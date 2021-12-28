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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143
Мені вже зробили щеплення
55%
79
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 12:45

  justit написав:
  ЛАД написав:у хищника львицы есть разум


Давно не слежу за биологией.
Сейчас инстинкты уже приравниваются к наличию разума?
В мое время обучения о таком еще не говорили (вроде). :?

Опять же, вопрос, скорее, философский, чем биологический - что называть разумом. Но что-то мне кажется, что в этом плане отличие человека от животных несколько преувеличено.
Кроме того, есть не только врождённые инстинкты, но и условные рефлексы и обучение - животное, выращенное в неволе с рождения, в дикую природу вернуть непросто, если вообще возможно. На мой взгляд, для выработки рефлексов и обучения, какие-то, по крайней мере, зачатки разума нужны.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 12:54

  _hunter написав:
  Ромасик написав:
  _hunter написав:Ну да -- отнесены. И что вы предлагаете делать?

колоться каждый 3 мес

нет смысла: "налеты" -- строго сезонны. А так-то да: перед каждой эпидемией настоятельно рекомендуют прошивку обновить.

Я бы пока окончательный вывод не делал, хотя похоже.
Да, у нас, вроде бы, так. Но во многих случаях (в мире) сезонность не очень подтверждается.
Так что возможно и в какой-то мере случайное совпадение с привычными сезонами.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 13:26

  IgA написав:
  Ромасик написав:Получается, эта самоизоляция - исключительно добровольное дело.

дикі люди, сам удивляюсь как они выживают то

  Ромасик написав:а с пцр вы вообще зраду пишете, которая совпадает с аргументом диссидентов, что пцр - это непонятно что, а не анализ.


там вся зрада основана на непонимании как работает пцр и какие у него области применения, как впрочем и большинство дисидентских зрад

1) да, не то что в Украине - бегают по этажах в поисках пцр и ренгена :)
2) то вы же сами говорите, пцр может показывать много чего, если накрутить циклы.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 13:30

  _hunter написав:
  Ромасик написав:
  _hunter написав:Ну да -- отнесены. И что вы предлагаете делать?

колоться каждый 3 мес

нет смысла: "налеты" -- строго сезонны. А так-то да: перед каждой эпидемией настоятельно рекомендуют прошивку обновить.

ага, в Британии сезон как летом начался, так и не закончился до сих пор
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 13:45

  Ромасик написав:
  _hunter написав:
  Ромасик написав:колоться каждый 3 мес

нет смысла: "налеты" -- строго сезонны. А так-то да: перед каждой эпидемией настоятельно рекомендуют прошивку обновить.

ага, в Британии сезон как летом начался, так и не закончился до сих пор

Ромасик забыл, что мы про грипп говорили? :oops:
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 13:56

  Ромасик написав:пцр может показывать много чего, если накрутить циклы


а если не накручивать - показывает то что нужно. или Вы думаете что те кто делают пцр разбираются в нем так же плохо как и Ваши правдорубы?
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 13:57

  ЛАД написав:Опять же, вопрос, скорее, философский, чем биологический - что называть разумом.


Ну вирус вполне возможно обладает неким разумом.
Просто разум этот настолько чужд нам, что мы не способны даже как-то оценить.

Это гипотеза :)
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 13:57

  vitaliian написав:
  edvardd написав:я в доковидном феврале прошлого года проболел какой то хренью, после которой начался кашель, при разговоре, сильных запахах и просто, не помогало ничего, даже кодеин, спасался ментоловыми конфетами, кашель прошёл сам по себе через 8 месяцев - переболел какой то хренью (не ковидом) - ребёнок из школы притащил...

Почему вы решили что это был не ковид? Как раз сухой кашель который ничем не лечится - резидуальное явление, основной постковидный симптом. В своей жизни не припоминаю кашля дольше двух недель, а 8 месяцев это оверпрайс.

потому, что ковид завезли в середине марта, а я заболел в феврале, кроме того в начале марта я уже завёз в страну тесты, которые и испытал на себе...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 13:58

  BìnhAutoDat написав:
  antey1969 написав:Ну что, господа и дамы. Омикрон официально выявлен в Киеве.
А с первого января закрывается большинство инфекционных отделений столицы, ковидный пакет с ними не продлен. Забавная экономия получается.

Скорее занимательная бюрократия

Самокатчики рулят)
antey1969
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