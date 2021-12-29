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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4775477647774778

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143
Мені вже зробили щеплення
55%
79
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 10:35

  edvardd написав:
  justit написав:
  edvardd написав:изначально речь шла о даче, а там картошку практически никто не выращивает


Ну, это у Вас не выращивают.
А у нас еще как :)

единственно, что задалбывает на даче, это звук газонокосилки, вместо тишины, частенько бывает, народ, кто живёт там постоянно, овощи к столу выращивают, это изврат их из города возить, а так руку протянул и свежий хрустящий огурчик...
как то возил на подарок Стельмаху минитрактор, вроде ни в чём не нуждается, а к земле тянет...

Гірше косарки є.
Це коли якийсь-то довбень Нітрафеном й тощо (які і заборонені й не виготовляються офіційно) зафігачить сад.
Або китайським шмурдяком городину. В якої на відміну від сінгент-байерів дійсно 3 доби навіть у тракторі (тобто для механічних робіт) заборонено з'являтися на ділянці.

А ти тут приїхав свіжим повітрям подихати та радієш, не знаючи. Нітрафен хоча б вонючий, розвернувся та поїхав геть.

У сусіда дитина босі ноги попекла, бо другий сусід травичку-бур'янці навколо дачі вирішив потруїти.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 10:51

  Вкладчик1234 написав:
  safonovstanislav написав:Вчера отвакцинировали модерной. Первая была файзер. Не рискнул повторить прошлый опыт той же вакциной. Несколько часов назад начала подниматься температура, выпил 2 таблетки парацетамола. Через 40 минут температура 39.5, первый раз за 35 лет. Выше 38.6 у меня ни разу за всю жизнь не было. Спасибо. Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает. Наглотался дополнительного парацетамола, ещё 4 таблетки, вроде начало легчать. Но, это, конечно, жесть.

"Один случай на миллион" (второй раз подряд, и с другим производителем).
Но, по словам "независимого эксперта" Хотаба, это не экспериментальные препараты плохие, - а клиент "плохой" (вобщем - "это другое")

Спасибо, что держите в курсе, и жаль, что Вам приходится ставить на себе опыты

зато не заболеет, и не умрет. Британцы не умирают.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 10:53

  justit написав:
  edvardd написав:изначально речь шла о даче, а там картошку практически никто не выращивает


Ну, это у Вас не выращивают.
А у нас еще как :)

бабка при деле, физические нагрузки, на свежем воздухе, не контактирует, квартиру сдает на лето. Что вы к ней прицепились?)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 11:14

  safonovstanislav написав:Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает.


Вы и от ковида помнится страдали немало.
Похоже матушка природа не очень то хочет видеть Ваш генотип в своем генофонде. Ничего личного, просто эволюция и популяционный подход, которые Вы так любите :D
Ковид я не пробовал, но все 3 пфайзера были как укус комара.
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