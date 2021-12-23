Faceless написав:

Все так и есть: у гриппа СИЛЬНО МЕНЬШЕ 1%, у ковида - величина в единицах процентов (2 или 3% не столь важно). Смертность от гриппа не доходит до 1% даже для категории самой уязвимой группы 65+, и в целом меньше десятой доли процента, если считать к числу заболевших. Соответственно, разница в десятки раз.Касательно тяжёлого течения болезни, тут, конечно, что считать тяжелым - некоторые тут писали, мол, пневмония - а что такого, фигня... Но по гриппу это аналогично порядка десятой доли процента, а в случае ковида - куда более 10% (тут тяжёлое - необязательно только госпитализация). Вот и разница в сто раз и более