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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4774477547764777> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143 Мені вже зробили щеплення 55% 79 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 14 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 29 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 143 Додано: Чет 30 гру, 2021 08:20 _hunter написав: А _любая_ теория кроме, собственно, озвучивания -- требует еще и доказательств. А _любая_ теория кроме, собственно, озвучивания -- требует еще и доказательств.



ИМХО не доказательств, а принятия теории обществом ученых.

Точней согласия большинства на основании приведенных автором выкладок.

И отсутствия конкретных контраргуменов.



Потому Дарвина в пример и привел.

Он ведь привел тогда доказательства (?), и его высмеивали научные мужи.



Кстати, коль теория Дарвина до сих пор зовется теорией, значит пока что нет однозначного мнения о происхождении видов?



Сюда же теория вероятности.

Ее экспериментально доказать нет возможности при теперешнем развитии науки и технологий.

А раз нет возможности, то о чем речь, если именно о доказательствах говорим.



Хокинг о черных дырах - туда же. ИМХО не доказательств, а принятия теории обществом ученых.Точней согласия большинства на основании приведенных автором выкладок.И отсутствия конкретных контраргуменов.Потому Дарвина в пример и привел.Он ведь привел тогда доказательства (?), и его высмеивали научные мужи.Кстати, коль теория Дарвина до сих пор зовется теорией, значит пока что нет однозначного мнения о происхождении видов?Сюда же теория вероятности.Ее экспериментально доказать нет возможности при теперешнем развитии науки и технологий.А раз нет возможности, то о чем речь, если именно о доказательствах говорим.Хокинг о черных дырах - туда же. justit Повідомлень: 5648 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1669 раз. Подякували: 445 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 08:23 Ромасик написав: vitaliian пахать на городе - хорошая физическая нагрузка пахать на городе - хорошая физическая нагрузка



Что в свою очередь изнашивает организм.

Теперешине сельские женщины в 45 выглядят на 60+

Ибо пашут...

Что в свою очередь изнашивает организм.Теперешине сельские женщины в 45 выглядят на 60+Ибо пашут... justit Повідомлень: 5648 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1669 раз. Подякували: 445 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 08:26 edvardd написав: vitaliian написав: Ромасик написав: vitaliian пахать на городе - хорошая физическая нагрузка пахать на городе - хорошая физическая нагрузка

Значит нашему населению нужны не врачи а огороды. Значит нашему населению нужны не врачи а огороды.

да нужны - спросил у соседа 80+, нафига вы на ту дачу ездите-говорит если б не ездил, уже давно окочурился... да нужны - спросил у соседа 80+, нафига вы на ту дачу ездите-говорит если б не ездил, уже давно окочурился...



То есть просто гулять в лесу, собирать грибы, купаться в реке регулярно, не помогло бы?

Нужно именно вместо трактора картошку копать? То есть просто гулять в лесу, собирать грибы, купаться в реке регулярно, не помогло бы?Нужно именно вместо трактора картошку копать? justit Повідомлень: 5648 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1669 раз. Подякували: 445 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 08:30 safonovstanislav написав: есть более вкусные напитки. Холодный чай, кола. есть более вкусные напитки. Холодный чай, кола.



Ну, не знаю.

Чай горький, то есть не особо-то и вкусный.

Кола - смесь сахара и еще чего-то.

Зачем ее пить - без понятия.

Но каждый сам выбирает. Ну, не знаю.Чай горький, то есть не особо-то и вкусный.Кола - смесь сахара и еще чего-то.Зачем ее пить - без понятия.Но каждый сам выбирает. justit Повідомлень: 5648 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1669 раз. Подякували: 445 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 08:32 justit написав: safonovstanislav написав: есть более вкусные напитки. Холодный чай, кола. есть более вкусные напитки. Холодный чай, кола.



Ну, не знаю.

Чай горький, то есть не особо-то и вкусный.

Кола - смесь сахара и еще чего-то.

Зачем ее пить - без понятия.

Но каждый сам выбирает. Ну, не знаю.Чай горький, то есть не особо-то и вкусный.Кола - смесь сахара и еще чего-то.Зачем ее пить - без понятия.Но каждый сам выбирает.

У чая тысячи видов начиная от каркаде, вы прямо все записали в горькие. Меня угощали чаем вкуснее любой колы, очень жалею что не спросил название. Из газировки по вкусу более всего нравится чамбо от биолы. justit написав: есть просто гулять в лесу, собирать грибы, купаться в реке регулярно, не помогло бы?

Нужно именно вместо трактора картошку копать?

есть просто гулять в лесу, собирать грибы, купаться в реке регулярно, не помогло бы?Нужно именно вместо трактора картошку копать? в цитате ни слова ни про картошку ни про огород. Знаю пенсов которые на даче выращивают фрукты, цветы и виноград. Всё лето проводят там, довольные как слоны, в наше время довольного пенса можно в красную книгу заносить, обычно все только жалуются, даже те кто ни в чём не нуждается. У чая тысячи видов начиная от каркаде, вы прямо все записали в горькие. Меня угощали чаем вкуснее любой колы, очень жалею что не спросил название. Из газировки по вкусу более всего нравится чамбо от биолы.в цитате ни слова ни про картошку ни про огород. Знаю пенсов которые на даче выращивают фрукты, цветы и виноград. Всё лето проводят там, довольные как слоны, в наше время довольного пенса можно в красную книгу заносить, обычно все только жалуются, даже те кто ни в чём не нуждается. Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 30 гру, 2021 08:37, всього редагувалось 1 раз. vitaliian

Повідомлень: 9938 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1737 раз. Подякували: 2502 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 08:37 ЛАД написав: О Дарвине...Может, и недостаточно, но они были. О Дарвине...Может, и недостаточно, но они были.



