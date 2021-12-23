Цитрин написав:Что интересно, пока была высокая температура, ни кашля ни насморка не было.
Более менее очухался где-то через две недели, до этого лежал убитый и смотрел по кругу фильм "За спичками" или дремал, больше ничего не хотелось ни смотреть, ни читать. Чего-то именно этот фильм хотелось смотреть.
За подробности спасибо, непонятно что значит убитый, без физических сил или без мотивации?
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 29 гру, 2021 01:46, всього редагувалось 1 раз.
Тут сегодня уже рассказывали о повышении иммунитета к дельте у переболевших омикроном. Вот чуть подробнее:
Ученые из Южной Африки обнаружили, что у людей, инфицированных штаммом коронавируса "омикрон", развивается повышенный иммунитет к варианту "дельта".
Исследование, проведенное в Африканском научно-исследовательском институте здравоохранения в Дурбане, пока не прошло проверку и проводилось на небольшой выборке участников – всего 33 человека. Часть из них получили прививку от коронавируса, часть – нет, но все испытуемые были заражены "омикроном".
Через две недели после заражения у всех исследуемых иммунитет против "дельты" вырос в 4,4 раза. Ученые отметили, что увеличение сопротивления штамму "дельта" у зараженных "омикроном" может "привести к снижению способности "дельты" инфицировать повторно".
Один из авторов исследования, Алекс Сигал, написал в "Твиттере", что, если "омикрон" действительно окажется "менее патогенным", как полагают сейчас, это поможет вытеснить "дельту" и существенно снизить влияние "ковида" на повседневную жизнь.
Эта статья является препринтом и не рецензировалась [что это значит?]. В нем сообщается о новых медицинских исследованиях, которые еще предстоит оценить и поэтому не должны использоваться в качестве руководства для клинической практики.
Беннет сообщил, что предвидит "намного более отвесную волну, чем были до сих пор, которая будет длиться немного меньше времени, но тоже довольно долго".
Премьер объяснил решение о прекращении полного карантина для тех, кто пересекался с носителями "омикрона". "Главная цель – обеспечить продолжение функционирования народного хозяйства. Если бы у нас продолжили изолировать каждого, кто пересекался с зараженными "омикроном", вне связи с тем, привиты они или нет, мы бы оказались в результате локдауна де-факто, с одним-двумя миллионами изолированных в каждый текущий момент времени", - сказал Беннет.
Как следует из слов Беннета, правительство осознало бессмысленность борьбы с распространением заболеваемости. Теперь оно сосредоточится на том, чтобы массовое заражение не сопровождалось большим числом тяжелых случаев и смертей.
Этому должно поспособствовать лекарство "паксловид", первая партия которого прибудет в страну уже в среду, а также привитость большей части населения.
"У обладателей "зеленого паспорта" есть иммунитет или хорошая защита, он сравнительно защищен от тяжелого протекания болезни. Вместе с тем мы, разумеется, учитываем, что он может заразиться. Наша новая политика не предотвратит серьезного роста заболеваемости, который ожидается в ближайшее время", - сказал Беннет.
Ромасик написав:по каким симтомам вы определили, что ковид...
друзья сказали что похоже на ковид, 2 теста сдала, а подробности я не допрашивал. Её вообще в кардиологию положили с сильным кашлем. Осложнения на сосуды, давление под 200. Лечат и сосуды и кашель одновременно. Ну там одышка, упадок сил как обычно. Сказали если бы тест был положительный, тогда только ковидная больница.
тогда да, похоже на ковид. Даже если не ковид, то странно звучит, что с кашлем засунули в кардиологию. Хотя вон у Тодурова тоже было ковидное отделение. Может сердце признали важнее. А может своя бюрократия.
Цитрин написав:Особенно цинично звучала на государственном радио навязчивая реклама договоров пожизненного содержания для пенсионеров в обмен на квартиру или дом. И подносилось это как забота и помощь...
Это забота и есть. Просто есть еще нюанс - отсутствие честности в подобныхе вещах как таковой