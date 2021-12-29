Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4774477547764777 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143 Мені вже зробили щеплення 55% 79 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 14 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 29 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 143 Додано: Чет 30 гру, 2021 08:44 Люди не пейте парацетамол, он убивает печень. vitaliian

Повідомлень: 9938 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1737 раз. Подякували: 2502 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 08:47 Ромасик написав: Еще о вкусе кофе и пива расскажите Еще о вкусе кофе и пива расскажите



Кофе пью чисто из-за компании.

Ничего в нем нет.

Пиво туда же.



Но о вкусах не спорят ведь.

Раз кофейни забиты, а пиво пьют литрами, то... не могут же люди ошибаться Кофе пью чисто из-за компании.Ничего в нем нет.Пиво туда же.Но о вкусах не спорят ведь.Раз кофейни забиты, а пиво пьют литрами, то... не могут же люди ошибаться justit Повідомлень: 5648 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1669 раз. Подякували: 445 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 08:50 vitaliian написав: У чая тысячи видов начиная от каркаде, вы прямо все записали в горькие. У чая тысячи видов начиная от каркаде, вы прямо все записали в горькие.



Я чай зеленый без сахара пью.

Вообще-то всегда вижу - пьют с сахаром чай.

так что насчет "горький" я имел в виду без добавок





vitaliian написав: Знаю пенсов которые на даче выращивают фрукты, цветы и виноград. Всё лето проводят там, довольные как слоны, в наше время довольного пенса можно в красную книгу заносить, обычно все только жалуются, даже те кто ни в чём не нуждается. Знаю пенсов которые на даче выращивают фрукты, цветы и виноград. Всё лето проводят там, довольные как слоны, в наше время довольного пенса можно в красную книгу заносить, обычно все только жалуются, даже те кто ни в чём не нуждается.



Ну изначально речь об огороде была.

Там настрой на урожай, а не на цветочки. Я чай зеленый без сахара пью.Вообще-то всегда вижу - пьют с сахаром чай.так что насчет "горький" я имел в виду без добавокНу изначально речь об огороде была.Там настрой на урожай, а не на цветочки. justit Повідомлень: 5648 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1669 раз. Подякували: 445 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 08:54 justit написав: Ромасик написав: Еще о вкусе кофе и пива расскажите Еще о вкусе кофе и пива расскажите



Кофе пью чисто из-за компании.

Ничего в нем нет.

Пиво туда же.



Но о вкусах не спорят ведь.

Раз кофейни забиты, а пиво пьют литрами, то... не могут же люди ошибаться Кофе пью чисто из-за компании.Ничего в нем нет.Пиво туда же.Но о вкусах не спорят ведь.Раз кофейни забиты, а пиво пьют литрами, то... не могут же люди ошибаться

жизнь одна, как говорит Слава) жизнь одна, как говорит Слава) Ромасик

Повідомлень: 3853 З нами з: 30.03.15 Подякував: 939 раз. Подякували: 527 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 08:57 justit написав: vitaliian написав: У чая тысячи видов начиная от каркаде, вы прямо все записали в горькие. У чая тысячи видов начиная от каркаде, вы прямо все записали в горькие.



Я чай зеленый без сахара пью. Я чай зеленый без сахара пью.

зеленый - то блевотина еще та. ЛУчше уже черный.

Каркаде - хз, мне кажется, то что у нас продается - одна химия. зеленый - то блевотина еще та. ЛУчше уже черный.Каркаде - хз, мне кажется, то что у нас продается - одна химия. Ромасик

Повідомлень: 3853 З нами з: 30.03.15 Подякував: 939 раз. Подякували: 527 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 09:03 Ромасик написав: зеленый - то блевотина еще та. ЛУчше уже черный. зеленый - то блевотина еще та. ЛУчше уже черный.



О вкусах не спорят.

Мое мнение такое же как и Ваше, только наоборот О вкусах не спорят.Мое мнение такое же как и Ваше, только наоборот justit Повідомлень: 5648 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1669 раз. Подякували: 445 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 09:07 justit написав: vitaliian написав: У чая тысячи видов начиная от каркаде, вы прямо все записали в горькие. У чая тысячи видов начиная от каркаде, вы прямо все записали в горькие.



Я чай зеленый без сахара пью.

Вообще-то всегда вижу - пьют с сахаром чай.

так что насчет "горький" я имел в виду без добавок





vitaliian написав: Знаю пенсов которые на даче выращивают фрукты, цветы и виноград. Всё лето проводят там, довольные как слоны, в наше время довольного пенса можно в красную книгу заносить, обычно все только жалуются, даже те кто ни в чём не нуждается. Знаю пенсов которые на даче выращивают фрукты, цветы и виноград. Всё лето проводят там, довольные как слоны, в наше время довольного пенса можно в красную книгу заносить, обычно все только жалуются, даже те кто ни в чём не нуждается.



Ну изначально речь об огороде была.

Там настрой на урожай, а не на цветочки. Я чай зеленый без сахара пью.Вообще-то всегда вижу - пьют с сахаром чай.так что насчет "горький" я имел в виду без добавокНу изначально речь об огороде была.Там настрой на урожай, а не на цветочки.

изначально речь шла о даче, а там картошку практически никто не выращивает, фрукты, ягоды, цветы...я уже забыл, как колорадский жук выглядит изначально речь шла о даче, а там картошку практически никто не выращивает, фрукты, ягоды, цветы...я уже забыл, как колорадский жук выглядит edvardd

Повідомлень: 6715 З нами з: 20.11.08 Подякував: 117 раз. Подякували: 1713 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 09:11 safonovstanislav написав: Вчера отвакцинировали модерной. Первая была файзер. Не рискнул повторить прошлый опыт той же вакциной. Несколько часов назад начала подниматься температура, выпил 2 таблетки парацетамола. Через 40 минут температура 39.5, первый раз за 35 лет. Выше 38.6 у меня ни разу за всю жизнь не было. Спасибо. Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает. Наглотался дополнительного парацетамола, ещё 4 таблетки, вроде начало легчать. Но, это, конечно, жесть. Вчера отвакцинировали модерной. Первая была файзер. Не рискнул повторить прошлый опыт той же вакциной. Несколько часов назад начала подниматься температура, выпил 2 таблетки парацетамола. Через 40 минут температура 39.5, первый раз за 35 лет. Выше 38.6 у меня ни разу за всю жизнь не было. Спасибо. Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает. Наглотался дополнительного парацетамола, ещё 4 таблетки, вроде начало легчать. Но, это, конечно, жесть.

"Один случай на миллион" (второй раз подряд, и с другим производителем).

Но, по словам "независимого эксперта" Хотаба, это не экспериментальные препараты плохие, - а клиент "плохой" (вобщем - "это другое")



Спасибо, что держите в курсе, и жаль, что Вам приходится ставить на себе опыты "Один случай на миллион" (второй раз подряд, и с другим производителем).Но, по словам "независимого эксперта" Хотаба, это не экспериментальные препараты плохие, - а клиент "плохой" (вобщем - "это другое")Спасибо, что держите в курсе, и жаль, что Вам приходится ставить на себе опыты Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15733 З нами з: 18.04.15 Подякував: 9006 раз. Подякували: 4299 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 09:18 edvardd написав: изначально речь шла о даче, а там картошку практически никто не выращивает изначально речь шла о даче, а там картошку практически никто не выращивает



Ну, это у Вас не выращивают.

А у нас еще как Ну, это у Вас не выращивают.А у нас еще как justit Повідомлень: 5648 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1669 раз. Подякували: 445 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4774477547764777 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 29 гру, 2021 10:42