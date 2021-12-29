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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 гру, 2021 08:44
Люди не пейте парацетамол, он убивает печень.
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vitaliian
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Додано: Чет 30 гру, 2021 08:47
Ромасик написав:
Еще о вкусе кофе и пива расскажите
Кофе пью чисто из-за компании.
Ничего в нем нет.
Пиво туда же.
Но о вкусах не спорят ведь.
Раз кофейни забиты, а пиво пьют литрами, то... не могут же люди ошибаться
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justit
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Додано: Чет 30 гру, 2021 08:50
vitaliian написав:
У чая тысячи видов начиная от каркаде, вы прямо все записали в горькие.
Я чай зеленый без сахара пью.
Вообще-то всегда вижу - пьют с сахаром чай.
так что насчет "горький" я имел в виду без добавок
vitaliian написав:
Знаю пенсов которые на даче выращивают фрукты, цветы и виноград. Всё лето проводят там, довольные как слоны, в наше время довольного пенса можно в красную книгу заносить, обычно все только жалуются, даже те кто ни в чём не нуждается.
Ну изначально речь об огороде была.
Там настрой на урожай, а не на цветочки.
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justit
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Додано: Чет 30 гру, 2021 08:54
justit написав: Ромасик написав:
Еще о вкусе кофе и пива расскажите
Кофе пью чисто из-за компании.
Ничего в нем нет.
Пиво туда же.
Но о вкусах не спорят ведь.
Раз кофейни забиты, а пиво пьют литрами, то... не могут же люди ошибаться
жизнь одна, как говорит Слава)
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Ромасик
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Додано: Чет 30 гру, 2021 08:57
justit написав: vitaliian написав:
У чая тысячи видов начиная от каркаде, вы прямо все записали в горькие.
Я чай зеленый без сахара пью.
зеленый - то блевотина еще та. ЛУчше уже черный.
Каркаде - хз, мне кажется, то что у нас продается - одна химия.
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Ромасик
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Додано: Чет 30 гру, 2021 09:03
Ромасик написав:
зеленый - то блевотина еще та. ЛУчше уже черный.
О вкусах не спорят.
Мое мнение такое же как и Ваше, только наоборот
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justit
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Додано: Чет 30 гру, 2021 09:07
justit написав: vitaliian написав:
У чая тысячи видов начиная от каркаде, вы прямо все записали в горькие.
Я чай зеленый без сахара пью.
Вообще-то всегда вижу - пьют с сахаром чай.
так что насчет "горький" я имел в виду без добавок
vitaliian написав:
Знаю пенсов которые на даче выращивают фрукты, цветы и виноград. Всё лето проводят там, довольные как слоны, в наше время довольного пенса можно в красную книгу заносить, обычно все только жалуются, даже те кто ни в чём не нуждается.
Ну изначально речь об огороде была.
Там настрой на урожай, а не на цветочки.
изначально речь шла о даче, а там картошку практически никто не выращивает, фрукты, ягоды, цветы...я уже забыл, как колорадский жук выглядит
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edvardd
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Додано: Чет 30 гру, 2021 09:11
safonovstanislav написав:
Вчера отвакцинировали модерной. Первая была файзер. Не рискнул повторить прошлый опыт той же вакциной. Несколько часов назад начала подниматься температура, выпил 2 таблетки парацетамола. Через 40 минут температура 39.5, первый раз за 35 лет. Выше 38.6 у меня ни разу за всю жизнь не было. Спасибо. Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает. Наглотался дополнительного парацетамола, ещё 4 таблетки, вроде начало легчать. Но, это, конечно, жесть.
"Один случай на миллион" (второй раз подряд, и с другим производителем).
Но, по словам "независимого эксперта" Хотаба, это не экспериментальные препараты плохие, - а клиент "плохой" (вобщем - "это другое")
Спасибо, что держите в курсе, и жаль, что Вам приходится ставить на себе опыты
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Додано: Чет 30 гру, 2021 09:18
edvardd написав:
изначально речь шла о даче, а там картошку практически никто не выращивает
Ну, это у Вас не выращивают.
А у нас еще как
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justit
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