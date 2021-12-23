Додано: Вів 28 гру, 2021 22:57

edvardd написав: я в доковидном феврале прошлого года проболел какой то хренью, после которой начался кашель, при разговоре, сильных запахах и просто, не помогало ничего, даже кодеин, спасался ментоловыми конфетами, кашель прошёл сам по себе через 8 месяцев - переболел какой то хренью (не ковидом) - ребёнок из школы притащил... я в доковидном феврале прошлого года проболел какой то хренью, после которой начался кашель, при разговоре, сильных запахах и просто, не помогало ничего, даже кодеин, спасался ментоловыми конфетами, кашель прошёл сам по себе через 8 месяцев - переболел какой то хренью (не ковидом) - ребёнок из школы притащил...

я тоже в сентябре 2020 года чем-то похожим переболел, болезнь протекала легко, как легкая простуда с температурой, но после нее сухой кашель как при ковиде потом больше месяца был. Тогда тест не делал и в больницу не обращался, думаю тоже ковид был. Хотя может какой-то новый грипп. Этой заразой тогда тоже все переболели и тоже ребенок похоже притащил.