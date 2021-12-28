Додано: Сер 29 гру, 2021 10:51

pilker написав: какому IMHO доверять ? какому IMHO доверять ?

Ревакцинироваться "Спутником Лайт" в условиях распространения штамма коронавируса дельта нужно раз в полгода, заявил РИА Новости директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

В ответ на вопрос о том, насколько критично проходить повторную иммунизацию, он сказал: "Очень критично".

pilker написав: да, промоутер вакцинации предлагает самостоятельно изучать предлагаемый продукт. принято. ) да, промоутер вакцинации предлагает самостоятельно изучать предлагаемый продукт. принято. )

конечно же производителю спутника -то есть для мРНК 3 месяца - слишком мало, нужны долговременные исследования при том что в РФ мРНК вакцин нет, а спутником через 6 месяцев - самый раз, все исследовано ужеесли Вы за меня решили кто я такой, то можно мне за Вас решить кто Вы такой и написать тут? если бы Вам было реально интересно то не вопрос, я бы нашел время, а если Вы спрашиваете чисто чтобы насыпать еще порцию мракобесия и кучу новых вопросов - ищите сами