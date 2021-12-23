Faceless написав:Все так и есть: у гриппа СИЛЬНО МЕНЬШЕ 1%, у ковида - величина в единицах процентов (2 или 3% не столь важно). Смертность от гриппа не доходит до 1% даже для категории самой уязвимой группы 65+, и в целом меньше десятой доли процента, если считать к числу заболевших. Соответственно, разница в десятки раз. Касательно тяжёлого течения болезни, тут, конечно, что считать тяжелым - некоторые тут писали, мол, пневмония - а что такого, фигня... Но по гриппу это аналогично порядка десятой доли процента, а в случае ковида - куда более 10% (тут тяжёлое - необязательно только госпитализация). Вот и разница в сто раз и более
In a typical year, 5–15% of the population contracts influenza. There are 3–5 million severe cases annually, with up to 650,000 respiratory-related deaths globally each year. Deaths most commonly occur in high-risk groups, including young children, the elderly, and people with chronic health conditions. https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza
по к-ву смертей в раз 5 меньше получилось. НО, в гриппа дети отнесены в группу риска.
vitaliian написав:ЛАД я не врач но не припоминаю что бы сезонный грипп стольких людей в больницы и в морги ложил. Испанку в пример не берём тогда был другой уровень медицины и гигиены в целом. Имхо у Украины ещё есть время очнуться и срочно ввести локдаун глядя на рекорды Франции, Британии и США.
«Поспешное внедрение во всем мире бустерной вакцинации раз в три месяца мРНК-препаратами без долгосрочного тестирования может иметь непредвиденные последствия для безопасности [здоровья] и подчеркивает непродолжительность действия вакцин с мРНК», — заявили в Центре им. Гамалеи. Ученые указали, что еще ни в одну пандемию не было быстрого перехода на трехмесячную ревакцинацию.