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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4774477547764777>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143
Мені вже зробили щеплення
55%
79
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 08:20

  _hunter написав:А _любая_ теория кроме, собственно, озвучивания -- требует еще и доказательств.


ИМХО не доказательств, а принятия теории обществом ученых.
Точней согласия большинства на основании приведенных автором выкладок.
И отсутствия конкретных контраргуменов.

Потому Дарвина в пример и привел.
Он ведь привел тогда доказательства (?), и его высмеивали научные мужи.

Кстати, коль теория Дарвина до сих пор зовется теорией, значит пока что нет однозначного мнения о происхождении видов?

Сюда же теория вероятности.
Ее экспериментально доказать нет возможности при теперешнем развитии науки и технологий.
А раз нет возможности, то о чем речь, если именно о доказательствах говорим.

Хокинг о черных дырах - туда же.
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 08:23

  Ромасик написав:vitaliian пахать на городе - хорошая физическая нагрузка


Что в свою очередь изнашивает организм.
Теперешине сельские женщины в 45 выглядят на 60+
Ибо пашут...
:(
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 08:26

  edvardd написав:
  vitaliian написав:
  Ромасик написав:vitaliian пахать на городе - хорошая физическая нагрузка

Значит нашему населению нужны не врачи а огороды.

да нужны - спросил у соседа 80+, нафига вы на ту дачу ездите-говорит если б не ездил, уже давно окочурился...


То есть просто гулять в лесу, собирать грибы, купаться в реке регулярно, не помогло бы?
Нужно именно вместо трактора картошку копать? :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 08:30

  safonovstanislav написав:есть более вкусные напитки. Холодный чай, кола.


Ну, не знаю.
Чай горький, то есть не особо-то и вкусный.
Кола - смесь сахара и еще чего-то.
Зачем ее пить - без понятия.
Но каждый сам выбирает.
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 08:32

  justit написав:
  safonovstanislav написав:есть более вкусные напитки. Холодный чай, кола.


Ну, не знаю.
Чай горький, то есть не особо-то и вкусный.
Кола - смесь сахара и еще чего-то.
Зачем ее пить - без понятия.
Но каждый сам выбирает.

У чая тысячи видов начиная от каркаде, вы прямо все записали в горькие. Меня угощали чаем вкуснее любой колы, очень жалею что не спросил название. Из газировки по вкусу более всего нравится чамбо от биолы.
  justit написав:есть просто гулять в лесу, собирать грибы, купаться в реке регулярно, не помогло бы?
Нужно именно вместо трактора картошку копать?
в цитате ни слова ни про картошку ни про огород. Знаю пенсов которые на даче выращивают фрукты, цветы и виноград. Всё лето проводят там, довольные как слоны, в наше время довольного пенса можно в красную книгу заносить, обычно все только жалуются, даже те кто ни в чём не нуждается.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 30 гру, 2021 08:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 08:37

  ЛАД написав:О Дарвине...Может, и недостаточно, но они были.


Ну, насколько я знаю, даже сейчас есть теории, согласно которым теория Дарвина не верна.
Так что с доказательствами видимо не все так просто.


Ну и даже сегодня есть люди, верящие в плоскую Землю и ещё больше верующих в акт Творения, а не в эволюцию. :)

  ЛАД написав:Если речь о разуме у вирусов, с которыми не очень понятно, можно ли их считать живыми организмами


Фраза "не очень понятно", разве она научна?
ИМХО либо да, либо нет.
А "не понятно", это как раз о том, что нет никаких абсолютно точных доказателств.
Верно?
Именно к этому я и вел, написав "...раш разум просто не может проанализировать" на данном этапе развития.
Иными словами, о, что я не могу осознать, не будет даже казаться мне чем-то разумным.



  ЛАД написав:да и Ваш ответ Facelessviewtopic.php?p=5364583#p5364583 - первый абзац. Это как раз пантеизм.


Первый абзац это о "кирпичах стремящихся укасть не на носителя каски".
Откуда там Пантеизм?

  ЛАД написав:Это подтверждает, что для некоторых людей никаких доказательств недостаточно.


Ну оно так и есть.
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 08:39

  justit написав:
  edvardd написав:да нужны - спросил у соседа 80+, нафига вы на ту дачу ездите-говорит если б не ездил, уже давно окочурился...


То есть просто гулять в лесу, собирать грибы, купаться в реке регулярно, не помогло бы?
Нужно именно вместо трактора картошку копать? :shock:

копать - то фигня. Потом ее электричкой перетаскать в город.
  justit написав:
  Ромасик написав:vitaliian пахать на городе - хорошая физическая нагрузка

Что в свою очередь изнашивает организм.
Теперешине сельские женщины в 45 выглядят на 60+
Ибо пашут... :(

Изнашивает ультрафиолет.
А физические нагрузки держат тело в тонусе.
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 30 гру, 2021 08:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 08:41

  ЛАД написав:
«Фонд — это не мешок денег». Почему теперь не надо собирать всем миром деньги на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями
«Круг добра» — первый в истории новой России государственный фонд, задача которого — сделать доступными самые дорогие лекарства для тяжелобольных детей.

https://www.fontanka.ru/2021/12/29/70349003/
Очень интересный опыт.
Нам бы стоило перенять.


Фонды - рассадник коррупции :(
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 08:41

  justit написав:
  safonovstanislav написав:есть более вкусные напитки. Холодный чай, кола.


Ну, не знаю.
Чай горький, то есть не особо-то и вкусный.
Кола - смесь сахара и еще чего-то.
Зачем ее пить - без понятия.
Но каждый сам выбирает.

...и ортофосфорной кислоты.
Еще о вкусе кофе и пива расскажите :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 08:43

  safonovstanislav написав:Выше 38.6 у меня ни разу за всю жизнь не было.


Вот это память!


  safonovstanislav написав:Наглотался дополнительного парацетамола, ещё 4 таблетки


Мне он не помогал.
Ибупрофен только сбивал.
Но то не при вакцинации, а при короне.
justit
 
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