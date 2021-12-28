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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 гру, 2021 12:45
justit написав: ЛАД написав:
у хищника львицы есть разум
Давно не слежу за биологией.
Сейчас инстинкты уже приравниваются к наличию разума?
В мое время обучения о таком еще не говорили (вроде).
Опять же, вопрос, скорее, философский, чем биологический - что называть разумом. Но что-то мне кажется, что в этом плане отличие человека от животных несколько преувеличено.
Кроме того, есть не только врождённые инстинкты, но и условные рефлексы и обучение - животное, выращенное в неволе с рождения, в дикую природу вернуть непросто, если вообще возможно. На мой взгляд, для выработки рефлексов и обучения, какие-то, по крайней мере, зачатки разума нужны.
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Додано: Сер 29 гру, 2021 12:54
_hunter написав: Ромасик написав: _hunter написав:
Ну да -- отнесены. И что вы предлагаете делать?
колоться каждый 3 мес
нет смысла: "налеты" -- строго сезонны. А так-то да: перед каждой эпидемией настоятельно рекомендуют прошивку обновить.
Я бы пока окончательный вывод не делал, хотя похоже.
Да, у нас, вроде бы, так. Но во многих случаях (в мире) сезонность не очень подтверждается.
Так что возможно и в какой-то мере случайное совпадение с привычными сезонами.
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Додано: Сер 29 гру, 2021 13:26
IgA написав: Ромасик написав:
Получается, эта самоизоляция - исключительно добровольное дело.
дикі люди, сам удивляюсь как они выживают то
Ромасик написав:
а с пцр вы вообще зраду пишете, которая совпадает с аргументом диссидентов, что пцр - это непонятно что, а не анализ.
там вся зрада основана на непонимании как работает пцр и какие у него области применения, как впрочем и большинство дисидентских зрад
1) да, не то что в Украине - бегают по этажах в поисках пцр и ренгена
2) то вы же сами говорите, пцр может показывать много чего, если накрутить циклы.
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Додано: Сер 29 гру, 2021 13:30
_hunter написав: Ромасик написав: _hunter написав:
Ну да -- отнесены. И что вы предлагаете делать?
колоться каждый 3 мес
нет смысла: "налеты" -- строго сезонны. А так-то да: перед каждой эпидемией настоятельно рекомендуют прошивку обновить.
ага, в Британии сезон как летом начался, так и не закончился до сих пор
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Додано: Сер 29 гру, 2021 13:45
Ромасик написав: _hunter написав: Ромасик написав:
колоться каждый 3 мес
нет смысла: "налеты" -- строго сезонны. А так-то да: перед каждой эпидемией настоятельно рекомендуют прошивку обновить.
ага, в Британии сезон как летом начался, так и не закончился до сих пор
Ромасик забыл, что мы про грипп говорили?
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Додано: Сер 29 гру, 2021 13:56
Ромасик написав:
пцр может показывать много чего, если накрутить циклы
а если не накручивать - показывает то что нужно. или Вы думаете что те кто делают пцр разбираются в нем так же плохо как и Ваши правдорубы?
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IgA
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Додано: Сер 29 гру, 2021 13:57
ЛАД написав:
Опять же, вопрос, скорее, философский, чем биологический - что называть разумом.
Ну вирус вполне возможно обладает неким разумом.
Просто разум этот настолько чужд нам, что мы не способны даже как-то оценить.
Это гипотеза
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Додано: Сер 29 гру, 2021 13:57
vitaliian написав: edvardd написав:
я в доковидном феврале прошлого года проболел какой то хренью, после которой начался кашель, при разговоре, сильных запахах и просто, не помогало ничего, даже кодеин, спасался ментоловыми конфетами, кашель прошёл сам по себе через 8 месяцев - переболел какой то хренью (не ковидом) - ребёнок из школы притащил...
Почему вы решили что это был не ковид? Как раз сухой кашель который ничем не лечится - резидуальное явление, основной постковидный симптом. В своей жизни не припоминаю кашля дольше двух недель, а 8 месяцев это оверпрайс.
потому, что ковид завезли в середине марта, а я заболел в феврале, кроме того в начале марта я уже завёз в страну тесты, которые и испытал на себе...
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Додано: Сер 29 гру, 2021 13:58
BìnhAutoDat написав: antey1969 написав:
Ну что, господа и дамы. Омикрон официально выявлен в Киеве.
А с первого января закрывается большинство инфекционных отделений столицы, ковидный пакет с ними не продлен. Забавная экономия получается.
Скорее занимательная бюрократия
Самокатчики рулят)
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