У Данії нині зафіксовано найвищий у світі рівень зараження коронавірусом – 1612 випадків на 100 тисяч людей. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на дані статистичного бюро “Наш світ у даних” (Our World in Data).



За даними видання, у понеділок, 27 грудня, країна з населенням 5,8 мільйона людей повідомила про новий рекорд щоденних інфекцій і зараз має найвищий зареєстрований рівень захворюваності вірусом у світі.



Кількість нових випадків за добу вперше перевищила 15 тисяч, медики зареєстрували 16 164 випадки Covid-19 за 24 години. Для цього провели 130 686 ПЛР-тестів. Таким чином, зазначає The Guardian, йдеться про високий рівень позитивних результатів — 12,4%.



За даними видання, станом на минулий тиждень панівною формою коронавірусу вірусу в країні став варіант “Омікрон”.