edvardd написав:изначально речь шла о даче, а там картошку практически никто не выращивает
Ну, это у Вас не выращивают. А у нас еще как
единственно, что задалбывает на даче, это звук газонокосилки, вместо тишины, частенько бывает, народ, кто живёт там постоянно, овощи к столу выращивают, это изврат их из города возить, а так руку протянул и свежий хрустящий огурчик... как то возил на подарок Стельмаху минитрактор, вроде ни в чём не нуждается, а к земле тянет...
Гірше косарки є. Це коли якийсь-то довбень Нітрафеном й тощо (які і заборонені й не виготовляються офіційно) зафігачить сад. Або китайським шмурдяком городину. В якої на відміну від сінгент-байерів дійсно 3 доби навіть у тракторі (тобто для механічних робіт) заборонено з'являтися на ділянці.
А ти тут приїхав свіжим повітрям подихати та радієш, не знаючи. Нітрафен хоча б вонючий, розвернувся та поїхав геть.
У сусіда дитина босі ноги попекла, бо другий сусід травичку-бур'янці навколо дачі вирішив потруїти.
safonovstanislav написав:Вчера отвакцинировали модерной. Первая была файзер. Не рискнул повторить прошлый опыт той же вакциной. Несколько часов назад начала подниматься температура, выпил 2 таблетки парацетамола. Через 40 минут температура 39.5, первый раз за 35 лет. Выше 38.6 у меня ни разу за всю жизнь не было. Спасибо. Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает. Наглотался дополнительного парацетамола, ещё 4 таблетки, вроде начало легчать. Но, это, конечно, жесть.
"Один случай на миллион" (второй раз подряд, и с другим производителем). Но, по словам "независимого эксперта" Хотаба, это не экспериментальные препараты плохие, - а клиент "плохой" (вобщем - "это другое")
Спасибо, что держите в курсе, и жаль, что Вам приходится ставить на себе опыты
зато не заболеет, и не умрет. Британцы не умирают.
safonovstanislav написав:Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает.
Вы и от ковида помнится страдали немало. Похоже матушка природа не очень то хочет видеть Ваш генотип в своем генофонде. Ничего личного, просто эволюция и популяционный подход, которые Вы так любите Ковид я не пробовал, но все 3 пфайзера были как укус комара.