Ну, насколько я знаю, даже сейчас есть теории, согласно которым теория Дарвина не верна.

Так что с доказательствами видимо не все так просто.





Ну и даже сегодня есть люди, верящие в плоскую Землю и ещё больше верующих в акт Творения, а не в эволюцию.



ЛАД написав: Если речь о разуме у вирусов, с которыми не очень понятно, можно ли их считать живыми организмами Если речь о разуме у вирусов, с которыми не очень понятно, можно ли их считать живыми организмами



Фраза "не очень понятно", разве она научна?

ИМХО либо да, либо нет.

А "не понятно", это как раз о том, что нет никаких абсолютно точных доказателств.

Верно?

Именно к этому я и вел, написав "...раш разум просто не может проанализировать" на данном этапе развития.

Иными словами, о, что я не могу осознать, не будет даже казаться мне чем-то разумным.







ЛАД написав: да и Ваш ответ Faceless"у да и Ваш ответ"у viewtopic.php?p=5364583#p5364583 - первый абзац. Это как раз пантеизм.



Первый абзац это о "кирпичах стремящихся укасть не на носителя каски".

Откуда там Пантеизм?



ЛАД написав: Это подтверждает, что для некоторых людей никаких доказательств недостаточно.

Это подтверждает, что для некоторых людейдоказательств недостаточно.



Ну оно так и есть. Ну, насколько я знаю, даже сейчас есть теории, согласно которым теория Дарвина не верна.Так что с доказательствами видимо не все так просто.Ну и даже сегодня есть люди, верящие в плоскую Землю и ещё больше верующих в акт Творения, а не в эволюцию.Фраза "не очень понятно", разве она научна?ИМХО либо да, либо нет.А "не понятно", это как раз о том, что нет никаких абсолютно точных доказателств.Верно?Именно к этому я и вел, написав "...раш разум просто не может проанализировать" на данном этапе развития.Иными словами, о, что я не могу осознать, не будет даже казаться мне чем-то разумным.Первый абзац это о "кирпичах стремящихся укасть не на носителя каски".Откуда там Пантеизм?Ну оно так и есть. justit Повідомлень: 5648 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1669 раз. Подякували: 445 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 08:39 justit написав: edvardd написав: да нужны - спросил у соседа 80+, нафига вы на ту дачу ездите-говорит если б не ездил, уже давно окочурился... да нужны - спросил у соседа 80+, нафига вы на ту дачу ездите-говорит если б не ездил, уже давно окочурился...



То есть просто гулять в лесу, собирать грибы, купаться в реке регулярно, не помогло бы?

Нужно именно вместо трактора картошку копать? То есть просто гулять в лесу, собирать грибы, купаться в реке регулярно, не помогло бы?Нужно именно вместо трактора картошку копать?

копать - то фигня. Потом ее электричкой перетаскать в город.

justit написав: Ромасик написав: vitaliian пахать на городе - хорошая физическая нагрузка пахать на городе - хорошая физическая нагрузка

Что в свою очередь изнашивает организм.

Теперешине сельские женщины в 45 выглядят на 60+

Ибо пашут... Что в свою очередь изнашивает организм.Теперешине сельские женщины в 45 выглядят на 60+Ибо пашут...

Изнашивает ультрафиолет.

А физические нагрузки держат тело в тонусе. копать - то фигня. Потом ее электричкой перетаскать в город.Изнашивает ультрафиолет.А физические нагрузки держат тело в тонусе. Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 30 гру, 2021 08:47, всього редагувалось 1 раз. Ромасик

Повідомлень: 3853 З нами з: 30.03.15 Подякував: 939 раз. Подякували: 527 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 08:41 ЛАД написав: «Фонд — это не мешок денег». Почему теперь не надо собирать всем миром деньги на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями

«Круг добра» — первый в истории новой России государственный фонд, задача которого — сделать доступными самые дорогие лекарства для тяжелобольных детей.

https://www.fontanka.ru/2021/12/29/70349003/

Очень интересный опыт.

Нам бы стоило перенять. Очень интересный опыт.Нам бы стоило перенять.



Фонды - рассадник коррупции Фонды - рассадник коррупции justit Повідомлень: 5648 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1669 раз. Подякували: 445 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 08:41 justit написав: safonovstanislav написав: есть более вкусные напитки. Холодный чай, кола. есть более вкусные напитки. Холодный чай, кола.



Ну, не знаю.

Чай горький, то есть не особо-то и вкусный.

Кола - смесь сахара и еще чего-то.

Зачем ее пить - без понятия.

Но каждый сам выбирает. Ну, не знаю.Чай горький, то есть не особо-то и вкусный.Зачем ее пить - без понятия.Но каждый сам выбирает.

...и ортофосфорной кислоты.

Еще о вкусе кофе и пива расскажите ...и ортофосфорной кислоты.Еще о вкусе кофе и пива расскажите Ромасик

Повідомлень: 3853 З нами з: 30.03.15 Подякував: 939 раз. Подякували: 527 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 08:43 safonovstanislav написав: Выше 38.6 у меня ни разу за всю жизнь не было. Выше 38.6 у меня ни разу за всю жизнь не было.



Вот это память!





safonovstanislav написав: Наглотался дополнительного парацетамола, ещё 4 таблетки Наглотался дополнительного парацетамола, ещё 4 таблетки



Мне он не помогал.

Ибупрофен только сбивал.

Но то не при вакцинации, а при короне. Вот это память!Мне он не помогал.Ибупрофен только сбивал.Но то не при вакцинации, а при короне. justit Повідомлень: 5648 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1669 раз. Подякували: 445 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4774477547764777> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 29 гру, 2021 10:42