Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4762476347644765 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143 Мені вже зробили щеплення 55% 79 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 14 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 29 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 143 Додано: Сер 29 гру, 2021 01:07 vitaliian написав: Цитрин написав: vitaliian написав: а сколько дней была температура? а сколько дней была температура?





долго, помоему дней 6-7, точно уже не помню, потом температура тоже была, но уже не высокая, чтото около 37. А что? долго, помоему дней 6-7, точно уже не помню, потом температура тоже была, но уже не высокая, чтото около 37. А что?

Собираю свою статистику) Собираю свою статистику)

У дочки температура была 2 дня, но с запахами (некоторыми) проблемы до сих пор уже 3 месяца. У дочки температура была 2 дня, но с запахами (некоторыми) проблемы до сих пор уже 3 месяца. ЛАД 2 Повідомлень: 21216 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5015 раз. Подякували: 4660 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 гру, 2021 01:45 Цитрин написав: Что интересно, пока была высокая температура, ни кашля ни насморка не было.



Более менее очухался где-то через две недели, до этого лежал убитый и смотрел по кругу фильм "За спичками" или дремал, больше ничего не хотелось ни смотреть, ни читать. Чего-то именно этот фильм хотелось смотреть. Что интересно, пока была высокая температура, ни кашля ни насморка не было.Более менее очухался где-то через две недели, до этого лежал убитый и смотрел по кругу фильм "За спичками" или дремал, больше ничего не хотелось ни смотреть, ни читать. Чего-то именно этот фильм хотелось смотреть.

За подробности спасибо, непонятно что значит убитый, без физических сил или без мотивации? За подробности спасибо, непонятно что значит убитый, без физических сил или без мотивации? Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 29 гру, 2021 01:46, всього редагувалось 1 раз. vitaliian

Повідомлень: 9904 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1731 раз. Подякували: 2499 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 гру, 2021 01:46 ЛАД да я помню вы говорили. Я гуглил откуда проблемы с запахами - единого мнения нет. Я склоняюсь к тому что это рас. Потому что то что описывает цитрин тоже рас. vitaliian

Повідомлень: 9904 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1731 раз. Подякували: 2499 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 гру, 2021 02:20

Вот чуть подробнее:

Ученые из Южной Африки обнаружили, что у людей, инфицированных штаммом коронавируса "омикрон", развивается повышенный иммунитет к варианту "дельта".



Исследование, проведенное в Африканском научно-исследовательском институте здравоохранения в Дурбане, пока не прошло проверку и проводилось на небольшой выборке участников – всего 33 человека. Часть из них получили прививку от коронавируса, часть – нет, но все испытуемые были заражены "омикроном".



Через две недели после заражения у всех исследуемых иммунитет против "дельты" вырос в 4,4 раза. Ученые отметили, что увеличение сопротивления штамму "дельта" у зараженных "омикроном" может "привести к снижению способности "дельты" инфицировать повторно".



Один из авторов исследования, Алекс Сигал, написал в "Твиттере", что, если "омикрон" действительно окажется "менее патогенным", как полагают сейчас, это поможет вытеснить "дельту" и существенно снизить влияние "ковида" на повседневную жизнь.

https://www.9tv.co.il/item/38024

Оригинальная статья здесь - https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.14.21263564v2.full .

Там есть интересные моменты. В частности, понятно, откуда взяты разговоры о развитии омикрона у ВИЧ-инфицированного.

Прошу учесть, что как сказано в ссылке на оригинальную статью:

Эта статья является препринтом и не рецензировалась [что это значит?]. В нем сообщается о новых медицинских исследованиях, которые еще предстоит оценить и поэтому не должны использоваться в качестве руководства для клинической практики. Тут сегодня уже рассказывали о повышении иммунитета к дельте у переболевших омикроном.Вот чуть подробнее:Оригинальная статья здесь -Там есть интересные моменты. В частности, понятно, откуда взяты разговоры о развитии омикрона у ВИЧ-инфицированного.Прошу учесть, что как сказано в ссылке на оригинальную статью: ЛАД 2 Повідомлень: 21216 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5015 раз. Подякували: 4660 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 гру, 2021 02:25 Беннет сообщил, что предвидит "намного более отвесную волну, чем были до сих пор, которая будет длиться немного меньше времени, но тоже довольно долго".



Премьер объяснил решение о прекращении полного карантина для тех, кто пересекался с носителями "омикрона". "Главная цель – обеспечить продолжение функционирования народного хозяйства. Если бы у нас продолжили изолировать каждого, кто пересекался с зараженными "омикроном", вне связи с тем, привиты они или нет, мы бы оказались в результате локдауна де-факто, с одним-двумя миллионами изолированных в каждый текущий момент времени", - сказал Беннет.



Как следует из слов Беннета, правительство осознало бессмысленность борьбы с распространением заболеваемости. Теперь оно сосредоточится на том, чтобы массовое заражение не сопровождалось большим числом тяжелых случаев и смертей.



Этому должно поспособствовать лекарство "паксловид", первая партия которого прибудет в страну уже в среду, а также привитость большей части населения.



"У обладателей "зеленого паспорта" есть иммунитет или хорошая защита, он сравнительно защищен от тяжелого протекания болезни. Вместе с тем мы, разумеется, учитываем, что он может заразиться. Наша новая политика не предотвратит серьезного роста заболеваемости, который ожидается в ближайшее время", - сказал Беннет.

https://www.9tv.co.il/item/38025 ЛАД 2 Повідомлень: 21216 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5015 раз. Подякували: 4660 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4762476347644765 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 23 гру, 2021 20:46