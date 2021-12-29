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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 гру, 2021 17:46
_hunter написав: Цитрин написав: Hotab написав:
Хотя нет. Грипп даже хуже.
Вы зря смеетесь. Джордж Вашингтон погиб от простуды за пару дней.
А может и не от простуды:
Сегодня многие считают, что основной причиной смерти стала не сама болезнь, а медицинские средства того времени
-- если его лечили какими-нить кровопусканиями или прижеганиями...
думаєш сучасна медицина ліпше, особливо в Україні?
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flyman
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Додано: Сер 29 гру, 2021 17:52
vitaliian написав:
эх надо было еду прятать..
В неї вага і так на нижній межі норми, і вже 30 років незмінна, з невеликими коливаннями. Порода така.
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Додано: Сер 29 гру, 2021 18:09
Ромасик написав: vitaliian написав:flyman
два укола в сентябре и ковид в декабре. Врач сказала
что уколотые переносят легче и всё.
какие крамольные вещи ваша врачь говорит, прямо как Голубовская.
Вас зациклило на одной особе поэтому кажется что только её мнение правильное. Я предпочитаю доверять тем кто несёт ответственность за свои слова, а не пиарится по ТВ каналам.
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vitaliian
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Додано: Сер 29 гру, 2021 18:14
flyman написав:
сучасна медицина ліпше, особливо в Україні?
медицина это люди, в селе фельдшер все болезни лечила без МРТ и лапароскопа, и многие там дожили до 90 лет. Женщины в основном которые кстати бухали и работали наравне с мужиками, разве что не курили и за рулём не ездили.
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vitaliian
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Додано: Сер 29 гру, 2021 18:16
vitaliian, она пока плохого не посоветовала
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Ромасик
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Додано: Сер 29 гру, 2021 18:18
Ромасик написав:vitaliian
, она пока плохого не посоветовала
Я вам не запрещаю ее любить)
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Додано: Сер 29 гру, 2021 18:18
vitaliian написав: flyman написав:
сучасна медицина ліпше, особливо в Україні?
медицина это люди, в селе фельдшер все болезни лечила без МРТ и лапароскопа, и многие там дожили до 90 лет
. Женщины в основном которые кстати бухали и работали наравне с мужиками, разве что не курили и за рулём не ездили.
а еще больше не дожило.
Движение продлевает жизнь.
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Ромасик
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Додано: Сер 29 гру, 2021 18:20
Ромасик написав: vitaliian написав: flyman написав:
сучасна медицина ліпше, особливо в Україні?
медицина это люди, в селе фельдшер все болезни лечила без МРТ и лапароскопа, и многие там дожили до 90 лет
. Женщины в основном которые кстати бухали и работали наравне с мужиками, разве что не курили и за рулём не ездили.
а еще больше не дожило.
Движение продлевает жизнь.
Нет движения нет семьи. 90% населения того села были одинокие бабушки 70+.
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vitaliian
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Додано: Сер 29 гру, 2021 18:27
vitaliian пахать на городе - хорошая физическая нагрузка
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Ромасик
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Додано: Сер 29 гру, 2021 18:37
Ромасик написав:vitaliian
пахать на городе - хорошая физическая нагрузка
Значит нашему населению нужны не врачи а огороды.
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