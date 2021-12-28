Faceless написав:Просто средние века начались с тотальной деградации
А антиваксы кто тогда?
p.s.
Ещё в VI в. до нашей эры Пифагор считал, что Земля имеет шарообразную форму[1]. То же открытие наиболее авторитетный автор в этом вопросе, Феофраст, отдаёт Пармениду.
Через 200 лет Аристотель доказал это, ссылаясь на то, что во время лунных затмений тень Земли всегда круглая.
Тут неувязка немного. Тень Земли круглая как бы не означает шар. Плоскоземельщики и сейчас существуют
Спустя ещё 100 лет Эратосфен по разнице в отклонении солнечных лучей от вертикали в полдень летнего солцестояния определил, что окружность земного шара приблизительно в 50 раз больше расстояния от Сиены до Александрии. Однако неизвестно, насколько точно в то время было измерено расстояние между этими городами[2].
Здесь нужно копать источники. Лень. ИМХО тоже путаница между шаром и кругом.
Так что не берусь утверждать кто именно и как именно доказал.
ЛАД написав:Всё так. Но даже для гипотезы нужны какие-то основания. И у Дарвина, и у круглой Земли такие основания (доказательства) были. У пантеизма, насколько знаю, такового не имеется. Разве что вера.
Поскольку ни Дарвину ни в круглую Землю не верили тогда, то видимо доказательств для того времени было как бы не достаточно (?)
p.s. Пантеизм тут вообще ни при чем.
p.p.s. Кстати, допустим, то, что Земля круглая было доказано кругосветным путешевствием. Так ведь это.... В наше время мы бы услышали: "Никакое это не доказательство. Кто знает где ты там плавал, и команда твоя сговорилась...." О вакцинах ведь говорят в подобном ключе.
Тут какое дело: _верит_ в науке не то, чтобы вредно, но особо не преветствуется. А _любая_ теория кроме, собственно, озвучивания -- требует еще и доказательств. Этим она и отличается от обычной фантазии.