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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4768476947704771 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143 Мені вже зробили щеплення 55% 79 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 14 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 29 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 143 Додано: Сер 29 гру, 2021 16:47 Faceless написав: Просто средние века начались с тотальной деградации Просто средние века начались с



А антиваксы кто тогда?



p.s.



Ещё в VI в. до нашей эры Пифагор считал, что Земля имеет шарообразную форму[1]. То же открытие наиболее авторитетный автор в этом вопросе, Феофраст, отдаёт Пармениду.



Через 200 лет Аристотель доказал это, ссылаясь на то, что во время лунных затмений тень Земли всегда круглая.



Тут неувязка немного.

Тень Земли круглая как бы не означает шар.

Плоскоземельщики и сейчас существуют



Спустя ещё 100 лет Эратосфен по разнице в отклонении солнечных лучей от вертикали в полдень летнего солцестояния определил, что окружность земного шара приблизительно в 50 раз больше расстояния от Сиены до Александрии. Однако неизвестно, насколько точно в то время было измерено расстояние между этими городами[2].



Здесь нужно копать источники. Лень.

ИМХО тоже путаница между шаром и кругом.



Так что не берусь утверждать кто именно и как именно доказал. кто тогда?p.s.Тут неувязка немного.Тень Земли круглая как бы не означает шар.Плоскоземельщики и сейчас существуютЗдесь нужно копать источники. Лень.ИМХО тоже путаница между шаром и кругом.Так что не берусь утверждать кто именно и как именно доказал. justit Повідомлень: 5637 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1667 раз. Подякували: 445 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 гру, 2021 16:58 Re: Эпидемия коронавируса в мире Faceless написав: Просто средние века начались с тотальной деградации Просто средние века начались с тотальной деградации

З виборів Трампа. З виборів Трампа. lapay Повідомлень: 12561 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1194 раз. Подякували: 1435 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 гру, 2021 17:30 justit написав: ЛАД написав: Всё так. Но даже для гипотезы нужны какие-то основания. И у Дарвина, и у круглой Земли такие основания (доказательства) были.

У пантеизма, насколько знаю, такового не имеется. Разве что вера. Всё так. Но даже для гипотезы нужны какие-то основания. И у Дарвина, и у круглой Земли такие основания (доказательства) были.У пантеизма, насколько знаю, такового не имеется. Разве что вера.



Поскольку ни Дарвину ни в круглую Землю не верили тогда, то видимо доказательств для того времени было как бы не достаточно (?)



p.s. Пантеизм тут вообще ни при чем.



p.p.s. Кстати, допустим, то, что Земля круглая было доказано кругосветным путешевствием.

Так ведь это.... В наше время мы бы услышали: "Никакое это не доказательство. Кто знает где ты там плавал, и команда твоя сговорилась...."

О вакцинах ведь говорят в подобном ключе. Поскольку ни Дарвину ни в круглую Землю не верили тогда, то видимо доказательств для того времени было как бы не достаточно (?)p.s. Пантеизм тут вообще ни при чем.p.p.s. Кстати, допустим, то, что Земля круглая было доказано кругосветным путешевствием.Так ведь это.... В наше время мы бы услышали: "Никакое это не доказательство. Кто знает где ты там плавал, и команда твоя сговорилась...."О вакцинах ведь говорят в подобном ключе.

Тут какое дело: _верит_ в науке не то, чтобы вредно, но особо не преветствуется. А _любая_ теория кроме, собственно, озвучивания -- требует еще и доказательств. Этим она и отличается от обычной фантазии. Тут какое дело: _верит_ в науке не то, чтобы вредно, но особо не преветствуется. А _любая_ теория кроме, собственно, озвучивания -- требует еще и доказательств. Этим она и отличается от обычной фантазии. _hunter Повідомлень: 5912 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 413 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4768476947704771 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 29 гру, 2021 10:42