antey1969 написав:Ну что, господа и дамы. Омикрон официально выявлен в Киеве. А с первого января закрывается большинство инфекционных отделений столицы, ковидный пакет с ними не продлен. Забавная экономия получается.
Ревакцинироваться "Спутником Лайт" в условиях распространения штамма коронавируса дельта нужно раз в полгода, заявил РИА Новости директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. В ответ на вопрос о том, насколько критично проходить повторную иммунизацию, он сказал: "Очень критично".
то есть для мРНК 3 месяца - слишком мало, нужны долговременные исследования при том что в РФ мРНК вакцин нет, а спутником через 6 месяцев - самый раз, все исследовано уже
pilker написав:да, промоутер вакцинации предлагает самостоятельно изучать предлагаемый продукт. принято. )
если Вы за меня решили кто я такой, то можно мне за Вас решить кто Вы такой и написать тут? если бы Вам было реально интересно то не вопрос, я бы нашел время, а если Вы спрашиваете чисто чтобы насыпать еще порцию мракобесия и кучу новых вопросов - ищите сами
«Поспешное внедрение во всем мире бустерной вакцинации раз в три месяца мРНК-препаратами без долгосрочного тестирования может иметь непредвиденные последствия для безопасности [здоровья] и подчеркивает непродолжительность действия вакцин с мРНК», — заявили в Центре им. Гамалеи. Ученые указали, что еще ни в одну пандемию не было быстрого перехода на трехмесячную ревакцинацию.
In a typical year, 5–15% of the population contracts influenza. There are 3–5 million severe cases annually, with up to 650,000 respiratory-related deaths globally each year. Deaths most commonly occur in high-risk groups, including young children, the elderly, and people with chronic health conditions. https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza
по к-ву смертей в раз 5 меньше получилось. НО, в гриппа дети отнесены в группу риска.