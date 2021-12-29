safonovstanislav написав:есть более вкусные напитки. Холодный чай, кола.
Ну, не знаю. Чай горький, то есть не особо-то и вкусный. Кола - смесь сахара и еще чего-то. Зачем ее пить - без понятия. Но каждый сам выбирает.
У чая тысячи видов начиная от каркаде, вы прямо все записали в горькие. Меня угощали чаем вкуснее любой колы, очень жалею что не спросил название. Из газировки по вкусу более всего нравится чамбо от биолы.
justit написав:есть просто гулять в лесу, собирать грибы, купаться в реке регулярно, не помогло бы? Нужно именно вместо трактора картошку копать?
в цитате ни слова ни про картошку ни про огород. Знаю пенсов которые на даче выращивают фрукты, цветы и виноград. Всё лето проводят там, довольные как слоны, в наше время довольного пенса можно в красную книгу заносить, обычно все только жалуются, даже те кто ни в чём не нуждается.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 30 гру, 2021 08:37, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:О Дарвине...Может, и недостаточно, но они были.
Ну, насколько я знаю, даже сейчас есть теории, согласно которым теория Дарвина не верна. Так что с доказательствами видимо не все так просто.
Ну и даже сегодня есть люди, верящие в плоскую Землю и ещё больше верующих в акт Творения, а не в эволюцию.
ЛАД написав:Если речь о разуме у вирусов, с которыми не очень понятно, можно ли их считать живыми организмами
Фраза "не очень понятно", разве она научна? ИМХО либо да, либо нет. А "не понятно", это как раз о том, что нет никаких абсолютно точных доказателств. Верно? Именно к этому я и вел, написав "...раш разум просто не может проанализировать" на данном этапе развития. Иными словами, о, что я не могу осознать, не будет даже казаться мне чем-то разумным.
«Фонд — это не мешок денег». Почему теперь не надо собирать всем миром деньги на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями «Круг добра» — первый в истории новой России государственный фонд, задача которого — сделать доступными самые дорогие лекарства для тяжелобольных детей.