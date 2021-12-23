Ромасик написав:дороже и понятнее, чем для короны?
Учитывая риск тяжёлого течения болезни в случае гриппа - ноль целых хрен десятых процента, и при этом совершенно одинаковый подход "лечения" (точнее, лечения то и нет) что для гриппа, что для рядового орви - смысла в тесте нет. В случае короны разница по крайней мере в том, что смертность относительно "обычного" гриппа повышается в десятки раз, риск тяжёлого течения болезни - в сотни раз, то смысл появляется.
ахаха, десятки, сотни. Тедрос, положа руку на сердце говорит:
ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа По словам главы организации, около 3,4% от зарегистрированных случаев коронавируса привело к летальным исходам, в то время как сезонный грипп убивает меньше 1% заболевших
При том, что 3,4% для короны тоже многовато. Это обсуждали 2 года назад, когда все началось. Возможно вы подзабыли?
Все так и есть: у гриппа СИЛЬНО МЕНЬШЕ 1%, у ковида - величина в единицах процентов (2 или 3% не столь важно). Смертность от гриппа не доходит до 1% даже для категории самой уязвимой группы 65+, и в целом меньше десятой доли процента, если считать к числу заболевших. Соответственно, разница в десятки раз. Касательно тяжёлого течения болезни, тут, конечно, что считать тяжелым - некоторые тут писали, мол, пневмония - а что такого, фигня... Но по гриппу это аналогично порядка десятой доли процента, а в случае ковида - куда более 10% (тут тяжёлое - необязательно только госпитализация). Вот и разница в сто раз и более
vitaliian написав:не припоминаю что бы сезонный грипп стольких людей в больницы и в морги ложил
До-омикроны вообще на грипп и близко не похожи. А вот микрончик подождем и увидим. В ФБ что только не пишут: и у бритов средний срок госпитализаций -3 дня. Потом выписка. Видимо не очень тяжёлое течение в основном.
vitaliian написав:не припоминаю что бы сезонный грипп стольких людей в больницы и в морги ложил
До-омикроны вообще на грипп и близко не похожи. А вот микрончик подождем и увидим. В ФБ что только не пишут: и у бритов средний срок госпитализаций -3 дня. Потом выписка. Видимо не очень тяжёлое течение в основном.
Видимо выписывают недолеченными хз я за 3 дня только насморк могу вылечить (холодом). Где вы про 3 дня нашли? Пока все СМИ пишут только про рекорды
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 28 гру, 2021 23:49, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:ЛАД я не врач но не припоминаю что бы сезонный грипп стольких людей в больницы и в морги ложил. Испанку в пример не берём тогда был другой уровень медицины и гигиены в целом. Имхо у Украины ещё есть время очнуться и срочно ввести локдаун глядя на рекорды Франции, Британии и США.
vitaliian написав:я вас удивлю но кислород по водопроводным трубам не подаётся, ковидные больницы им худо бедно обеспечены, остальным родные привозят концентраторы и молятся чтобы их хватило. В остальном да, обычная больница скорее плюс, чем минус. Из ковидной в магазин не отпускают.
я дома болел. Без кислородов. Что это ковид понял по тестам у родственников, которые также болели. Из лекарств парацетамол при температуре 39, но он особо не действовал. Потом, когда температура прошла, настрожил нехороший кашель, испугался что бактериалка присоединилась - начал пить курс антибиотика и на всякий случай к врачу сходил, он меня на тест отправил. А так бы без теста, как в том году переболел. После нескольких дней приема антибиотика нехороший кашель прошел. Правда еще месяц где-то слегка покашливал.
хотя в последние недели по мере распространения "Омикрона" среди населения увеличилось количество госпитализаций, болезнь "кажется менее тяжелой, и многие люди проводят в больнице относительно короткое время".
Профессор заявил, что времена высокой смертности вследствие заражения коронавирусом в стране - уже в прошлом, и "Омикрон" - "не та болезнь, что мир наблюдал год назад".
"Ужасающие сцены, которые мы наблюдали год назад в переполненных палатах интенсивной терапии, когда многие люди преждевременно умирали, сейчас, по моему мнению, стали лишь историей", - заявил Белл.
Советник британского правительства отметил, что на протяжении нескольких волн коронавируса, в том числе волн штаммов "Дельта" и "Омикрон", "количество случаев тяжелого течения заболевания и смертности от этой болезни в основном не изменились" с тех пор, как большинство жителей страны прошли вакцинацию от COVID.
Цитрин а сколько дней была температура? Форумы пишут если температура больше 7 дней то высока вероятность тяжёлого течения с поражением лёгких от 50%, по другой статистике Только каждый пятый госпитализированный нуждается в кислороде.
нагуглил
У Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили терміни одужання від коронавірусу у пацієнтів, які перехворіли на інфекцію у легкій формі.
За інформацією ВООЗ, захворювання триває приблизно 1,5 тижня, а через 2 тижні пацієнт виявляється цілком здоровим.
Повідомляється, що за стартовий день захворювання береться той день, коли у пацієнта з'явилися перші симптоми, а останнім днем захворювання називається період, коли в організмі хворого вже не було коронавірусу та його стан стабілізувався.
интересно а кашель который длится несколько месяцев воз относит к "полностью здоровым" признакам или кашель это уже не лёгкая форма?
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 29 гру, 2021 00:05, всього редагувалось 3 разів.
Что интересно, пока была высокая температура, ни кашля ни насморка не было.
Более менее очухался где-то через две недели, до этого лежал убитый и смотрел по кругу фильм "За спичками" или дремал, больше ничего не хотелось ни смотреть, ни читать. Чего-то именно этот фильм хотелось смотреть.