Стало известно о риске смерти спустя месяцы после выздоровления от коронавируса



Три категории людей: пожилые, с хроническими заболеваниями и тяжело перенесшие COVID-19 – спустя несколько месяцев после выздоровления от коронавируса могут умереть в результате инсульта, инфаркта или оторвавшегося тромба. Об этом рассказал иммунолог – кандидат медицинских наук Николай Крючков.



"Это категория людей, которые обычно тяжело болели COVID-19, глубоко пожилые люди или с тяжелыми хроническими заболеваниями. После того как они переболевают ковидом, вроде выздоровели, сохраняются симптомы, слабость, нарушения сердца, мозговой деятельности, нервной системы, психики. И самое плохое, что это прогрессирует, и организм не может это компенсировать. Особенно, если человек не находится на интенсивном лечении. В результате проходит 3-4 месяца, и человек умирает. Или инсульт, или тяжелый инфаркт", – сказал Николай Крючков.