Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4765476647674768 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143 Мені вже зробили щеплення 55% 79 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 14 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 29 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 143 Додано: Сер 29 гру, 2021 12:45 justit написав: ЛАД написав: у хищника львицы есть разум у хищника львицы есть разум



Давно не слежу за биологией.

Сейчас инстинкты уже приравниваются к наличию разума?

В мое время обучения о таком еще не говорили (вроде). Давно не слежу за биологией.Сейчас инстинкты уже приравниваются к наличию разума?В мое время обучения о таком еще не говорили (вроде).

Опять же, вопрос, скорее, философский, чем биологический - что называть разумом. Но что-то мне кажется, что в этом плане отличие человека от животных несколько преувеличено.

Кроме того, есть не только врождённые инстинкты, но и условные рефлексы и обучение - животное, выращенное в неволе с рождения, в дикую природу вернуть непросто, если вообще возможно. На мой взгляд, для выработки рефлексов и обучения, какие-то, по крайней мере, зачатки разума нужны. Опять же, вопрос, скорее, философский, чем биологический - что называть разумом. Но что-то мне кажется, что в этом плане отличие человека от животных несколько преувеличено.Кроме того, есть не только врождённые инстинкты, но и условные рефлексы и обучение - животное, выращенное в неволе с рождения, в дикую природу вернуть непросто, если вообще возможно. На мой взгляд, для выработки рефлексов и обучения, какие-то, по крайней мере, зачатки разума нужны. ЛАД 2 Повідомлень: 21218 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5016 раз. Подякували: 4660 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 гру, 2021 12:54 _hunter написав: Ромасик написав: _hunter написав: Ну да -- отнесены. И что вы предлагаете делать? Ну да -- отнесены. И что вы предлагаете делать?

колоться каждый 3 мес колоться каждый 3 мес

нет смысла: "налеты" -- строго сезонны. А так-то да: перед каждой эпидемией настоятельно рекомендуют прошивку обновить. нет смысла: "налеты" -- строго сезонны. А так-то да: перед каждой эпидемией настоятельно рекомендуют прошивку обновить.

Я бы пока окончательный вывод не делал, хотя похоже.

Да, у нас, вроде бы, так. Но во многих случаях (в мире) сезонность не очень подтверждается.

Так что возможно и в какой-то мере случайное совпадение с привычными сезонами. Я бы пока окончательный вывод не делал, хотя похоже.Да, у нас, вроде бы, так. Но во многих случаях (в мире) сезонность не очень подтверждается.Так что возможно и в какой-то мере случайное совпадение с привычными сезонами. ЛАД 2 Повідомлень: 21218 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5016 раз. Подякували: 4660 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 гру, 2021 13:26 IgA написав: Ромасик написав: Получается, эта самоизоляция - исключительно добровольное дело. Получается, эта самоизоляция - исключительно добровольное дело.

дикі люди, сам удивляюсь как они выживают то



Ромасик написав: а с пцр вы вообще зраду пишете, которая совпадает с аргументом диссидентов, что пцр - это непонятно что, а не анализ. а с пцр вы вообще зраду пишете, которая совпадает с аргументом диссидентов, что пцр - это непонятно что, а не анализ.



там вся зрада основана на непонимании как работает пцр и какие у него области применения, как впрочем и большинство дисидентских зрад дикі люди, сам удивляюсь как они выживают тотам вся зрада основана на непонимании как работает пцр и какие у него области применения, как впрочем и большинство дисидентских зрад

1) да, не то что в Украине - бегают по этажах в поисках пцр и ренгена

2) то вы же сами говорите, пцр может показывать много чего, если накрутить циклы. 1) да, не то что в Украине - бегают по этажах в поисках пцр и ренгена2) то вы же сами говорите, пцр может показывать много чего, если накрутить циклы. Ромасик

Повідомлень: 3832 З нами з: 30.03.15 Подякував: 932 раз. Подякували: 526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 гру, 2021 13:30 _hunter написав: Ромасик написав: _hunter написав: Ну да -- отнесены. И что вы предлагаете делать? Ну да -- отнесены. И что вы предлагаете делать?

колоться каждый 3 мес колоться каждый 3 мес

нет смысла: "налеты" -- строго сезонны. А так-то да: перед каждой эпидемией настоятельно рекомендуют прошивку обновить. нет смысла: "налеты" -- строго сезонны. А так-то да: перед каждой эпидемией настоятельно рекомендуют прошивку обновить.

