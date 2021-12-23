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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4762476347644765

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143
Мені вже зробили щеплення
55%
79
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 01:07

  vitaliian написав:
  Цитрин написав:
  vitaliian написав:а сколько дней была температура?



долго, помоему дней 6-7, точно уже не помню, потом температура тоже была, но уже не высокая, чтото около 37. А что?

Собираю свою статистику)

У дочки температура была 2 дня, но с запахами (некоторыми) проблемы до сих пор уже 3 месяца.
ЛАД
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  #<1 ... 4762476347644765
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