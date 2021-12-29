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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4775477647774778 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143 Мені вже зробили щеплення 55% 79 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 14 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 29 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 143 Додано: Чет 30 гру, 2021 11:14 safonovstanislav написав: Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает. Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает.



Вы и от ковида помнится страдали немало.

Похоже матушка природа не очень то хочет видеть Ваш генотип в своем генофонде. Ничего личного, просто эволюция и популяционный подход, которые Вы так любите

Ковид я не пробовал, но все 3 пфайзера были как укус комара.

А если серьезно то почему Модерна то? Там тоже мРНК, но в 3 раза больше чем в пфайзере.





Ромасик написав: зато не заболеет, и не умрет. зато не заболеет, и не умрет.

Это Вы можете позволить себе роскошь антивакцинаторства, Вам ведь дальше ларька с пивом ходить не нужно, а человеку хотел в Европу поехать, он знал ради чего идет на такой риск Вы и от ковида помнится страдали немало.Похоже матушка природа не очень то хочет видеть Ваш генотип в своем генофонде. Ничего личного, просто эволюция и популяционный подход, которые Вы так любитеКовид я не пробовал, но все 3 пфайзера были как укус комара.А если серьезно то почему Модерна то? Там тоже мРНК, но в 3 раза больше чем в пфайзере.Это Вы можете позволить себе роскошь антивакцинаторства, Вам ведь дальше ларька с пивом ходить не нужно, а человеку хотел в Европу поехать, он знал ради чего идет на такой риск IgA Повідомлень: 1175 З нами з: 02.07.15 Подякував: 37 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 11:48 IgA написав: safonovstanislav написав: Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает. Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает.



Вы и от ковида помнится страдали немало.

Похоже матушка природа не очень то хочет видеть Ваш генотип в своем генофонде. Ничего личного, просто эволюция и популяционный подход, которые Вы так любите

Ковид я не пробовал, но все 3 пфайзера были как укус комара.

А если серьезно то почему Модерна то? Там тоже мРНК, но в 3 раза больше чем в пфайзере.





Ромасик написав: зато не заболеет, и не умрет. зато не заболеет, и не умрет.

Это Вы можете позволить себе роскошь антивакцинаторства, Вам ведь дальше ларька с пивом ходить не нужно, а человеку хотел в Европу поехать, он знал ради чего идет на такой риск Вы и от ковида помнится страдали немало.Похоже матушка природа не очень то хочет видеть Ваш генотип в своем генофонде. Ничего личного, просто эволюция и популяционный подход, которые Вы так любитеКовид я не пробовал, но все 3 пфайзера были как укус комара.А если серьезно то почему Модерна то? Там тоже мРНК, но в 3 раза больше чем в пфайзере.Это Вы можете позволить себе роскошь антивакцинаторства, Вам ведь дальше ларька с пивом ходить не нужно, а человеку хотел в Европу поехать, он знал ради чего идет на такой риск

В Украине при коктейле справку не дают, я вообще удивлён, как у него получилось... В Украине при коктейле справку не дают, я вообще удивлён, как у него получилось... edvardd

Повідомлень: 6717 З нами з: 20.11.08 Подякував: 117 раз. Подякували: 1713 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 12:01 Re: Эпидемия коронавируса в мире safonovstanislav написав: Вчера отвакцинировали модерной. Первая была файзер. Не рискнул повторить прошлый опыт той же вакциной. Несколько часов назад начала подниматься температура, выпил 2 таблетки парацетамола. Через 40 минут температура 39.5, первый раз за 35 лет. Выше 38.6 у меня ни разу за всю жизнь не было. Спасибо. Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает. Наглотался дополнительного парацетамола, ещё 4 таблетки, вроде начало легчать. Но, это, конечно, жесть.



Вот и допились колы... (не факт, конечно, что это причина, но что-то у вас сильно не так с иммунитетом, а сахар, в частности, его не добавляет)

Еще и парацетамол глотать выше предельно допустимых норм.

Жаропонижающее в принципе надо пить только если уже сильно выше 38, и не торопиться. Вот и допились колы... (не факт, конечно, что это причина, но что-то у вас сильно не так с иммунитетом, а сахар, в частности, его не добавляет)Еще и парацетамол глотать выше предельно допустимых норм.Жаропонижающее в принципе надо пить только если уже сильно выше 38, и не торопиться. Faceless

Модератор Повідомлень: 30818 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1303 раз. Подякували: 7403 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 12:21

Немцы чет не секут тему, а тихонько себе мрут.

франки уже это сделали, у бритов осталось 2 дня. Но я в них верю.Немцы чет не секут тему, а тихонько себе мрут. Ромасик

Повідомлень: 3858 З нами з: 30.03.15 Подякував: 942 раз. Подякували: 527 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4775477647774778 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7910 16299803

ЛОБ Чет 30 гру, 2021 12:54