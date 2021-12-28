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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4768476947704771>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143
Мені вже зробили щеплення
55%
79
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 15:25

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:Опять же, вопрос, скорее, философский, чем биологический - что называть разумом. Но что-то мне кажется, что в этом плане отличие человека от животных несколько преувеличено.


Все зависит от уровня развития, чем он ниже, тем ближе человек к животному, соответственно тем меньше он видит разницы между животным и человеком, т.к. сравнивает ориентируясь на себя.

Как раз не так.
Зависит, скорее, от самомнения. А у таких, как Вы описали, самомнения обычно с верхом. А если ещё добавить веру в создание человека богом и богоподобным + в богоданные права...
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 15:26

  Цитрин написав:
  _hunter написав:Таймкоды? -- "не -- слишком сложная магия" :lol:


они на этом форуме не работают, при попытке добавить параметр в адрес, форум просто удаляет ссылку. Но тут они и не нужны, т.к. интересующая информация идет первым сюжетом.

Точно не работают? И точно удаляет? :lol: -- делюсь колдунством бесплатно...
https://youtu.be/lMEdevcukXw?t=24
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 15:31

  justit написав:
  Faceless написав:Аналогично есть гипотеза, что разумом обладают и неживые с нашей точки зрения объекты - камни, например.


Вот на этой гипотезе похоже базируется пост-предположение-аналогия :mrgreen:

Я так и понял, что речь о пантеизме.

  _hunter написав:Тут упущенна (уж не знаю намеренно ли) важная деталь: для того, чтобы сделать выбор -- нужны "механизмы" для совершения этого выбора.
То, что написанно -- звучит как "если на стройке все взрослые будут носить каски -- падающие кирпичи начнут планировать к ближайшим школам/садикам"...



  Faceless написав:С гипотезами вообще можно далеко уйти. Особенно, под веществами


Так или иначе - сперва гипотеза, а потом все остальное.
Так уж устроен человеческий разум :shock:

Но я ведь недаром приписал: "... настолько чуждый, что человеческий разум просто не может оценить"
Это как раз отсылка к тому, что массу гипотез сперва принимали как "бред".
Сюда и теория Дарвина входит, и круглая Земля.
Так что вот так :D

Всё так. Но даже для гипотезы нужны какие-то основания. И у Дарвина, и у круглой Земли такие основания (доказательства) были.
У пантеизма, насколько знаю, такового не имеется. Разве что вера.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 15:32

  _hunter написав:делюсь колдунством бесплатно...
https://youtu.be/lMEdevcukXw?t=24


Это не колдунство, а банальная ссылка. Вы попробуйте вставить видео с параметром времени. :wink:

Что еще на этом форуме часто не хватает - это тега [s].
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 15:34

  Цитрин написав:
  _hunter написав:делюсь колдунством бесплатно...
https://youtu.be/lMEdevcukXw?t=24


... Вы попробуйте вставить видео с параметром времени. :wink:

Зачем??? -- оно как-то "более не так" проигрываться будет? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 15:36

  _hunter написав:Зачем??? -- оно как-то "более не так" проигрываться будет? :lol:


ссылка вообще не проигрывается. Не знаю, может Вы какое-то приложение используете, но в бразузере при использовании сайта напрямую ссылки отображаются как ссылки, а видео как видео. :wink:
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 15:38

  Цитрин написав:
  _hunter написав:Зачем??? -- оно как-то "более не так" проигрываться будет? :lol:


ссылка вообще не проигрывается. ...

Так на ссылку "кликнуть" нужно сначала :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 15:59

  ЛАД написав:Всё так. Но даже для гипотезы нужны какие-то основания. И у Дарвина, и у круглой Земли такие основания (доказательства) были.
У пантеизма, насколько знаю, такового не имеется. Разве что вера.


Поскольку ни Дарвину ни в круглую Землю не верили тогда, то видимо доказательств для того времени было как бы не достаточно (?)

p.s. Пантеизм тут вообще ни при чем.

p.p.s. Кстати, допустим, то, что Земля круглая было доказано кругосветным путешевствием.
Так ведь это.... В наше время мы бы услышали: "Никакое это не доказательство. Кто знает где ты там плавал, и команда твоя сговорилась...." :D
О вакцинах ведь говорят в подобном ключе. :mrgreen:
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 16:09

  _hunter написав:Так на ссылку "кликнуть" нужно сначала :lol:


кому нужно тот пусть и кликает. Я люблю видео прямо в тексте смотреть.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 16:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

justit написав:
  ЛАД написав:Всё так. Но даже для гипотезы нужны какие-то основания. И у Дарвина, и у круглой Земли такие основания (доказательства) были.
У пантеизма, насколько знаю, такового не имеется. Разве что вера.


Поскольку ни Дарвину ни в круглую Землю не верили тогда, то видимо доказательств для того времени было как бы не достаточно (?)

p.s. Пантеизм тут вообще ни при чем.

p.p.s. Кстати, допустим, то, что Земля круглая было доказано кругосветным путешевствием.
Так ведь это.... В наше время мы бы услышали: "Никакое это не доказательство. Кто знает где ты там плавал, и команда твоя сговорилась...." :D
О вакцинах ведь говорят в подобном ключе. :mrgreen:
Про круглую Землю - доказательства приводили ещё древние греки, кто - забыл, может, и Аристотель. Просто средние века начались с тотальной деградации
Faceless
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