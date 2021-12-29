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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4772477347744775>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143
Мені вже зробили щеплення
55%
79
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 21:34

  Ромасик написав:
  vitaliian написав:
Бактерия Helicobacter pylori попала в список веществ, вызывающий рак
https://grippua.com.ua/ru/bakteryia-hel ... hchyy-rak/

виталиан искал что-то о гриппе, а нашел бактерию :)

За нее Нобелевскую получили
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 21:35

  Ромасик написав:
  pesikot написав:
  Ромасик написав:vitaliian пахать на городе - хорошая физическая нагрузка

На огороде надо работать, а не пахать

Если на огороде пахать, то можно окочуриться от пахания на огороде

работать нужно на работе

От работы на работе кони дохнут. Работать нужно головой что б не ходить на работу.
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 21:37

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:
  vitaliian написав:Бактерия Helicobacter pylori попала в список веществ, вызывающий рак
https://grippua.com.ua/ru/bakteryia-hel ... hchyy-rak/

виталиан искал что-то о гриппе, а нашел бактерию :)

За нее Нобелевскую получили

то вы искали на чем бы и себе номинироваться?)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 21:39

  vitaliian написав:От работы на работе кони дохнут. Работать нужно головой что б не ходить на работу.

можно и головой, лишь бы не на городе
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 21:54

  Ромасик написав:
  vitaliian написав:Бактерия Helicobacter pylori попала в список веществ, вызывающий рак
https://grippua.com.ua/ru/bakteryia-hel ... hchyy-rak/

виталиан искал что-то о гриппе, а нашел бактерию :)

цитата была для тех кто следит за своим здоровьем, вам не нужно на неё отвлекаться) у вас кажется всё само проходит.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:10

  justit написав:
  safonovstanislav написав:Хуже всего, что еда теряет вкус, и её приходится заталкивать в себя, через силу.


Хм.
Обычная вода, которой нужно в сутки организму литра 2-3, совсем не вкусная.
Но пьем же.

А если говорить о воде в "40 градусов" и определенных людях... Тоже ведь вряд ли вкусная. :mrgreen:

Уже многие годы практически не пью воду в чистом виде, как раз из-за того, что есть более вкусные напитки. Холодный чай, кола. Но, как раз те 2 недели, которые болел ковидом, пил только воду, т.к. другие напитки стали отвратительными на вкус.
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  safonovstanislav написав:кола

Дело долярчика живёт.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  safonovstanislav написав:Уже многие годы практически не пью воду в чистом виде, как раз из-за того, что есть более вкусные напитки. Холодный чай, кола.

Вообще, это большая ошибка. А особенно заменять воду колой
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:22

  justit написав:
  ЛАД написав:Всё так. Но даже для гипотезы нужны какие-то основания. И у Дарвина, и у круглой Земли такие основания (доказательства) были.
У пантеизма, насколько знаю, такового не имеется. Разве что вера.


Поскольку ни Дарвину ни в круглую Землю не верили тогда, то видимо доказательств для того времени было как бы не достаточно (?)

Может, и недостаточно, но они были.
Ну и даже сегодня есть люди, верящие в плоскую Землю и ещё больше верующих в акт Творения, а не в эволюцию. :)

p.s. Пантеизм тут вообще ни при чем.

Ну как не при чём. Если речь о разуме у вирусов, с которыми не очень понятно, можно ли их считать живыми организмами, да и Ваш ответ Facelessviewtopic.php?p=5364583#p5364583 - первый абзац. Это как раз пантеизм.

p.p.s. Кстати, допустим, то, что Земля круглая было доказано кругосветным путешевствием.
Так ведь это.... В наше время мы бы услышали: "Никакое это не доказательство. Кто знает где ты там плавал, и команда твоя сговорилась...." :D
О вакцинах ведь говорят в подобном ключе. :mrgreen:

Это подтверждает, что для некоторых людей никаких доказательств недостаточно.
Верю, и всё.
И до сих пор, есть люди, считающие, что нет никакого коронавируса (или, к примеру, вируса СПИД). Да и у нас на форуме такое ещё недавно проскальзывало.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:24

  safonovstanislav написав:
  justit написав:
  safonovstanislav написав:Хуже всего, что еда теряет вкус, и её приходится заталкивать в себя, через силу.


Хм.
Обычная вода, которой нужно в сутки организму литра 2-3, совсем не вкусная.
Но пьем же.

А если говорить о воде в "40 градусов" и определенных людях... Тоже ведь вряд ли вкусная. :mrgreen:

Уже многие годы практически не пью воду в чистом виде, как раз из-за того, что есть более вкусные напитки. Холодный чай, кола. Но, как раз те 2 недели, которые болел ковидом, пил только воду, т.к. другие напитки стали отвратительными на вкус.

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