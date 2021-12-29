«Фонд — это не мешок денег». Почему теперь не надо собирать всем миром деньги на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями «Круг добра» — первый в истории новой России государственный фонд, задача которого — сделать доступными самые дорогие лекарства для тяжелобольных детей.
Стало известно о риске смерти спустя месяцы после выздоровления от коронавируса
Три категории людей: пожилые, с хроническими заболеваниями и тяжело перенесшие COVID-19 – спустя несколько месяцев после выздоровления от коронавируса могут умереть в результате инсульта, инфаркта или оторвавшегося тромба. Об этом рассказал иммунолог – кандидат медицинских наук Николай Крючков.
"Это категория людей, которые обычно тяжело болели COVID-19, глубоко пожилые люди или с тяжелыми хроническими заболеваниями. После того как они переболевают ковидом, вроде выздоровели, сохраняются симптомы, слабость, нарушения сердца, мозговой деятельности, нервной системы, психики. И самое плохое, что это прогрессирует, и организм не может это компенсировать. Особенно, если человек не находится на интенсивном лечении. В результате проходит 3-4 месяца, и человек умирает. Или инсульт, или тяжелый инфаркт", – сказал Николай Крючков.
А об аналогичных рисках (смерти через несколько месяцев и характерных симптомов) после ввода экспериментальных препаратов ещё пока не "стало известно"?
[b]«Фонд — это не мешок денег». Почему теперь не надо собирать всем миром деньги на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями «Круг добра» — первый в истории новой России государственный фонд, задача которого — сделать доступными самые дорогие лекарства для тяжелобольных детей.[/b]
[b]«Фонд — это не мешок денег». Почему теперь не надо собирать всем миром деньги на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями «Круг добра» — первый в истории новой России государственный фонд, задача которого — сделать доступными самые дорогие лекарства для тяжелобольных детей.[/b]