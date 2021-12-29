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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4774477547764777

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143
Мені вже зробили щеплення
55%
79
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 08:44

Люди не пейте парацетамол, он убивает печень.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 08:47

  Ромасик написав:Еще о вкусе кофе и пива расскажите :mrgreen:


Кофе пью чисто из-за компании.
Ничего в нем нет.
Пиво туда же.

Но о вкусах не спорят ведь.
Раз кофейни забиты, а пиво пьют литрами, то... не могут же люди ошибаться :D
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 08:50

  vitaliian написав:У чая тысячи видов начиная от каркаде, вы прямо все записали в горькие.


Я чай зеленый без сахара пью.
Вообще-то всегда вижу - пьют с сахаром чай.
так что насчет "горький" я имел в виду без добавок :)


  vitaliian написав:Знаю пенсов которые на даче выращивают фрукты, цветы и виноград. Всё лето проводят там, довольные как слоны, в наше время довольного пенса можно в красную книгу заносить, обычно все только жалуются, даже те кто ни в чём не нуждается.


Ну изначально речь об огороде была.
Там настрой на урожай, а не на цветочки.
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 08:54

  justit написав:
  Ромасик написав:Еще о вкусе кофе и пива расскажите :mrgreen:


Кофе пью чисто из-за компании.
Ничего в нем нет.
Пиво туда же.

Но о вкусах не спорят ведь.
Раз кофейни забиты, а пиво пьют литрами, то... не могут же люди ошибаться :D

жизнь одна, как говорит Слава)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 08:57

  justit написав:
  vitaliian написав:У чая тысячи видов начиная от каркаде, вы прямо все записали в горькие.


Я чай зеленый без сахара пью.

зеленый - то блевотина еще та. ЛУчше уже черный. :D
Каркаде - хз, мне кажется, то что у нас продается - одна химия.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 09:03

  Ромасик написав:зеленый - то блевотина еще та. ЛУчше уже черный. :D


О вкусах не спорят.
Мое мнение такое же как и Ваше, только наоборот :D
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 09:07

  justit написав:
  vitaliian написав:У чая тысячи видов начиная от каркаде, вы прямо все записали в горькие.


Я чай зеленый без сахара пью.
Вообще-то всегда вижу - пьют с сахаром чай.
так что насчет "горький" я имел в виду без добавок :)


  vitaliian написав:Знаю пенсов которые на даче выращивают фрукты, цветы и виноград. Всё лето проводят там, довольные как слоны, в наше время довольного пенса можно в красную книгу заносить, обычно все только жалуются, даже те кто ни в чём не нуждается.


Ну изначально речь об огороде была.
Там настрой на урожай, а не на цветочки.

изначально речь шла о даче, а там картошку практически никто не выращивает, фрукты, ягоды, цветы...я уже забыл, как колорадский жук выглядит
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 09:11

  safonovstanislav написав:Вчера отвакцинировали модерной. Первая была файзер. Не рискнул повторить прошлый опыт той же вакциной. Несколько часов назад начала подниматься температура, выпил 2 таблетки парацетамола. Через 40 минут температура 39.5, первый раз за 35 лет. Выше 38.6 у меня ни разу за всю жизнь не было. Спасибо. Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает. Наглотался дополнительного парацетамола, ещё 4 таблетки, вроде начало легчать. Но, это, конечно, жесть.

"Один случай на миллион" (второй раз подряд, и с другим производителем).
Но, по словам "независимого эксперта" Хотаба, это не экспериментальные препараты плохие, - а клиент "плохой" (вобщем - "это другое")

Спасибо, что держите в курсе, и жаль, что Вам приходится ставить на себе опыты
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 09:18

  edvardd написав:изначально речь шла о даче, а там картошку практически никто не выращивает


Ну, это у Вас не выращивают.
А у нас еще как :)
justit
 
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