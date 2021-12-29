Додано: Чет 30 гру, 2021 11:14

safonovstanislav написав: Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает. Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает.

Ромасик написав: зато не заболеет, и не умрет. зато не заболеет, и не умрет.

Вы и от ковида помнится страдали немало.Похоже матушка природа не очень то хочет видеть Ваш генотип в своем генофонде. Ничего личного, просто эволюция и популяционный подход, которые Вы так любитеКовид я не пробовал, но все 3 пфайзера были как укус комара.А если серьезно то почему Модерна то? Там тоже мРНК, но в 3 раза больше чем в пфайзере.Это Вы можете позволить себе роскошь антивакцинаторства, Вам ведь дальше ларька с пивом ходить не нужно, а человеку хотел в Европу поехать, он знал ради чего идет на такой риск