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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 гру, 2021 01:07
vitaliian написав: Цитрин написав: vitaliian написав:
а сколько дней была температура?
долго, помоему дней 6-7, точно уже не помню, потом температура тоже была, но уже не высокая, чтото около 37. А что?
Собираю свою статистику)
У дочки температура была 2 дня, но с запахами (некоторыми) проблемы до сих пор уже 3 месяца.
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