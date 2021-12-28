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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4765476647674768>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143
Мені вже зробили щеплення
55%
79
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 10:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  antey1969 написав:Ну что, господа и дамы. Омикрон официально выявлен в Киеве.
А с первого января закрывается большинство инфекционных отделений столицы, ковидный пакет с ними не продлен. Забавная экономия получается.

Скорее занимательная бюрократия
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 10:45

  Ромасик написав:в смысле, что на 7 день уже антигенов не обнаружит?


в случае легкого течения - вполне. это пцр может неделями позитивным быть, особенно если циклов побольше поставить
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 10:45

  lapay написав:
  vitaliian написав:Собираю свою статистику)

В березні жінка перехворіла, тести позитивні. Нудило, нічого не їла, втрата маси 10%, температури в неї ніколи не було. Два тижні вдома. Нюха і смаку не втрачала. Тоді в багатьох були такі симптоми.

А когда полностью восстановилась? Кашель долго был?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 10:51

  pilker написав:какому IMHO доверять ?


конечно же производителю спутника -

Ревакцинироваться "Спутником Лайт" в условиях распространения штамма коронавируса дельта нужно раз в полгода, заявил РИА Новости директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
В ответ на вопрос о том, насколько критично проходить повторную иммунизацию, он сказал: "Очень критично".


то есть для мРНК 3 месяца - слишком мало, нужны долговременные исследования при том что в РФ мРНК вакцин нет, а спутником через 6 месяцев - самый раз, все исследовано уже

  pilker написав:да, промоутер вакцинации предлагает самостоятельно изучать предлагаемый продукт. принято. )

если Вы за меня решили кто я такой, то можно мне за Вас решить кто Вы такой и написать тут? если бы Вам было реально интересно то не вопрос, я бы нашел время, а если Вы спрашиваете чисто чтобы насыпать еще порцию мракобесия и кучу новых вопросов - ищите сами
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 11:12

  pilker написав:
  IgA написав:это тоже всего лишь ваша IMHO, причем от науки Вы явно намного дальше чем я

точно. от науки по сей тематике я удален. вот пример с причастными к науке.

Сооснователь компании BioNTech, производящей вакцины от коронавируса, Угур Шахин (Ugur Sahin) считает, что третью бустерную прививку необходимо делать уже через три месяца после второй.

https://www.dw.com/ru/glava-biontech-predlagaet-delat-busternye-privivki-cherez-tri-mesjaca/a-60076708

«Поспешное внедрение во всем мире бустерной вакцинации раз в три месяца мРНК-препаратами без долгосрочного тестирования может иметь непредвиденные последствия для безопасности [здоровья] и подчеркивает непродолжительность действия вакцин с мРНК», — заявили в Центре им. Гамалеи. Ученые указали, что еще ни в одну пандемию не было быстрого перехода на трехмесячную ревакцинацию.

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61b35eb29a7947c96fe4f728
какому IMHO доверять ?

"Верить, в наше время, нельзя никому, даже себе. Мне - можно!"
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 12:04

  IgA написав:
  Ромасик написав:в смысле, что на 7 день уже антигенов не обнаружит?


в случае легкого течения - вполне. это пцр может неделями позитивным быть, особенно если циклов побольше поставить

а если еще и самому мазок брать и поставить правильную цель...
Получается, эта самоизоляция - исключительно добровольное дело.

а с пцр вы вообще зраду пишете, которая совпадает с аргументом диссидентов, что пцр - это непонятно что, а не анализ.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 12:12

  _hunter написав:
  Ромасик написав:
In a typical year, 5–15% of the population contracts influenza. There are 3–5 million severe cases annually, with up to 650,000 respiratory-related deaths globally each year. Deaths most commonly occur in high-risk groups, including young children, the elderly, and people with chronic health conditions.
https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza
по к-ву смертей в раз 5 меньше получилось. НО, в гриппа дети отнесены в группу риска.

Ну да -- отнесены. И что вы предлагаете делать?

колоться каждый 3 мес
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 12:25

  Ромасик написав:
  _hunter написав:Ну да -- отнесены. И что вы предлагаете делать?

колоться каждый 3 мес

нет смысла: "налеты" -- строго сезонны. А так-то да: перед каждой эпидемией настоятельно рекомендуют прошивку обновить.
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 12:35

  Ромасик написав:Получается, эта самоизоляция - исключительно добровольное дело.

дикі люди, сам удивляюсь как они выживают то

  Ромасик написав:а с пцр вы вообще зраду пишете, которая совпадает с аргументом диссидентов, что пцр - это непонятно что, а не анализ.


там вся зрада основана на непонимании как работает пцр и какие у него области применения, как впрочем и большинство дисидентских зрад
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 12:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliian написав:А когда полностью восстановилась? Кашель долго был?

Не довго. Фактично, за два тижні і вага відновилась.
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