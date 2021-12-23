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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143
Мені вже зробили щеплення
55%
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Не можу за станом здоров'я
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Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
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2%
3
Ще в роздумах
7%
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Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 01:07

  vitaliian написав:
  Цитрин написав:
  vitaliian написав:а сколько дней была температура?



долго, помоему дней 6-7, точно уже не помню, потом температура тоже была, но уже не высокая, чтото около 37. А что?

Собираю свою статистику)

У дочки температура была 2 дня, но с запахами (некоторыми) проблемы до сих пор уже 3 месяца.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 01:45

  Цитрин написав:Что интересно, пока была высокая температура, ни кашля ни насморка не было.

Более менее очухался где-то через две недели, до этого лежал убитый и смотрел по кругу фильм "За спичками" или дремал, больше ничего не хотелось ни смотреть, ни читать. Чего-то именно этот фильм хотелось смотреть.

За подробности спасибо, непонятно что значит убитый, без физических сил или без мотивации?
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 29 гру, 2021 01:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 01:46

ЛАД да я помню вы говорили. Я гуглил откуда проблемы с запахами - единого мнения нет. Я склоняюсь к тому что это рас. Потому что то что описывает цитрин тоже рас.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 02:20

Тут сегодня уже рассказывали о повышении иммунитета к дельте у переболевших омикроном.
Вот чуть подробнее:
Ученые из Южной Африки обнаружили, что у людей, инфицированных штаммом коронавируса "омикрон", развивается повышенный иммунитет к варианту "дельта".

Исследование, проведенное в Африканском научно-исследовательском институте здравоохранения в Дурбане, пока не прошло проверку и проводилось на небольшой выборке участников – всего 33 человека. Часть из них получили прививку от коронавируса, часть – нет, но все испытуемые были заражены "омикроном".

Через две недели после заражения у всех исследуемых иммунитет против "дельты" вырос в 4,4 раза. Ученые отметили, что увеличение сопротивления штамму "дельта" у зараженных "омикроном" может "привести к снижению способности "дельты" инфицировать повторно".

Один из авторов исследования, Алекс Сигал, написал в "Твиттере", что, если "омикрон" действительно окажется "менее патогенным", как полагают сейчас, это поможет вытеснить "дельту" и существенно снизить влияние "ковида" на повседневную жизнь.

https://www.9tv.co.il/item/38024
Оригинальная статья здесь - https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.14.21263564v2.full.
Там есть интересные моменты. В частности, понятно, откуда взяты разговоры о развитии омикрона у ВИЧ-инфицированного.
Прошу учесть, что как сказано в ссылке на оригинальную статью:
Эта статья является препринтом и не рецензировалась [что это значит?]. В нем сообщается о новых медицинских исследованиях, которые еще предстоит оценить и поэтому не должны использоваться в качестве руководства для клинической практики.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 02:25

Беннет сообщил, что предвидит "намного более отвесную волну, чем были до сих пор, которая будет длиться немного меньше времени, но тоже довольно долго".

Премьер объяснил решение о прекращении полного карантина для тех, кто пересекался с носителями "омикрона". "Главная цель – обеспечить продолжение функционирования народного хозяйства. Если бы у нас продолжили изолировать каждого, кто пересекался с зараженными "омикроном", вне связи с тем, привиты они или нет, мы бы оказались в результате локдауна де-факто, с одним-двумя миллионами изолированных в каждый текущий момент времени", - сказал Беннет.

Как следует из слов Беннета, правительство осознало бессмысленность борьбы с распространением заболеваемости. Теперь оно сосредоточится на том, чтобы массовое заражение не сопровождалось большим числом тяжелых случаев и смертей.

Этому должно поспособствовать лекарство "паксловид", первая партия которого прибудет в страну уже в среду, а также привитость большей части населения.

"У обладателей "зеленого паспорта" есть иммунитет или хорошая защита, он сравнительно защищен от тяжелого протекания болезни. Вместе с тем мы, разумеется, учитываем, что он может заразиться. Наша новая политика не предотвратит серьезного роста заболеваемости, который ожидается в ближайшее время", - сказал Беннет.

https://www.9tv.co.il/item/38025
ЛАД
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