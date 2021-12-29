Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4775477647774778 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143 Мені вже зробили щеплення 55% 79 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 14 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 29 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 143 Додано: Чет 30 гру, 2021 10:35 edvardd написав: justit написав: edvardd написав: изначально речь шла о даче, а там картошку практически никто не выращивает изначально речь шла о даче, а там картошку практически никто не выращивает



Ну, это у Вас не выращивают.

А у нас еще как Ну, это у Вас не выращивают.А у нас еще как

единственно, что задалбывает на даче, это звук газонокосилки, вместо тишины, частенько бывает, народ, кто живёт там постоянно, овощи к столу выращивают, это изврат их из города возить, а так руку протянул и свежий хрустящий огурчик...

как то возил на подарок Стельмаху минитрактор, вроде ни в чём не нуждается, а к земле тянет... единственно, что задалбывает на даче, это звук газонокосилки, вместо тишины, частенько бывает, народ, кто живёт там постоянно, овощи к столу выращивают, это изврат их из города возить, а так руку протянул и свежий хрустящий огурчик...как то возил на подарок Стельмаху минитрактор, вроде ни в чём не нуждается, а к земле тянет...

Гірше косарки є.

Це коли якийсь-то довбень Нітрафеном й тощо (які і заборонені й не виготовляються офіційно) зафігачить сад.

Або китайським шмурдяком городину. В якої на відміну від сінгент-байерів дійсно 3 доби навіть у тракторі (тобто для механічних робіт) заборонено з'являтися на ділянці.



А ти тут приїхав свіжим повітрям подихати та радієш, не знаючи. Нітрафен хоча б вонючий, розвернувся та поїхав геть.



У сусіда дитина босі ноги попекла, бо другий сусід травичку-бур'янці навколо дачі вирішив потруїти. Гірше косарки є.Це коли якийсь-то довбень Нітрафеном й тощо (які і заборонені й не виготовляються офіційно) зафігачить сад.Або китайським шмурдяком городину. В якої на відміну від сінгент-байерів дійсно 3 доби навіть у тракторі (тобто для механічних робіт) заборонено з'являтися на ділянці.А ти тут приїхав свіжим повітрям подихати та радієш, не знаючи. Нітрафен хоча б вонючий, розвернувся та поїхав геть.У сусіда дитина босі ноги попекла, бо другий сусід травичку-бур'янці навколо дачі вирішив потруїти. detroytred

Повідомлень: 24875 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2093 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 10:51 Вкладчик1234 написав: safonovstanislav написав: Вчера отвакцинировали модерной. Первая была файзер. Не рискнул повторить прошлый опыт той же вакциной. Несколько часов назад начала подниматься температура, выпил 2 таблетки парацетамола. Через 40 минут температура 39.5, первый раз за 35 лет. Выше 38.6 у меня ни разу за всю жизнь не было. Спасибо. Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает. Наглотался дополнительного парацетамола, ещё 4 таблетки, вроде начало легчать. Но, это, конечно, жесть. Вчера отвакцинировали модерной. Первая была файзер. Не рискнул повторить прошлый опыт той же вакциной. Несколько часов назад начала подниматься температура, выпил 2 таблетки парацетамола. Через 40 минут температура 39.5, первый раз за 35 лет. Выше 38.6 у меня ни разу за всю жизнь не было. Спасибо. Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает. Наглотался дополнительного парацетамола, ещё 4 таблетки, вроде начало легчать. Но, это, конечно, жесть.

"Один случай на миллион" (второй раз подряд, и с другим производителем).

Но, по словам "независимого эксперта" Хотаба, это не экспериментальные препараты плохие, - а клиент "плохой" (вобщем - "это другое")



Спасибо, что держите в курсе, и жаль, что Вам приходится ставить на себе опыты "Один случай на миллион" (второй раз подряд, и с другим производителем).Но, по словам "независимого эксперта" Хотаба, это не экспериментальные препараты плохие, - а клиент "плохой" (вобщем - "это другое")Спасибо, что держите в курсе, и жаль, что Вам приходится ставить на себе опыты

зато не заболеет, и не умрет. Британцы не умирают. зато не заболеет, и не умрет. Британцы не умирают. Ромасик

Повідомлень: 3856 З нами з: 30.03.15 Подякував: 943 раз. Подякували: 527 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 10:53 justit написав: edvardd написав: изначально речь шла о даче, а там картошку практически никто не выращивает изначально речь шла о даче, а там картошку практически никто не выращивает



Ну, это у Вас не выращивают.

А у нас еще как Ну, это у Вас не выращивают.А у нас еще как

бабка при деле, физические нагрузки, на свежем воздухе, не контактирует, квартиру сдает на лето. Что вы к ней прицепились?) бабка при деле, физические нагрузки, на свежем воздухе, не контактирует, квартиру сдает на лето. Что вы к ней прицепились?) Ромасик

Повідомлень: 3856 З нами з: 30.03.15 Подякував: 943 раз. Подякували: 527 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 11:14 safonovstanislav написав: Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает. Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает.



Вы и от ковида помнится страдали немало.

Похоже матушка природа не очень то хочет видеть Ваш генотип в своем генофонде. Ничего личного, просто эволюция и популяционный подход, которые Вы так любите

Ковид я не пробовал, но все 3 пфайзера были как укус комара. Вы и от ковида помнится страдали немало.Похоже матушка природа не очень то хочет видеть Ваш генотип в своем генофонде. Ничего личного, просто эволюция и популяционный подход, которые Вы так любитеКовид я не пробовал, но все 3 пфайзера были как укус комара. IgA Повідомлень: 1175 З нами з: 02.07.15 Подякував: 37 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4775477647774778 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 789 , 790 , 791

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7908 16291214

ЛОБ Сер 29 гру, 2021 10:42