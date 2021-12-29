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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4772477347744775

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143
Мені вже зробили щеплення
55%
79
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:32

[b]«Фонд — это не мешок денег». Почему теперь не надо собирать всем миром деньги на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями
«Круг добра» — первый в истории новой России государственный фонд, задача которого — сделать доступными самые дорогие лекарства для тяжелобольных детей.[/b]

https://www.fontanka.ru/2021/12/29/70349003/
Очень интересный опыт.
Нам бы стоило перенять.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:36

  vitaliian написав:
Стало известно о риске смерти спустя месяцы после выздоровления от коронавируса

Три категории людей: пожилые, с хроническими заболеваниями и тяжело перенесшие COVID-19 – спустя несколько месяцев после выздоровления от коронавируса могут умереть в результате инсульта, инфаркта или оторвавшегося тромба. Об этом рассказал иммунолог – кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"Это категория людей, которые обычно тяжело болели COVID-19, глубоко пожилые люди или с тяжелыми хроническими заболеваниями. После того как они переболевают ковидом, вроде выздоровели, сохраняются симптомы, слабость, нарушения сердца, мозговой деятельности, нервной системы, психики. И самое плохое, что это прогрессирует, и организм не может это компенсировать. Особенно, если человек не находится на интенсивном лечении. В результате проходит 3-4 месяца, и человек умирает. Или инсульт, или тяжелый инфаркт", – сказал Николай Крючков.

А об аналогичных рисках (смерти через несколько месяцев и характерных симптомов) после ввода экспериментальных препаратов ещё пока не "стало известно"?
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:39

"Вакцинаторы", будьте бдительны и предупредите родственников:

На Сумщині псевдофельдшер уколов пенсіонерам снодійне під виглядом "ковід-вакцини" і пограбував їх
https://lb.ua/society/2021/12/29/502050_sumshchini_psevdofeldsher_ukolov.html
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:39

Вкладчик1234 вам никто не запрещает об этом проинформировать)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:43

  Faceless написав:
  safonovstanislav написав:Уже многие годы практически не пью воду в чистом виде, как раз из-за того, что есть более вкусные напитки. Холодный чай, кола.

Вообще, это большая ошибка. А особенно заменять воду колой

Очевидно. Но, хочется жить в кайф здесь и сейчас, а не изнурять себя запретами. Ведь, завтра наступит не для всех.
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:56

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:
  vitaliian написав:Бактерия Helicobacter pylori попала в список веществ, вызывающий рак
https://grippua.com.ua/ru/bakteryia-hel ... hchyy-rak/

виталиан искал что-то о гриппе, а нашел бактерию :)

цитата была для тех кто следит за своим здоровьем, вам не нужно на неё отвлекаться) у вас кажется всё само проходит.

та куда мне, я еще даже рентген не сделал :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:58

  Faceless написав:
  safonovstanislav написав:Уже многие годы практически не пью воду в чистом виде, как раз из-за того, что есть более вкусные напитки. Холодный чай, кола.

Вообще, это большая ошибка. А особенно заменять воду колой

в стакане колы - дневная норма сахара.
  safonovstanislav написав:Очевидно. Но, хочется жить в кайф здесь и сейчас, а не изнурять себя запретами. Ведь, завтра наступит не для всех.

а любовь к сладкому - это вредная привычка
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