тестами

  Ромасик написав:Зараженный вакс/невакс выходит на 7 день по результату теста, что практически анриал.

там антигенный тест, так что вполне реально
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 23:33

  zРадио написав:
  vitaliian написав:ну обещали что омикрон мегазаразен. Грипп ага.


По контагиозности (R) таки похоже на грипп. В доковидную безмасочную эру в мире бывало по 300-700 млн заболевших в год. Правда, грипп никакими ПЦР-ами массово не подтверждали, и, вероятно, имела место гипердиагностика. А по летальности (CFR) будет понятно позднее

Подчёркнутое вызывает сомнения.
По числу заболевших/смертей выделяются азиатский (1958-59) и гонконгский (1968-69) грипп. Для них указывают примерно 1 млн смертей (https://fas.gov.ru/ckeditor_assets/attachments/1121/pandemiya_history_pdf.pdf), что существенно ниже, чем от ковида.
Контагиозность гриппа сходу не нашёл, в одном месте попалась цифра 1,3, но источник не очень. Для омикрона называют, вроде 3-5, что существенно выше, учитывая что для кори R до 0,98.

P.s. По числу переболевших здесь - https://www.epidemvac.ru/jour/article/view/922/620 - для этих эпидемий приводится цифра в 0,5 млрд, что почти вдвое выше ковидных цифр (на сегодня 283 млн.).
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 28 гру, 2021 23:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 23:40

ЛАД я не врач но не припоминаю что бы сезонный грипп стольких людей в больницы и в морги ложил. Испанку в пример не берём тогда был другой уровень медицины и гигиены в целом. Имхо у Украины ещё есть время очнуться и срочно ввести локдаун глядя на рекорды Франции, Британии и США.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 28 гру, 2021 23:42, всього редагувалось 1 раз.
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