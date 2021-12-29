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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4770477147724773>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143
Мені вже зробили щеплення
55%
79
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 17:46

  _hunter написав:
  Цитрин написав:
  Hotab написав:Хотя нет. Грипп даже хуже. :lol:


Вы зря смеетесь. Джордж Вашингтон погиб от простуды за пару дней.

А может и не от простуды:
Сегодня многие считают, что основной причиной смерти стала не сама болезнь, а медицинские средства того времени

-- если его лечили какими-нить кровопусканиями или прижеганиями...

думаєш сучасна медицина ліпше, особливо в Україні?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 17:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliian написав:эх надо было еду прятать..

В неї вага і так на нижній межі норми, і вже 30 років незмінна, з невеликими коливаннями. Порода така.
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 18:09

  Ромасик написав:
  vitaliian написав:flyman два укола в сентябре и ковид в декабре. Врач сказала что уколотые переносят легче и всё.

какие крамольные вещи ваша врачь говорит, прямо как Голубовская.

Вас зациклило на одной особе поэтому кажется что только её мнение правильное. Я предпочитаю доверять тем кто несёт ответственность за свои слова, а не пиарится по ТВ каналам.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 18:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:сучасна медицина ліпше, особливо в Україні?
медицина это люди, в селе фельдшер все болезни лечила без МРТ и лапароскопа, и многие там дожили до 90 лет. Женщины в основном которые кстати бухали и работали наравне с мужиками, разве что не курили и за рулём не ездили.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 18:16

vitaliian, она пока плохого не посоветовала
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 18:18

  Ромасик написав:vitaliian, она пока плохого не посоветовала

Я вам не запрещаю ее любить)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 18:18

  vitaliian написав:
  flyman написав:сучасна медицина ліпше, особливо в Україні?
медицина это люди, в селе фельдшер все болезни лечила без МРТ и лапароскопа, и многие там дожили до 90 лет. Женщины в основном которые кстати бухали и работали наравне с мужиками, разве что не курили и за рулём не ездили.

а еще больше не дожило.
Движение продлевает жизнь.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 18:20

  Ромасик написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:сучасна медицина ліпше, особливо в Україні?
медицина это люди, в селе фельдшер все болезни лечила без МРТ и лапароскопа, и многие там дожили до 90 лет. Женщины в основном которые кстати бухали и работали наравне с мужиками, разве что не курили и за рулём не ездили.

а еще больше не дожило.
Движение продлевает жизнь.

Нет движения нет семьи. 90% населения того села были одинокие бабушки 70+.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 18:27

vitaliian пахать на городе - хорошая физическая нагрузка
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 18:37

  Ромасик написав:vitaliian пахать на городе - хорошая физическая нагрузка

Значит нашему населению нужны не врачи а огороды.
vitaliian
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