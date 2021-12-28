Додано: Сер 29 гру, 2021 15:59

ЛАД написав: Всё так. Но даже для гипотезы нужны какие-то основания. И у Дарвина, и у круглой Земли такие основания (доказательства) были.

У пантеизма, насколько знаю, такового не имеется. Разве что вера. Всё так. Но даже для гипотезы нужны какие-то основания. И у Дарвина, и у круглой Земли такие основания (доказательства) были.У пантеизма, насколько знаю, такового не имеется. Разве что вера.

Поскольку ни Дарвину ни в круглую Землю не верили тогда, то видимо доказательств для того времени было как бы не достаточно (?)p.s. Пантеизм тут вообще ни при чем.p.p.s. Кстати, допустим, то, что Земля круглая было доказано кругосветным путешевствием.Так ведь это.... В наше время мы бы услышали: "Никакое это не доказательство. Кто знает где ты там плавал, и команда твоя сговорилась...."О вакцинах ведь говорят в подобном ключе.