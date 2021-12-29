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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4772477347744775 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143 Мені вже зробили щеплення 55% 79 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 14 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 29 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 143 Додано: Сер 29 гру, 2021 22:32 «Фонд — это не мешок денег». Почему теперь не надо собирать всем миром деньги на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями

«Круг добра» — первый в истории новой России государственный фонд, задача которого — сделать доступными самые дорогие лекарства для тяжелобольных детей.

https://www.fontanka.ru/2021/12/29/70349003/

Очень интересный опыт.

Нам бы стоило перенять. Очень интересный опыт.Нам бы стоило перенять. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 29 гру, 2021 23:11, всього редагувалось 2 разів. ЛАД 2 Повідомлень: 21224 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5016 раз. Подякували: 4661 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 гру, 2021 22:36 vitaliian написав: Стало известно о риске смерти спустя месяцы после выздоровления от коронавируса



Три категории людей: пожилые, с хроническими заболеваниями и тяжело перенесшие COVID-19 – спустя несколько месяцев после выздоровления от коронавируса могут умереть в результате инсульта, инфаркта или оторвавшегося тромба. Об этом рассказал иммунолог – кандидат медицинских наук Николай Крючков.



"Это категория людей, которые обычно тяжело болели COVID-19, глубоко пожилые люди или с тяжелыми хроническими заболеваниями. После того как они переболевают ковидом, вроде выздоровели, сохраняются симптомы, слабость, нарушения сердца, мозговой деятельности, нервной системы, психики. И самое плохое, что это прогрессирует, и организм не может это компенсировать. Особенно, если человек не находится на интенсивном лечении. В результате проходит 3-4 месяца, и человек умирает. Или инсульт, или тяжелый инфаркт", – сказал Николай Крючков.

А об аналогичных рисках (смерти через несколько месяцев и характерных симптомов) после ввода экспериментальных препаратов ещё пока не "стало известно"? А об аналогичных рисках (смерти через несколько месяцев и характерных симптомов) после ввода экспериментальных препаратов ещё пока не "стало известно"? Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15730 З нами з: 18.04.15 Подякував: 9005 раз. Подякували: 4299 раз. Профіль 3 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 гру, 2021 22:39



На Сумщині псевдофельдшер уколов пенсіонерам снодійне під виглядом "ковід-вакцини" і пограбував їх

https://lb.ua/society/2021/12/29/502050_sumshchini_psevdofeldsher_ukolov.html "Вакцинаторы", будьте бдительны и предупредите родственников: Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15730 З нами з: 18.04.15 Подякував: 9005 раз. Подякували: 4299 раз. Профіль 3 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 гру, 2021 22:39 Вкладчик1234 вам никто не запрещает об этом проинформировать) vitaliian

Повідомлень: 9935 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1736 раз. Подякували: 2501 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 гру, 2021 22:43 Faceless написав: safonovstanislav написав: Уже многие годы практически не пью воду в чистом виде, как раз из-за того, что есть более вкусные напитки. Холодный чай, кола. Уже многие годы практически не пью воду в чистом виде, как раз из-за того, что есть более вкусные напитки. Холодный чай, кола.

Вообще, это большая ошибка. А особенно заменять воду колой Вообще, это большая ошибка. А особенно заменять воду колой

Очевидно. Но, хочется жить в кайф здесь и сейчас, а не изнурять себя запретами. Ведь, завтра наступит не для всех. Очевидно. Но, хочется жить в кайф здесь и сейчас, а не изнурять себя запретами. Ведь, завтра наступит не для всех. safonovstanislav Повідомлень: 3447 З нами з: 10.05.14 Подякував: 366 раз. Подякували: 631 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 гру, 2021 22:58 Faceless написав: safonovstanislav написав: Уже многие годы практически не пью воду в чистом виде, как раз из-за того, что есть более вкусные напитки. Холодный чай, кола. Уже многие годы практически не пью воду в чистом виде, как раз из-за того, что есть более вкусные напитки. Холодный чай, кола.

Вообще, это большая ошибка. А особенно заменять воду колой Вообще, это большая ошибка. А особенно заменять воду колой

в стакане колы - дневная норма сахара.

safonovstanislav написав: Очевидно. Но, хочется жить в кайф здесь и сейчас, а не изнурять себя запретами. Ведь, завтра наступит не для всех. Очевидно. Но, хочется жить в кайф здесь и сейчас, а не изнурять себя запретами. Ведь, завтра наступит не для всех.

а любовь к сладкому - это вредная привычка в стакане колы - дневная норма сахара.а любовь к сладкому - это вредная привычка Ромасик

Повідомлень: 3847 З нами з: 30.03.15 Подякував: 937 раз. Подякували: 527 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 гру, 2021 23:05 ЛАД написав: [b ]«Фонд — это не мешок денег». Почему теперь не надо собирать всем миром деньги на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями

«Круг добра» — первый в истории новой России государственный фонд, задача которого — сделать доступными самые дорогие лекарства для тяжелобольных детей.[/b]

https://www.fontanka.ru/2021/12/29/70349003/

Очень интересный опыт.

Нам бы стоило перенять. Очень интересный опыт.Нам бы стоило перенять.

в недохромосомных? перенять? Хотаб, разберитесь! в недохромосомных? перенять? Хотаб, разберитесь! Ромасик

Повідомлень: 3847 З нами з: 30.03.15 Подякував: 937 раз. Подякували: 527 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 гру, 2021 23:12 Ромасик написав: ЛАД написав: [b ]«Фонд — это не мешок денег». Почему теперь не надо собирать всем миром деньги на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями

«Круг добра» — первый в истории новой России государственный фонд, задача которого — сделать доступными самые дорогие лекарства для тяжелобольных детей.[/b]

https://www.fontanka.ru/2021/12/29/70349003/

Очень интересный опыт.

Нам бы стоило перенять. Очень интересный опыт.Нам бы стоило перенять.

в недохромосомных? перенять? Хотаб, разберитесь! в недохромосомных? перенять? Хотаб, разберитесь!

Полезный опыт можно перенимать у кого угодно. Полезный опыт можно перенимать у кого угодно. ЛАД 2 Повідомлень: 21224 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5016 раз. Подякували: 4661 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4772477347744775 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7908 16260015

ЛОБ Сер 29 гру, 2021 10:42