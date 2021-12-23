Додано: Вів 28 гру, 2021 23:42

Ромасик написав: Faceless написав: Ромасик написав: дороже и понятнее, чем для короны? Учитывая риск тяжёлого течения болезни в случае гриппа - ноль целых хрен десятых процента, и при этом совершенно одинаковый подход "лечения" (точнее, лечения то и нет) что для гриппа, что для рядового орви - смысла в тесте нет.

В случае короны разница по крайней мере в том, что смертность относительно "обычного" гриппа повышается в десятки раз, риск тяжёлого течения болезни - в сотни раз, то смысл появляется. Учитывая риск тяжёлого течения болезни в случае гриппа - ноль целых хрен десятых процента, и при этом совершенно одинаковый подход "лечения" (точнее, лечения то и нет) что для гриппа, что для рядового орви - смысла в тесте нет.В случае короны разница по крайней мере в том, что смертность относительно "обычного" гриппа повышается в десятки раз, риск тяжёлого течения болезни - в сотни раз, то смысл появляется.

ахаха, десятки, сотни.

Тедрос, положа руку на сердце говорит:



По словам главы организации, около 3,4% от зарегистрированных случаев коронавируса привело к летальным исходам, в то время как сезонный грипп убивает меньше 1% заболевших



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e5e9fc19a79474e88d1a5db ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппаПо словам главы организации, около 3,4% от зарегистрированных случаев коронавируса привело к летальным исходам, в то время как сезонный гриппПодробнее на РБК:



При том, что 3,4% для короны тоже многовато.

Это обсуждали 2 года назад, когда все началось. Возможно вы подзабыли? ахаха, десятки, сотни.Тедрос, положа руку на сердце говорит:При том, что 3,4% для короны тоже многовато.Это обсуждали 2 года назад, когда все началось. Возможно вы подзабыли?

Все так и есть: у гриппа СИЛЬНО МЕНЬШЕ 1%, у ковида - величина в единицах процентов (2 или 3% не столь важно). Смертность от гриппа не доходит до 1% даже для категории самой уязвимой группы 65+, и в целом меньше десятой доли процента, если считать к числу заболевших. Соответственно, разница в десятки раз.Касательно тяжёлого течения болезни, тут, конечно, что считать тяжелым - некоторые тут писали, мол, пневмония - а что такого, фигня... Но по гриппу это аналогично порядка десятой доли процента, а в случае ковида - куда более 10% (тут тяжёлое - необязательно только госпитализация). Вот и разница в сто раз и более