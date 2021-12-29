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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4770477147724773

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143
Мені вже зробили щеплення
55%
79
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 18:47

  Цитрин написав:
  edvardd написав:потому, что ковид завезли в середине марта, а я заболел в феврале, кроме того в начале марта я уже завёз в страну тесты, которые и испытал на себе...


это официально, а на деле до этого ковид гриппом называли.
Вот например новости 13 января 2020:


Хотя может это грипп и был с высокой летальностью.

я 5го марта сам себе делал тест на ковид, из купленной партии- отрицательный, при чём тут слухи...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 18:49

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:vitaliian пахать на городе - хорошая физическая нагрузка

Значит нашему населению нужны не врачи а огороды.

да нужны - спросил у соседа 80+, нафига вы на ту дачу ездите-говорит если б не ездил, уже давно окочурился...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 19:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Стало известно о риске смерти спустя месяцы после выздоровления от коронавируса

Три категории людей: пожилые, с хроническими заболеваниями и тяжело перенесшие COVID-19 – спустя несколько месяцев после выздоровления от коронавируса могут умереть в результате инсульта, инфаркта или оторвавшегося тромба. Об этом рассказал иммунолог – кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"Это категория людей, которые обычно тяжело болели COVID-19, глубоко пожилые люди или с тяжелыми хроническими заболеваниями. После того как они переболевают ковидом, вроде выздоровели, сохраняются симптомы, слабость, нарушения сердца, мозговой деятельности, нервной системы, психики. И самое плохое, что это прогрессирует, и организм не может это компенсировать. Особенно, если человек не находится на интенсивном лечении. В результате проходит 3-4 месяца, и человек умирает. Или инсульт, или тяжелый инфаркт", – сказал Николай Крючков.
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 19:51

  Ромасик написав:vitaliian пахать на городе - хорошая физическая нагрузка

На огороде надо работать, а не пахать

Если на огороде пахать, то можно окочуриться от пахания на огороде
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 19:57

  edvardd написав:я 5го марта сам себе делал тест на ковид, из купленной партии- отрицательный, при чём тут слухи...


три теста делали и все три отрицательные?

  vitaliian написав:два укола в сентябре и ковид в декабре. Врач сказала что уколотые переносят легче и всё.


Это как повезёт... Главное верить...
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 20:17

Цитрин у меня нет оснований ей не верить она видит всех своих пациентов лично. Тогда когда ковидные больницы с реанимациями видят только средних и тяжёлых, и полной картины (Включая тех кто легко проскочил) у них нет

Если что я тоже недоволен тем что заболел ширнув 2 дозы, ковид на месяц выбил меня из колеи и нарушил все мои планы.
vitaliian
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