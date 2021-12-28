Faceless написав:Аналогично есть гипотеза, что разумом обладают и неживые с нашей точки зрения объекты - камни, например.
Вот на этой гипотезе похоже базируется пост-предположение-аналогия
Я так и понял, что речь о пантеизме.
_hunter написав:Тут упущенна (уж не знаю намеренно ли) важная деталь: для того, чтобы сделать выбор -- нужны "механизмы" для совершения этого выбора. То, что написанно -- звучит как "если на стройке все взрослые будут носить каски -- падающие кирпичи начнут планировать к ближайшим школам/садикам"...
Faceless написав:С гипотезами вообще можно далеко уйти. Особенно, под веществами
Так или иначе - сперва гипотеза, а потом все остальное. Так уж устроен человеческий разум
Но я ведь недаром приписал: "... настолько чуждый, что человеческий разум просто не может оценить" Это как раз отсылка к тому, что массу гипотез сперва принимали как "бред". Сюда и теория Дарвина входит, и круглая Земля. Так что вот так
Всё так. Но даже для гипотезы нужны какие-то основания. И у Дарвина, и у круглой Земли такие основания (доказательства) были. У пантеизма, насколько знаю, такового не имеется. Разве что вера.
ЛАД написав:Всё так. Но даже для гипотезы нужны какие-то основания. И у Дарвина, и у круглой Земли такие основания (доказательства) были. У пантеизма, насколько знаю, такового не имеется. Разве что вера.
Поскольку ни Дарвину ни в круглую Землю не верили тогда, то видимо доказательств для того времени было как бы не достаточно (?)
p.s. Пантеизм тут вообще ни при чем.
p.p.s. Кстати, допустим, то, что Земля круглая было доказано кругосветным путешевствием. Так ведь это.... В наше время мы бы услышали: "Никакое это не доказательство. Кто знает где ты там плавал, и команда твоя сговорилась...." О вакцинах ведь говорят в подобном ключе.
ЛАД написав:Всё так. Но даже для гипотезы нужны какие-то основания. И у Дарвина, и у круглой Земли такие основания (доказательства) были. У пантеизма, насколько знаю, такового не имеется. Разве что вера.
Поскольку ни Дарвину ни в круглую Землю не верили тогда, то видимо доказательств для того времени было как бы не достаточно (?)
p.s. Пантеизм тут вообще ни при чем.
p.p.s. Кстати, допустим, то, что Земля круглая было доказано кругосветным путешевствием. Так ведь это.... В наше время мы бы услышали: "Никакое это не доказательство. Кто знает где ты там плавал, и команда твоя сговорилась...." О вакцинах ведь говорят в подобном ключе.
Про круглую Землю - доказательства приводили ещё древние греки, кто - забыл, может, и Аристотель. Просто средние века начались с тотальной деградации