ага, в Британии сезон как летом начался, так и не закончился до сих пор ага, в Британии сезон как летом начался, так и не закончился до сих пор Ромасик

Повідомлень: 3832 З нами з: 30.03.15 Подякував: 932 раз. Подякували: 526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 гру, 2021 13:45 Ромасик написав: _hunter написав: Ромасик написав: колоться каждый 3 мес колоться каждый 3 мес

нет смысла: "налеты" -- строго сезонны. А так-то да: перед каждой эпидемией настоятельно рекомендуют прошивку обновить. нет смысла: "налеты" -- строго сезонны. А так-то да: перед каждой эпидемией настоятельно рекомендуют прошивку обновить.

ага, в Британии сезон как летом начался, так и не закончился до сих пор ага, в Британии сезон как летом начался, так и не закончился до сих пор

Ромасик забыл, что мы про грипп говорили? Ромасик забыл, что мы про грипп говорили? _hunter Повідомлень: 5897 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 413 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 гру, 2021 13:56 Ромасик написав: пцр может показывать много чего, если накрутить циклы пцр может показывать много чего, если накрутить циклы



а если не накручивать - показывает то что нужно. или Вы думаете что те кто делают пцр разбираются в нем так же плохо как и Ваши правдорубы? а если не накручивать - показывает то что нужно. или Вы думаете что те кто делают пцр разбираются в нем так же плохо как и Ваши правдорубы? IgA Повідомлень: 1174 З нами з: 02.07.15 Подякував: 37 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 гру, 2021 13:57 ЛАД написав: Опять же, вопрос, скорее, философский, чем биологический - что называть разумом. Опять же, вопрос, скорее, философский, чем биологический - что называть разумом.



Ну вирус вполне возможно обладает неким разумом.

Просто разум этот настолько чужд нам, что мы не способны даже как-то оценить.



Это гипотеза Ну вирус вполне возможно обладает неким разумом.Просто разум этот настолько чужд нам, что мы не способны даже как-то оценить.Это гипотеза justit Повідомлень: 5634 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1667 раз. Подякували: 445 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 гру, 2021 13:57 vitaliian написав: edvardd написав: я в доковидном феврале прошлого года проболел какой то хренью, после которой начался кашель, при разговоре, сильных запахах и просто, не помогало ничего, даже кодеин, спасался ментоловыми конфетами, кашель прошёл сам по себе через 8 месяцев - переболел какой то хренью (не ковидом) - ребёнок из школы притащил... я в доковидном феврале прошлого года проболел какой то хренью, после которой начался кашель, при разговоре, сильных запахах и просто, не помогало ничего, даже кодеин, спасался ментоловыми конфетами, кашель прошёл сам по себе через 8 месяцев - переболел какой то хренью (не ковидом) - ребёнок из школы притащил...

Почему вы решили что это был не ковид? Как раз сухой кашель который ничем не лечится - резидуальное явление, основной постковидный симптом. В своей жизни не припоминаю кашля дольше двух недель, а 8 месяцев это оверпрайс. Почему вы решили что это был не ковид? Как раз сухой кашель который ничем не лечится - резидуальное явление, основной постковидный симптом. В своей жизни не припоминаю кашля дольше двух недель, а 8 месяцев это оверпрайс.

потому, что ковид завезли в середине марта, а я заболел в феврале, кроме того в начале марта я уже завёз в страну тесты, которые и испытал на себе... потому, что ковид завезли в середине марта, а я заболел в феврале, кроме того в начале марта я уже завёз в страну тесты, которые и испытал на себе... edvardd

Повідомлень: 6710 З нами з: 20.11.08 Подякував: 117 раз. Подякували: 1712 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 гру, 2021 13:58 BìnhAutoDat написав: antey1969 написав: Ну что, господа и дамы. Омикрон официально выявлен в Киеве.

А с первого января закрывается большинство инфекционных отделений столицы, ковидный пакет с ними не продлен. Забавная экономия получается. Ну что, господа и дамы. Омикрон официально выявлен в Киеве.А с первого января закрывается большинство инфекционных отделений столицы, ковидный пакет с ними не продлен. Забавная экономия получается.

Скорее занимательная бюрократия Скорее занимательная бюрократия

Самокатчики рулят) Самокатчики рулят) antey1969 1

Повідомлень: 11044 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1475 раз. Подякували: 3253 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4765476647674768 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 789 , 790 , 791

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7908 16250356

ЛОБ Сер 29 гру, 2021 10:42