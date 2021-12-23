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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4763476447654766

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143
Мені вже зробили щеплення
55%
79
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 08:45

  Hotab написав:
  Цитрин написав:Температура выше 40 градусов, жар был такой что сознание терял, кашель с кровью и дышать было тяжело. Почти два месяца лечился. Вот тебе и грипп...

Настало время афигительных историй. Какую только не придумаешь, чтобы рассказать, что Ковид ваш как грипп. :lol:


Странно, что осложнения принимают за грипп. :shock:
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 08:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ну что, господа и дамы. Омикрон официально выявлен в Киеве.
А с первого января закрывается большинство инфекционных отделений столицы, ковидный пакет с ними не продлен. Забавная экономия получается.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 08:57

  IgA написав:
  Ромасик написав:Зараженный вакс/невакс выходит на 7 день по результату теста, что практически анриал.

там антигенный тест, так что вполне реально

в смысле, что на 7 день уже антигенов не обнаружит?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 09:03

  Faceless написав:Все так и есть: у гриппа СИЛЬНО МЕНЬШЕ 1%, у ковида - величина в единицах процентов (2 или 3% не столь важно). Смертность от гриппа не доходит до 1% даже для категории самой уязвимой группы 65+, и в целом меньше десятой доли процента, если считать к числу заболевших. Соответственно, разница в десятки раз.
Касательно тяжёлого течения болезни, тут, конечно, что считать тяжелым - некоторые тут писали, мол, пневмония - а что такого, фигня... Но по гриппу это аналогично порядка десятой доли процента, а в случае ковида - куда более 10% (тут тяжёлое - необязательно только госпитализация). Вот и разница в сто раз и более

In a typical year, 5–15% of the population contracts influenza. There are 3–5 million severe cases annually, with up to 650,000 respiratory-related deaths globally each year. Deaths most commonly occur in high-risk groups, including young children, the elderly, and people with chronic health conditions.
https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza
по к-ву смертей в раз 5 меньше получилось. НО, в гриппа дети отнесены в группу риска.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 09:05

  vitaliian написав:ЛАД я не врач но не припоминаю что бы сезонный грипп стольких людей в больницы и в морги ложил. Испанку в пример не берём тогда был другой уровень медицины и гигиены в целом. Имхо у Украины ещё есть время очнуться и срочно ввести локдаун глядя на рекорды Франции, Британии и США.

а Голубовская припоминает, и врядли испанку.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 09:07

  vitaliian написав:
  Цитрин написав:
  vitaliian написав:а сколько дней была температура?



долго, помоему дней 6-7, точно уже не помню, потом температура тоже была, но уже не высокая, чтото около 37. А что?

Собираю свою статистику)

то и мою соберите))
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 09:49

  Ромасик написав:
  vitaliian написав:
Собираю свою статистику)

то и мою соберите))

С вашей замечательной статистикой вам дорога прямо к голубовской)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 09:55

  vitaliian написав:Собираю свою статистику)

В березні жінка перехворіла, тести позитивні. Нудило, нічого не їла, втрата маси 10%, температури в неї ніколи не було. Два тижні вдома. Нюха і смаку не втрачала. Тоді в багатьох були такі симптоми.
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 10:16

  IgA написав:это тоже всего лишь ваша IMHO, причем от науки Вы явно намного дальше чем я

точно. от науки по сей тематике я удален. вот пример с причастными к науке.

Сооснователь компании BioNTech, производящей вакцины от коронавируса, Угур Шахин (Ugur Sahin) считает, что третью бустерную прививку необходимо делать уже через три месяца после второй.

https://www.dw.com/ru/glava-biontech-predlagaet-delat-busternye-privivki-cherez-tri-mesjaca/a-60076708

«Поспешное внедрение во всем мире бустерной вакцинации раз в три месяца мРНК-препаратами без долгосрочного тестирования может иметь непредвиденные последствия для безопасности [здоровья] и подчеркивает непродолжительность действия вакцин с мРНК», — заявили в Центре им. Гамалеи. Ученые указали, что еще ни в одну пандемию не было быстрого перехода на трехмесячную ревакцинацию.

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61b35eb29a7947c96fe4f728
какому IMHO доверять ?

  IgA написав:Вы не там вопросы задаете, тут разработчиков вакцин явно нету. гуглить и читать научные статьи за Вас у меня желания сегодня не возникло

да, промоутер вакцинации предлагает самостоятельно изучать предлагаемый продукт. принято. )
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