safonovstanislav написав:Хуже всего, что еда теряет вкус, и её приходится заталкивать в себя, через силу.
Хм. Обычная вода, которой нужно в сутки организму литра 2-3, совсем не вкусная. Но пьем же.
А если говорить о воде в "40 градусов" и определенных людях... Тоже ведь вряд ли вкусная.
Уже многие годы практически не пью воду в чистом виде, как раз из-за того, что есть более вкусные напитки. Холодный чай, кола. Но, как раз те 2 недели, которые болел ковидом, пил только воду, т.к. другие напитки стали отвратительными на вкус.
ЛАД написав:Всё так. Но даже для гипотезы нужны какие-то основания. И у Дарвина, и у круглой Земли такие основания (доказательства) были. У пантеизма, насколько знаю, такового не имеется. Разве что вера.
Поскольку ни Дарвину ни в круглую Землю не верили тогда, то видимо доказательств для того времени было как бы не достаточно (?)
Может, и недостаточно, но они были. Ну и даже сегодня есть люди, верящие в плоскую Землю и ещё больше верующих в акт Творения, а не в эволюцию.
p.s. Пантеизм тут вообще ни при чем.
Ну как не при чём. Если речь о разуме у вирусов, с которыми не очень понятно, можно ли их считать живыми организмами, да и Ваш ответ Faceless"у viewtopic.php?p=5364583#p5364583 - первый абзац. Это как раз пантеизм.
p.p.s. Кстати, допустим, то, что Земля круглая было доказано кругосветным путешевствием. Так ведь это.... В наше время мы бы услышали: "Никакое это не доказательство. Кто знает где ты там плавал, и команда твоя сговорилась...." О вакцинах ведь говорят в подобном ключе.
Это подтверждает, что для некоторых людей никаких доказательств недостаточно. Верю, и всё. И до сих пор, есть люди, считающие, что нет никакого коронавируса (или, к примеру, вируса СПИД). Да и у нас на форуме такое ещё недавно проскальзывало.
safonovstanislav написав:Хуже всего, что еда теряет вкус, и её приходится заталкивать в себя, через силу.
Хм. Обычная вода, которой нужно в сутки организму литра 2-3, совсем не вкусная. Но пьем же.
А если говорить о воде в "40 градусов" и определенных людях... Тоже ведь вряд ли вкусная.
Уже многие годы практически не пью воду в чистом виде, как раз из-за того, что есть более вкусные напитки. Холодный чай, кола. Но, как раз те 2 недели, которые болел ковидом, пил только воду, т.к. другие напитки стали отвратительными на вкус.