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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4775477647774778

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143
Мені вже зробили щеплення
55%
79
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 11:14

  safonovstanislav написав:Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает.


Вы и от ковида помнится страдали немало.
Похоже матушка природа не очень то хочет видеть Ваш генотип в своем генофонде. Ничего личного, просто эволюция и популяционный подход, которые Вы так любите :D
Ковид я не пробовал, но все 3 пфайзера были как укус комара.
А если серьезно то почему Модерна то? Там тоже мРНК, но в 3 раза больше чем в пфайзере.


  Ромасик написав:зато не заболеет, и не умрет.

Это Вы можете позволить себе роскошь антивакцинаторства, Вам ведь дальше ларька с пивом ходить не нужно, а человеку хотел в Европу поехать, он знал ради чего идет на такой риск
IgA
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 11:48

  IgA написав:
  safonovstanislav написав:Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает.


Вы и от ковида помнится страдали немало.
Похоже матушка природа не очень то хочет видеть Ваш генотип в своем генофонде. Ничего личного, просто эволюция и популяционный подход, которые Вы так любите :D
Ковид я не пробовал, но все 3 пфайзера были как укус комара.
А если серьезно то почему Модерна то? Там тоже мРНК, но в 3 раза больше чем в пфайзере.


  Ромасик написав:зато не заболеет, и не умрет.

Это Вы можете позволить себе роскошь антивакцинаторства, Вам ведь дальше ларька с пивом ходить не нужно, а человеку хотел в Европу поехать, он знал ради чего идет на такой риск

В Украине при коктейле справку не дают, я вообще удивлён, как у него получилось...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

safonovstanislav написав:Вчера отвакцинировали модерной. Первая была файзер. Не рискнул повторить прошлый опыт той же вакциной. Несколько часов назад начала подниматься температура, выпил 2 таблетки парацетамола. Через 40 минут температура 39.5, первый раз за 35 лет. Выше 38.6 у меня ни разу за всю жизнь не было. Спасибо. Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает. Наглотался дополнительного парацетамола, ещё 4 таблетки, вроде начало легчать. Но, это, конечно, жесть.


Вот и допились колы... (не факт, конечно, что это причина, но что-то у вас сильно не так с иммунитетом, а сахар, в частности, его не добавляет)
Еще и парацетамол глотать выше предельно допустимых норм.
Жаропонижающее в принципе надо пить только если уже сильно выше 38, и не торопиться.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:21

франки уже это сделали, у бритов осталось 2 дня. Но я в них верю.
Немцы чет не секут тему, а тихонько себе мрут.
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Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 13:47

  Faceless написав:
safonovstanislav написав:Вчера отвакцинировали модерной. Первая была файзер. Не рискнул повторить прошлый опыт той же вакциной. Несколько часов назад начала подниматься температура, выпил 2 таблетки парацетамола. Через 40 минут температура 39.5, первый раз за 35 лет. Выше 38.6 у меня ни разу за всю жизнь не было. Спасибо. Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает. Наглотался дополнительного парацетамола, ещё 4 таблетки, вроде начало легчать. Но, это, конечно, жесть.


Вот и допились колы... (не факт, конечно, что это причина, но что-то у вас сильно не так с иммунитетом, а сахар, в частности, его не добавляет)
Еще и парацетамол глотать выше предельно допустимых норм.
Жаропонижающее в принципе надо пить только если уже сильно выше 38, и не торопиться.
парацетамол лютейшее зло лучше ибупрофен. У меня после 2й дозы температуры не было но колбасило 3 дня болела голова упадок сил отсутствие аппетита и тд где вы нашли модерну? Я читал что её не закупали а первую партию подарили. А сердце биения или покалывания не было? Имхо это опасно. А температура такое сбили и все окей.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 14:01

Сравнение последствии пандемии (по уровню смертности) в странах региона (Беларусь, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Россия, Румыния, Словакия), последние данные.

Последствия новой волны ковид-пандемии – ужасающие. Но уже не везде

https://infobank.by/infolineview/posled ... -ne-vezde/
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 14:09

  Ромасик написав:франки уже это сделали, у бритов осталось 2 дня. Но я в них верю.
Немцы чет не секут тему, а тихонько себе мрут.

Кто/что сделал во Франции? -- и кто тему не сечет в Германии???
Зображення
мордор -- вижу: у них все как обычно. Стараниями ромасиков -- все стабильно и у Украины.
А что на новые случаи что Франции что Германии что всяким Испаниям/Италиям -- я так понимаю (судя по подсветке) Ромасик на них зафиксировался? -- так на них всем пофиг :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 14:13

_hunter,
не сечете, то проходите мимо.
Украина просто щупает днище
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Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 14:21

  Ромасик написав:_hunter,
не сечете, то проходите мимо.
Украина просто щупает днище

Ромасик в очередной раз потерялся? -- где я и где Германия? :lol:

Ну щупает. И купленные сертификаты тут конечно же не при чем? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 14:43

Кто как зарабатывает на новогодних распродажах. Перешуганные во Франции выгребли все тесты вместо туалетной бумаги. :)
Трудности массового тестирования на коранавирус
Зображення
пс. Тотал хоум - то они так доместос называют?))
Ромасик
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Чет 30 гру, 2021 12:54
ЛОБ

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